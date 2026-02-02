Tiền đầu cơ hoạt động sôi nổi, nhóm nào đang hấp dẫn?

Nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu trong thời gian vừa qua như: Bất động sản dân cư, Chứng khoán, Đầu tư công, ... đã có dòng tiền bắt đáy.

Thị trường chứng khoán Mỹ dù điều chỉnh trong tuần vừa qua dưới áp lực từ cổ phiếu công nghệ nhưng vẫn hoàn tất 1 tháng tăng điểm. S&P 500 và Dow Jones ghi nhận mức tăng tương ứng 1,4% và 1,7%, trong khi Nasdaq tăng 1%. Ở khu vực Châu Á, chứng khoán Hàn Quốc tiếp tục nối dài đà tăng mạnh với mức tăng trưởng 24% từ đầu năm, theo sau là Chứng khoán Đài Loan với mức tăng 12,3%. Ngược dòng chứng khoán thế giới đang thuộc về thị trường Ấn độ và Indonesia với mức giảm lần lượt -3,1% và -3,7%.

Đối với thị trường trong nước, chỉ số VN-Index điều chỉnh giảm tuần thứ 2 liên tiếp kể từ đỉnh 1.900 điểm, biên độ dao động 125 điểm. Chốt tuần, VN-Index dừng ở 1.829 điểm, giảm -41,75 điểm (-2,23%) dù GAS, VCB, BID, GVR đã nỗ lực để bù đắp áp lực giảm mạnh từ VIC, VHM, VJC. Cả tuần, chỉ số VN30 giảm -2,31% trong khi Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt -0,93% và -0,38%.

Nhận định về xu hướng thị trường, Chứng khoán BSC cho rằng mặc dù để mất điểm trong tuần vừa qua nhưng 2 phiên phục hồi cuối tuần của thị trường cũng rất đáng chú ý bởi: Vùng hỗ trợ quanh ngưỡng 1.800 điểm đã phát huy hiệu quả sau chuỗi giảm 7 phiên liên tiếp của chỉ số VN-Index, đây cũng là chuỗi giảm dài nhất của chỉ số này trong suốt 7 năm qua.

Độ rộng thị trường khá tích cực với 67% số nhóm cổ phiếu có mức tăng điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh ở chỉ số chung không phản ánh thực chất diễn biến của thị trường.

Thanh khoản tuy giảm tuần thứ 2 liên tiếp nhưng trong bối cảnh chỉ số giảm thì đây là tín hiệu phù hợp với diễn biến chung. Bên cạnh đó, dù thanh khoản giảm nhưng vẫn ở mức khá cao (trên 32.000 tỷ đồng) so với 2 tháng cuối năm 2025 (25.600 tỷ đồng), cho thấy có dòng tiền quay trở lại thị trường và có cầu bắt đáy ở nhóm cổ phiếu giảm sâu trong tuần vừa qua.

Trong kịch bản cơ sở, thị trường có thể hồi phục trong tuần tới ở vùng 1.860 điểm. Kịch bản thận trọng diễn ra khi thanh khoản giảm, chỉ số VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

Ngoài ra, lưu ý rủi ro đối với thị trường từ biến số lãi suất huy động nhích tăng trong thời gian gần đây. Kể từ tháng 10/2025, xu hướng tăng lãi suất ngày càng rõ nét, với nhiều kỳ hạn tiền gửi vượt mốc 7,2%/năm. Thời gian gần đây, nhóm bốn ngân hàng thương mại Nhà nước gồm Agribank, VietinBank, BIDV và Vietcombank đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất huy động. Trong đó, VietinBank đã hai lần tăng lãi suất trong thời gian gần đây.

Về các nhóm ngành và cổ phiếu, nhóm cổ phiếu đã chiết khấu sâu trong thời gian vừa qua như: Bất động sản dân cư, Chứng khoán, Đầu tư công, ... đã có dòng tiền bắt đáy. Một số cổ phiếu đã cắt mạch giảm hoặc duy trì xu hướng tích lũy, không tạo đáy sau thấp hơn như: CEO, NVL, TCH, HDG, DXG.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng chứng kiến sự trở lại nổi bật ở TCX, VCI. Đây là 2 nhóm yếu so với thị trường trong những tuần gần đây nhưng không giảm thêm và có dấu hiệu dòng tiền quay lại ở một số cổ phiếu riêng lẻ. Ngoài tín hiệu tích cực từ nhóm cổ phiếu yếu, thị trường cũng đón nhận sự trở lại vai trò dẫn dắt của nhóm cổ phiếu đầu ngành, trong đó nổi bật vẫn là nhóm cổ phiếu có vốn nhà nước chi phối như: GAS, GVR, BID, VNM, VGI…

Thanh khoản bình quân đạt hơn 32.000 tỷ đồng trong tuần vừa qua vẫn là môi trường thuận lợi để dòng tiền lan tỏa, hỗ trợ thị trường hồi phục về vùng đỉnh 1.900 điểm. Hiện tỷ lệ tập trung vốn tăng khá mạnh ở các nhóm cổ phiếu như: Dầu khí, Bán lẻ, Công nghệ, Thủy sản, … do vậy nhà đầu tư đã có cổ phiếu đối với các nhóm này có thể chốt lời dần hoặc hạ tỷ trọng ở các nhịp VN-Index tăng lên vùng 1.860 điểm. Kỳ vọng thanh khoản ở tuần tới sẽ tăng trở lại ngưỡng 40.000 tỷ đồng khi các nhóm cổ phiếu đầu ngành hoặc nhóm Ngân hàng trở lại.

Về kỹ thuật, theo yếu tố mùa vụ, tháng 2 đang có xác suất tăng cao (80%) và hiệu suất bình quân đạt trên 2% (10 năm trở lại đây). Trong ngắn hạn, VN-Index đang có vùng cản kỹ thuật quanh ngưỡng 1.860 điểm, nơi có mặt của đường trung bình 20 ngày (MA20). Hỗ trợ cho thị trường: 1.780 – 1.800 điểm, kháng cự: 1.900 – 1.920 điểm.

Chiến lược giao dịch tập trung ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong đó ưu tiên các cổ phiếu có vốn nhà nước chi phối. Trong kịch bản chỉ số VN-Index vượt ngưỡng 1.860 điểm, nhóm cổ phiếu Midcap có khả năng sẽ được dòng tiền chu ý khi các dấu hiệu bắt đáy ở nhóm cổ phiếu Bất động sản dân cư, Chứng khoán, Đầu tư công, … đã xuất hiện.

Chứng khoán Agriseco cho rằng VN-Index duy trì phiên hồi phục thứ hai liên tiếp, thanh khoản cải thiện so với phiên giao dịch trước khi giá trị giao dịch vượt mốc bình quân 20 phiên. Hoạt động mua chủ động được ghi nhận tại nhiều nhóm ngành mang tính dẫn dắt như bất động sản, ngân hàng, dầu khí, bán lẻ. Đáng chú ý, hoạt động bán ròng của khối ngoại có tín hiệu hạ nhiệt khi khối này vào ròng 736 tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó tập trung mua tại các cổ phiếu đầu ngành như HPG, MSN, BID,…

Trên đồ thị kỹ thuật, VN-Index đóng cửa trên đường MA5 ngày, các chỉ báo động lượng cũng đang hồi phục từ vùng quá bán củng cố trạng thái tăng điểm trong ngắn hạn. VN-Index được kỳ vọng sớm kiểm định lại kháng cự 1.860 điểm, với hỗ trợ gần được đặt tại mốc 1.800 điểm..

Khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 50-60% danh mục, ưu tiên nắm giữ các nhóm ngành đang thu hút dòng tiền trong ngắn hạn hoặc có triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong năm 2026 như ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng,...Hoạt động giải ngân mới được xem xét trong kịch bản thị trường xuất hiện nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ quan trọng (1.800 điểm).