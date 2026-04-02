Trang chủ Chứng khoán

Quỹ ngoại: Những nhịp điều chỉnh nên xem là cơ hội thay vì rủi ro cần né tránh

Thu Minh

02/04/2026, 21:18

Trong bối cảnh các yếu tố nền tảng vẫn vững, những nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được nhìn nhận nhiều hơn như cơ hội, thay vì rủi ro cần né tránh.

Diễn biến thị trường chứng khoán phiên giao dịch 2/4.

Quỹ đầu tư Vietnam Holding vừa có nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Trong bối cảnh các yếu tố nền tảng vẫn vững, những nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được nhìn nhận nhiều hơn như cơ hội, thay vì rủi ro cần né tránh. 

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận nhiều sự biến động trong hai tháng gần đây. Điểm đáng lưu ý là  căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang vào cuối tháng 2 đã đẩy giá năng lượng tăng cao và gây xáo trộn thị trường toàn cầu.

Trước khi xung đột tại Iran nổ ra, sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái bền vững với chỉ số PMI đạt 54,3 – mức vượt trội so với nhiều nền kinh tế phát triển và trong khu vực. Xuất khẩu điện tử tăng mạnh, đạt khoảng 18 tỷ USD tính từ đầu năm và chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch. Các nhóm máy móc, điện thoại và thiết bị công nghiệp đồng loạt tăng trưởng hai chữ số, phản ánh mức độ tham gia ngày càng sâu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở trong nước, tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ tăng trưởng. Doanh số bán lẻ tăng 8,5% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập cải thiện và quá trình đô thị hóa. Lạm phát được kiểm soát tốt, nhờ cơ cấu năng lượng đa dạng và khả năng tự chủ ở các đầu vào nông nghiệp thiết yếu, qua đó giảm thiểu tác động từ giá dầu thế giới.

Song song với đó, dòng vốn FDI vào các lĩnh vực sản xuất và công nghệ duy trì tích cực, củng cố niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến thay thế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu phân mảnh.

Tiến trình nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE tiếp tục được thúc đẩy, với khả năng nâng hạng ngay trong năm nay – yếu tố có thể cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn thụ động.

Trên thị trường chứng khoán, hiệu suất của quỹ tăng 0,4% trong tháng 2. Mức sinh lời thấp hơn so với chỉ số chủ yếu đến từ việc duy trì tỷ trọng thấp tại Vingroup (VIC), phản ánh chiến lược ưu tiên các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận rõ ràng và định giá hấp dẫn hơn.

Danh mục của quỹ định hướng tập trung vào chất lượng tiếp tục phát huy hiệu quả. Hòa Phát (HPG) tăng 7,0% nhờ hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng và nhu cầu xây dựng. Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến tích cực: MBB tăng 4,3%, VPB tăng 2,9% và STB tăng 4,0%, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng mạnh và chất lượng tài sản cải thiện.

Lũy kế từ đầu năm, NAV/share của quỹ tăng 5,4%, vượt đáng kể mức tăng 2,8% của thị trường chung. Ngoài nhóm ngân hàng, hiệu quả danh mục còn được hỗ trợ bởi các cổ phiếu dịch vụ tài chính – đặc biệt là các công ty môi giới như TCX, SSI – cùng nhóm bán lẻ gồm MWG và PNJ.

Chiến lược phân bổ tài sản tiếp tục được duy trì kỷ luật, với tỷ trọng cao ở dịch vụ tài chính và bán lẻ – những lĩnh vực gắn với tiêu dùng nội địa – đồng thời hạn chế ở các tập đoàn vốn hóa lớn khi dư địa an toàn định giá không còn nhiều. Danh mục hiện giao dịch ở mức khoảng 10 lần lợi nhuận năm 2026, với tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 17,9%, tạo vùng đệm định giá đáng kể.

Vietnam Holding nhận định: Triển vọng phía trước cho thấy bức tranh vĩ mô toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Dù vậy, các động lực tăng trưởng cốt lõi của Việt Nam vẫn được duy trì: sản xuất tiếp tục mở rộng, lạm phát trong tầm kiểm soát, cùng với tiêu dùng nội địa, dòng vốn ngoại và đầu tư hạ tầng giữ vai trò chủ đạo.

Tăng trưởng tín dụng dự kiến điều chỉnh về khoảng 15% trong năm 2026 – vẫn là mức tích cực – trong khi thị trường bất động sản có thể mở rộng dần sang phân khúc bình dân khi giá nhà quay về mức hợp lý. 

"Diễn biến gần đây một lần nữa cho thấy thị trường hiếm khi vận động theo đường thẳng, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là năng lực chống chịu của nền kinh tế Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt so với một thập kỷ trước, cho phép hấp thụ các cú sốc bên ngoài với mức độ ổn định cao hơn.

Trong môi trường mà bất định trở thành trạng thái thường trực, khả năng duy trì tăng trưởng trong điều kiện biến động – thay vì chỉ trong giai đoạn thuận lợi – mới là yếu tố tạo nên lợi thế dài hạn. Với nhà đầu tư, điều này nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng: tính bền bỉ không chỉ mang ý nghĩa phòng thủ mà còn là động lực tích lũy giá trị theo thời gian. Trong bối cảnh các yếu tố nền tảng vẫn vững, những nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được nhìn nhận nhiều hơn như cơ hội, thay vì rủi ro cần né tránh", đại diện quỹ nhấn mạnh.

Danh mục 5 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng tăng giá lên tới 32%

13:49, 02/04/2026

Danh mục 5 cổ phiếu ngân hàng tiềm năng tăng giá lên tới 32%

Thị trường thất vọng với thông điệp về xung đột của Tổng thống Trump?

12:04, 02/04/2026

Thị trường thất vọng với thông điệp về xung đột của Tổng thống Trump?

VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới

10:50, 02/04/2026

VinaCapital: 80% khả năng chiến sự tại Iran sẽ hạ nhiệt trong vòng 2-3 tuần tới

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Mức tăng trưởng GDP quý 1/2026 tới 7,83% cho thấy sự ổn định vĩ mô vẫn tích cực, dù đi kèm một chút bất lợi khi CPI tháng 3 lập đỉnh 5 năm. Tuần tới FTSE cũng sẽ công bố kết quả rà soát giữa kỳ nâng hạng thị trường, hứa hẹn triển vọng lạc quan…

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research và FTSE Russell đưa ra danh sách 30 cổ phiếu tiềm năng thu hút vốn khi chính thức nâng hạng

SSI Research vừa có báo cáo cập nhật triển vọng nâng hạng chứng khoán Việt Nam. Báo cáo này do có đóng góp chuyên môn từ FTSE Russell.

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Báo cáo việc làm Mỹ vượt xa kỳ vọng, khả năng Fed hạ lãi suất rất thấp

Sau báo cáo này, thị trường về cơ bản giữ nguyên dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không hạ lãi suất trong năm nay...

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Blog chứng khoán: Dòng tiền lại phòng thủ

Áp lực bán hôm nay không hẳn là lớn, nhưng dòng tiền mua đỡ quá kém nên giá cổ phiếu giảm sâu rất nhiều. Ngay cả khi không có những bất định gia tăng từ bên ngoài thì rủi ro điều chỉnh vẫn xảy ra, khi quá trình tích lũy chưa hoàn tất.

Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Dòng tiền phòng thủ, thanh khoản rất thấp, khối ngoại xả ròng kỷ lục 10 phiên

Những lo lắng về nguy cơ xung đột leo thang trong những tuần tới khiến dòng tiền có lý do để từ chối mua. Thanh khoản khớp lệnh hai sàn hôm nay lại rơi xuống mức dưới 20 ngàn tỷ với 153 cổ phiếu giảm quá 1% giá trị.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Multimedia
Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Thị trường

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở "đường đua hiệu suất" cho ngành chế biến - đóng gói

Doanh nghiệp

Chuỗi triển lãm công nghệ quốc tế mở “đường đua hiệu suất” cho ngành chế biến - đóng gói

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

eMagazine

Công nghệ thực tế mở rộng (XR) trong cuộc sống hiện đại

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Một nửa dự án trung tâm dữ liệu tại Mỹ bị đình trệ

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

