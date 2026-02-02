Khối ngoại vẫn bán ròng ồ ạt trong tháng đầu năm 2026

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5929.7 tỷ đồng trong tháng 1/2026, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4087.7 tỷ đồng.

VN-Index kết thúc tháng 1/2026 tại 1.829,04 điểm, tăng 44,55 điểm (+2,50%), kéo dài xu hướng tăng lên tháng thứ 3 liên tiếp và giúp chỉ số duy trì ở vùng giá cao đầu năm mới, với thanh khoản cải thiện mạnh tăng 61,72% so với tháng trước.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 31.518 tỷ đồng/phiên, tăng mạnh +61,7% so với tháng 12/2025 và cao hơn +4,45% so với trung bình 5 tháng, cho thấy thanh khoản đã thoát khỏi trạng thái suy yếu kéo dài nhiều tháng trước đó.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 38.538 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 34.968 tỷ đồng, tăng 65,0% so với tháng trước và cao hơn +7,23% so với trung bình 5 tháng. Diễn biến này cho thấy đà tăng của VN-Index trong tháng 1/2026 có sự đồng thuận tốt hơn của dòng tiền, qua đó nâng mức độ bền vững của xu hướng tăng so với giai đoạn cuối năm 2025.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5929.7 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 4087.7 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Dầu khí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, FPT, TCX, VPB, GAS, BID, VCB, GVR, HPG, GMD.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, VIC, VRE, VJC, STB, HDB, MWG, CTG, DXG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 989.8 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 843.4 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 6/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: CTG, VHM, VNM, VRE, HDB, MWG, DXG, VCB, MCH, KDH.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 12/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Dịch vụ tài chính, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top bán rồng có: VIC, MBB, GAS, MSN, GEX, FPT, SSI, VPB, VCI.

Tự doanh bán ròng 1789.9 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ MUA ròng 2705.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm ACB, TCB, MBB, MWG, E1VFVN30, HDB, FUEVFVND, TPB, SHB, VPB.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VCB, STB, VCI, SSI, VTP, VSC, VCG, DXG, BMP, PVD.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 6729.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2225.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 11/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán ròng có FPT, TCX, MBB, CTG, VPB, VCB, BID, HPG, VPL, TCB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, STB, VHM, GEX, VJC, SSI, PDR, VIX, VCI, DXG.

Trong tháng 1/2026, tỷ trọng phân bổ dòng tiền theo ngành cho thấy xu hướng xoay trục mang tính chọn lọc, gắn chặt với câu chuyện chính sách và tính phòng thủ, đi kèm phản ứng giá phân hóa rõ rệt.

Ngân hàng vẫn là nhóm chiếm tỷ trọng lớn nhất (26,49%), tiệm cận mức đỉnh 10 tháng, và giá tăng +9,02% MoM, phản ánh vai trò trụ cột của các ngân hàng quốc doanh trong bối cảnh kỳ vọng đẩy mạnh đầu tư khu vực doanh nghiệp nhà nước.

Bất động sản ghi nhận tỷ trọng tiếp xu hướng giảm về 15,23% trong tháng 1/2026 từ mức đỉnh 20,69% trong tháng 10/2025, đi kèm giá điều chỉnh mạnh -9,26%, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế.

Chứng khoán có giá tăng +2,50%, tuy nhiên tỷ trọng dòng tiền vẫn xu hướng giảm kể từ tháng 7/2025.

Một số ngành có tỷ trọng dòng tiền về đáy 10 tháng đáng chú ý là Thép, Xây dựng. Chỉ số giá tăng yếu hơn VN-Index, thể hiện tâm lý thận trọng và kỳ vọng hồi phục còn hạn chế.

Ở chiều tích cực, tỷ trọng dòng tiền vào Dầu khí trong tháng 1/2026 đạt đỉnh 10 tháng (6,4%), cải thiện mạnh so với mức đáy 1,55% trong tháng 10/2025. Chỉ số giá tăng +34,2% so với tháng trước, cho thấy đây là ngành thu hút dòng tiền rõ nét nhất nhờ câu chuyện chính sách đấy mạnh đầu tư, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước và kỳ vọng gia tăng đầu tư hạ tầng và năng lượng, qua đó trở thành điểm đến ưu tiên của dòng tiền trong bối cảnh thị trường phân hóa mạnh.

Thực phẩm và Hàng cá nhân cũng đồng thời ghi nhận cải thiện về dòng tiền và giá trong tháng 1.

Trong tháng 1/2026, sức mạnh dòng tiền cải thiện rõ rệt và lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm vốn hóa, đi kèm với diễn biến giá tích cực của thị trường, trong đó: Nhóm VN30 tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi chiếm 60,0% tổng giá trị giao dịch, tăng so với mức 58,6% của tháng 12. Thanh khoản bình quân khớp lệnh tăng mạnh +65,6% (tương ứng +7.494 tỷ đồng), tuy nhiên chỉ số VN30 đi ngang (-0,04%) chủ yếu do áp lực điều chỉnh ở nhóm Vingroup, Ngân hàng tư nhân (HDB, VPB, LPB) và nhóm DN tư nhân khác (VJC).

Nhóm vốn hóa vừa ghi nhận sự cải thiện về giá và dòng tiền, nhưng yếu hơn Vn-Index khi chỉ số VNMID tăng +0,45% và giá trị giao dịch bình quân tăng +58,1% (+3.554 tỷ đồng).

Nhóm VNSML cho tín hiệu tích cực hơn khi chỉ số tăng +1,20% và giá trị giao dịch bình quân tăng +29,9% (+332 tỷ đồng), tuy nhiên tỷ trọng dòng tiền vẫn ở mức thấp 4,6%, cho thấy dòng tiền đầu cơ có cải thiện nhưng chưa thực sự bền vững.