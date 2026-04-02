Quỹ ngoại: Những nhịp điều chỉnh nên xem là cơ hội thay vì rủi ro cần né tránh

Quỹ đầu tư Vietnam Holding vừa có nhận định về thị trường chứng khoán Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Trong bối cảnh các yếu tố nền tảng vẫn vững, những nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được nhìn nhận nhiều hơn như cơ hội, thay vì rủi ro cần né tránh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận nhiều sự biến động trong hai tháng gần đây. Điểm đáng lưu ý là căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang vào cuối tháng 2 đã đẩy giá năng lượng tăng cao và gây xáo trộn thị trường toàn cầu.

Trước khi xung đột tại Iran nổ ra, sản xuất của Việt Nam vẫn duy trì trạng thái bền vững với chỉ số PMI đạt 54,3 – mức vượt trội so với nhiều nền kinh tế phát triển và trong khu vực. Xuất khẩu điện tử tăng mạnh, đạt khoảng 18 tỷ USD tính từ đầu năm và chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch. Các nhóm máy móc, điện thoại và thiết bị công nghiệp đồng loạt tăng trưởng hai chữ số, phản ánh mức độ tham gia ngày càng sâu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ở trong nước, tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ tăng trưởng. Doanh số bán lẻ tăng 8,5% so với cùng kỳ, nhờ thu nhập cải thiện và quá trình đô thị hóa. Lạm phát được kiểm soát tốt, nhờ cơ cấu năng lượng đa dạng và khả năng tự chủ ở các đầu vào nông nghiệp thiết yếu, qua đó giảm thiểu tác động từ giá dầu thế giới.

Song song với đó, dòng vốn FDI vào các lĩnh vực sản xuất và công nghệ duy trì tích cực, củng cố niềm tin vào Việt Nam như một điểm đến thay thế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu phân mảnh.

Tiến trình nâng hạng lên thị trường mới nổi theo FTSE tiếp tục được thúc đẩy, với khả năng nâng hạng ngay trong năm nay – yếu tố có thể cải thiện thanh khoản và thu hút dòng vốn thụ động.

Trên thị trường chứng khoán, hiệu suất của quỹ tăng 0,4% trong tháng 2. Mức sinh lời thấp hơn so với chỉ số chủ yếu đến từ việc duy trì tỷ trọng thấp tại Vingroup (VIC), phản ánh chiến lược ưu tiên các doanh nghiệp có triển vọng lợi nhuận rõ ràng và định giá hấp dẫn hơn.

Danh mục của quỹ định hướng tập trung vào chất lượng tiếp tục phát huy hiệu quả. Hòa Phát (HPG) tăng 7,0% nhờ hưởng lợi từ đầu tư hạ tầng và nhu cầu xây dựng. Nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến tích cực: MBB tăng 4,3%, VPB tăng 2,9% và STB tăng 4,0%, trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng mạnh và chất lượng tài sản cải thiện.

Lũy kế từ đầu năm, NAV/share của quỹ tăng 5,4%, vượt đáng kể mức tăng 2,8% của thị trường chung. Ngoài nhóm ngân hàng, hiệu quả danh mục còn được hỗ trợ bởi các cổ phiếu dịch vụ tài chính – đặc biệt là các công ty môi giới như TCX, SSI – cùng nhóm bán lẻ gồm MWG và PNJ.

Chiến lược phân bổ tài sản tiếp tục được duy trì kỷ luật, với tỷ trọng cao ở dịch vụ tài chính và bán lẻ – những lĩnh vực gắn với tiêu dùng nội địa – đồng thời hạn chế ở các tập đoàn vốn hóa lớn khi dư địa an toàn định giá không còn nhiều. Danh mục hiện giao dịch ở mức khoảng 10 lần lợi nhuận năm 2026, với tăng trưởng lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu đạt 17,9%, tạo vùng đệm định giá đáng kể.

Vietnam Holding nhận định: Triển vọng phía trước cho thấy bức tranh vĩ mô toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định. Dù vậy, các động lực tăng trưởng cốt lõi của Việt Nam vẫn được duy trì: sản xuất tiếp tục mở rộng, lạm phát trong tầm kiểm soát, cùng với tiêu dùng nội địa, dòng vốn ngoại và đầu tư hạ tầng giữ vai trò chủ đạo.

Tăng trưởng tín dụng dự kiến điều chỉnh về khoảng 15% trong năm 2026 – vẫn là mức tích cực – trong khi thị trường bất động sản có thể mở rộng dần sang phân khúc bình dân khi giá nhà quay về mức hợp lý.

"Diễn biến gần đây một lần nữa cho thấy thị trường hiếm khi vận động theo đường thẳng, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là năng lực chống chịu của nền kinh tế Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt so với một thập kỷ trước, cho phép hấp thụ các cú sốc bên ngoài với mức độ ổn định cao hơn.

Trong môi trường mà bất định trở thành trạng thái thường trực, khả năng duy trì tăng trưởng trong điều kiện biến động – thay vì chỉ trong giai đoạn thuận lợi – mới là yếu tố tạo nên lợi thế dài hạn. Với nhà đầu tư, điều này nhấn mạnh một nguyên tắc quan trọng: tính bền bỉ không chỉ mang ý nghĩa phòng thủ mà còn là động lực tích lũy giá trị theo thời gian. Trong bối cảnh các yếu tố nền tảng vẫn vững, những nhịp điều chỉnh của thị trường có thể được nhìn nhận nhiều hơn như cơ hội, thay vì rủi ro cần né tránh", đại diện quỹ nhấn mạnh.