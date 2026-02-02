Thứ Hai, 02/02/2026

Trang chủ Chứng khoán

Tổ chức trong nước gom ròng 2.400 tỷ tuần qua, mua nhiều cổ phiếu bất động sản

Thu Minh

02/02/2026, 10:10

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2217.5 tỷ đồng tuần qua, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2349.7 tỷ đồng. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

VN-Index kết thúc tuần 5/2026 tại 1.829,04 điểm, giảm mạnh -41,75 điềm (-2,23%), cho thấy áp lực điều chỉnh gia tăng rõ rệt sau giai đoạn "trồi sụt" quanh vùng đỉnh, khi hoạt động chốt lời diễn ra đồng loạt hơn và tâm lý thận trọng quay trở lại. 

Diễn biến giảm điểm đi kèm sự suy yếu của thanh khoản, cho thấy lực cầu đã hạ nhiệt đáng kể. Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HoSE đạt 26.751 tỷ đồng/phiên, giảm -11,16% so với tuần 4/2026 và thấp hơn -4,17% so với trung bình 5 tuần.

Tính trên cả 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 32.989 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh đạt 30.134 tỷ đồng, giảm -10,52% so với tuần trước và gần tương đương mức trung bình 5 tuần (-1,78%).

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1559.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1603.2 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin, Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, MSN, PNJ, VCI, GAS, MBB, BID, TCX, BSR, STB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 2006.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 2804.1 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 5/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: MWG, VCB, VHM, CTG, SHB, GEE, DBC, HAG, DGC, KDH.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 13/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Công nghệ Thông tin, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: FPT, GAS, MSN, VCI, STB, BSR, PNJ, MBB, GEX.

Tự doanh mua ròng 1348.3 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 2057.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm ACB, HPG, MBB, TCB, TPB, HDB, VNM, VIX, PNJ, FUEVFVND.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm STB, VSC, VCG, MSN, E1VFVN30, VTP, EIB, BMP, GVR, SSI.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 2217.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 2349.7 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Công nghệ Thông tin Top bán ròng có FPT, HPG, MBB, MSN, HDB, DBC, VHM, TCB, GEE, PNJ.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VIC, VPB, VCB, STB, GEX, GAS, VJC, BSR, VNM, MWG.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào Thực phẩm, Sản xuất Dầu khí, Bán lẻ, Công nghệ Thông tin Dịch vụ Dầu khí, Hàng cá nhân, Khai khoáng; giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán trong khi gần như đi ngang ở Bất động sản.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền trong tuần 5/2026 cho thấy dòng tiền tiếp tục dịch chuyển mang tính chọn lọc, với sự suy yếu rõ nét ở các nhóm dẫn dắt truyền thống (Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản), trong khi một số ngành chu kỳ (Dầu khí, Khai khoáng) và tiêu dùng (Thực phẩm, Bán lẻ, Hàng cá nhân) ghi nhận tín hiệu quay trở lại, đi kèm phản ứng giá phân hóa.

Trong tuần 5/2026, dòng tiền tiếp tục suy yếu ở cả 3 nhóm vốn hóa, nhưng tâm điểm phân bổ vẫn là nhóm vốn hóa lớn VN30. Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm VN30 đạt 59,5% trong tuần 5, tăng nhẹ so với 56,9% tuần 4, trong khi giảm ở nhóm VNMID và VNSML, cho thấy dòng tiền có xu hướng co lại về nhóm vốn hóa lớn trong bối cảnh rủi ro ngắn hạn gia tăng.

Xét về quy mô, giá trị giao dịch bình quân phiên của VN30 giảm -7,1% (tương ứng -1.212 tỷ đồng), đi kèm VN30 giảm -2,31%.

nhóm vốn hóa vừa VNMID, thanh khoản giảm mạnh hơn -16,5% (-1.633 tỷ đồng) trong khi chỉ số giảm -0,93%. Trong khi đó, VNSML ghi nhận GTGD giảm -17,2% (-271 tỷ đồng) cùng chỉ số giảm nhẹ -0,38%.

Tổng thể, tuần 5/2026 cho thấy sức mạnh dòng tiền suy giảm trên diện rộng, với xu hướng phòng thủ quay trở lại và dòng tiền thu hẹp về nhóm vốn hóa lớn, trong bối cảnh thị trường thiếu động lực mới để tái kích hoạt một nhịp lan tỏa tích cực.

VnEconomy

Xu thế dòng tiền: VN-Index bật lên từ ngưỡng 1800 điểm, thị trường có vào “sóng đón Tết”?

11:09, 01/02/2026

Xu thế dòng tiền: VN-Index bật lên từ ngưỡng 1800 điểm, thị trường có vào “sóng đón Tết”?

Sau năm 2025 rút vốn kỷ lục, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 7.000 tỷ trong tháng 1/2026

09:40, 30/01/2026

Sau năm 2025 rút vốn kỷ lục, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 7.000 tỷ trong tháng 1/2026

Tổ chức trong nước mạnh tay gom ròng hơn 800 tỷ

22:52, 29/01/2026

Tổ chức trong nước mạnh tay gom ròng hơn 800 tỷ

Từ khóa:

bất động sản dòng tiền đầu tư giao dịch khớp lệnh nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư nước ngoài nhóm cổ phiếu công nghệ thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình thanh khoản VN-Index tuần 5/2026 xu hướng đầu tư

