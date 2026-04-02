Thị trường thất vọng với thông điệp về xung đột của Tổng thống Trump?
Kim Phong
02/04/2026, 12:04
Phát biểu sáng nay (giờ Việt Nam) của Tổng thống Trump về cuộc xung đột Trung Đông đã không khiến thị trường hài lòng. Thông tin không có gì mới hơn những phát biểu riêng lẻ trước đó. Sự thất vọng ngay lập tức phản ánh lên giá hàng hóa và thị trường tài chính.
Ngay sau khi bài phát biểu kết thúc, thị trường tương lai chứng
khoán Mỹ đồng loạt lao dốc hơn 1%. Giá dầu nhảy tăng vọt hơn 3% và đến buổi
trưa đã tăng hơn 6% (dầu Brent). Một số thị trường chứng khoán châu Á mở sớm
hơn Việt Nam cũng đồng loạt lao dốc. Đặc biệt chứng khoán Nhật giảm 2,42%, Hàn
Quốc giảm 4,1%.
Trong nước giá cổ phiếu cũng đồng loạt giảm, dù VN-Index rơi
không nhiều do có trụ nâng đỡ. Chỉ số giảm sâu nhất lúc 10h30 cũng chỉ mất 13,9
điểm (-0,65%). Chốt phiên sáng VN-Index giảm 8,16 điểm tương đương -0,48%. Tuy
nhiên khi nhìn vào độ rộng, xu hướng giảm giá lan rất rộng. Chỉ 15 phút sau khi
chốt giá mở cửa, độ rộng sàn HoSE chỉ có 65 mã tăng/183 mã giảm. Đến 10h cũng
chỉ có 91 mã tăng/188 mã giảm, đến 11h là 75 mã tăng/221 mã giảm và kết phiên có
68 mã tăng/231 mã giảm. Như vậy thị trường cũng phản ứng tiêu cực ngay từ rất sớm,
cùng chung xu hướng với thị trường quốc tế.
VHM tăng giá kịch trần là yếu tố quyết định giúp VN-Index chỉ
giảm nhẹ khi đỡ hơn 7 điểm. Ngoài ra VIC, VCB, GAS giảm dưới 1% cũng không tạo
thêm sức ép quá lớn. VN30-Index phản ánh rõ nét hơn khi giảm 0,83%. Midcap cũng
giảm 0,94%, Smallcap giảm 0,85%.
Độ rộng rổ VN30 rất tệ với 4 mã tăng/24 mã giảm, trong đó 14
mã giảm quá 1%. Khá may mắn là những cổ phiếu yếu nhất thì vốn hóa chưa phải là
lớn nhất: VJC giảm 2,22%, STB giảm 2,09%, VPB giảm 2,05%, MWG giảm 2,06%, TPB
giảm 1,83%... Phía tăng giá ngoài VHM có DGC tăng 0,99%, VRE tăng 0,91% và PLX
tăng 0,12%.
Áp lực điều chỉnh diễn ra toàn diện và ngay cả nhóm dầu khí
cũng không ngược dòng rõ nét, bất chấp giá dầu tăng mạnh. Ngoài PLX tăng yếu, có
thêm PVO tăng 1,33%, PTV tăng 1,52%, PVC tăng 0,6%, PVS tăng 0,25%, phần lớn số
này thanh khoản quá kém. Nhóm chứng khoán rất mạnh hôm qua cũng chỉ sót lại vài
cổ phiếu ngược dòng là MBS tăng 3,55%, VCK tăng 2%, FTS tăng 2,38%, HCM tăng
0,43%, BSI tăng 0,27%.
Trên toàn sàn HoSE đang có tới 124 cổ phiếu giảm quá 1% giá
trị. Tuy nhiên điểm tốt là đà giảm này chủ yếu đến từ sự thất vọng của người cầm
tiền hơn là sự lo lắng sợ hãi của người cầm cổ. Biểu hiện rõ nhất là giá cổ phiếu
giảm khá mạnh nhưng thanh khoản lại không cao: Tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE
giảm 18% so với sáng hôm qua, chỉ đạt gần 8.908 tỷ đồng, thấp nhất kể từ đầu tuần.
Nếu tính cả HNX, thanh khoản khớp lệnh giảm 20%.
Ngay trong nhóm giảm sâu nhất, 124 cổ phiếu cũng chỉ giao dịch
tầm 3.200 tỷ, chiếm gần 34% toàn sàn HoSE. 13 mã trong số này xuất hiện thanh
khoản vượt trăm tỷ đồng và cũng không có cổ phiếu nào đột biến. Dẫn đầu là HPG,
giá giảm 1,29% khớp 253,3 tỷ đồng là khá nhỏ. Ngoài ra VIX giảm 1,47%, BSR giảm
1,14%, VCI giảm 2,22%, GEX giảm 1,35%, PDR giảm 1,54% là các mã tầm trung khác
có giao dịch tương đối lớn.
Giao dịch bất ngờ giảm nhiều nhất ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ:
Tổng khớp lệnh HoSE giảm 1.964 tỷ đồng so với sáng hôm qua thì VN30 chỉ giảm
259 tỷ. Trong 124 mã giảm quá quá 1%, VN30 đóng góp 14 mã. Như vậy dòng tiền nóng
đã co lại rõ nét.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng giảm đột biến quy mô mua vào sáng
nay 38% so với sáng hôm qua, chỉ còn 804,7 tỷ đồng. Vị thế ròng ghi nhận -683,9
tỷ trên sàn HoSE. Tuy nhiên khối này cũng chỉ bán tập trung vào VHM với -537,1
tỷ đồng. Vài cổ phiếu khác bị bán nổi hơn mặt bằng chung là VIC -67,4 tỷ, BST
-55,8 tỷ, BID -32,5 tỷ, VCB -30,3 tỷ. Phía mua ròng có VCK +40,1 tỷ, MSN +40,1
tỷ, DGC +20,4 tỷ.
Việc thị trường phản ứng thất vọng là điều có thể đoán trước
vì thông tin xuất hiện sớm, trước khi các thị trường mở cửa. Nhà đầu tư mong đợi
thông tin cụ thể hơn về khả năng kết thúc hoặc hạ nhiệt xung đột. Những thông
tin được phát biểu lại không có gì mới hơn điều đã biết.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: