Quỹ ngoại mua 60 triệu cổ phiếu, lãnh đạo VSC đăng ký bán ra

QLQ Leadvisors đã mua 60 triệu cổ phiếu VSC. Còn Vợ chồng thành viên Hội đồng quản trị VSC lại đăng ký bán ra, từ 16/4/2026-14/5/2026.

CTCP QLQ Leadvisors báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã VSC-HOSE).

Theo đó, ngày 22/4/2026, quỹ này đã mua vào thành công 60 triệu cổ phiếu VSC, qua đó nâng sở hữu lên 16,03% vốn tại Viconship và trở thành cổ đông lớn của VSC.

Ở diễn biến ngược lại, bà Trần Thị Phương Anh - Thành viên HĐQT Viconship, đăng ký bán ra 250.000 cổ phiếu VSC trong khoảng thời gian từ 16/4/2026-14/5/2026.

Mục đích thực hiện giao dịch là để giảm tỷ lệ sở hữu; phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận.

Cùng khoảng thời gian trên, ông Hoàng Anh Tuấn - chồng bà Phương Anh, cũng đăng ký bán ra 18.000 cổ phiếu VSC theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận nhằm mục đích giảm tỷ lệ sở hữu.

Nếu thành công bà Phương Anh và ông Anh Tuấn sẽ không còn nắm giữ cổ phiếu VSC nào.

Theo báo cáo thường niên 2025, VSC công bố tổng doanh thu đạt 3.205,51 tỷ đồng, vượt gần 15% (2.790 tỷ đồng) và tăng gần 15% so với thực hiện năm 2024; lợi nhuận trước thuế đạt 681,83 tỷ đồng, đạt 54,55% kế hoạch năm (1.250 tỷ đồng) và tăng gần 30% so thực hiện năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, VSC sở hữu 29.863.050 cổ phiếu của CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH), chiếm 17,68% vốn tại HAH.

Được biết ngày 20/5/2026 tới đây, Viconship sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với nhiều nội dung đáng chú ý. Theo đó, VSC dự kiến trình cổ đông Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và từng Thành viên HĐQT; Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2025.

Ngoài ra, Viconship cũng dự kiến xin ý kiến đại hội thông qua một số tờ trình như: báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; kế hoạch kinh doanh 2026 và dự kiến cổ tức 2026; kế hoạch trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026;...