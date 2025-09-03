Thứ Tư, 03/09/2025

Trang chủ Chứng khoán

Định giá cao, cổ phiếu nhóm ngân hàng thương mại nguy cơ điều chỉnh?

Thu Minh

03/09/2025, 19:03

Trong 5 năm gần nhất, định giá của các ngân hàng Thương mại cổ phần thường có mức chiết khấu khoảng 30-40% so với các ngân hàng quốc doanh và thường có sự điều chỉnh sau mỗi lần tiệm cận nhóm này như tháng 6/2021 và tháng 11/2021.

Chứng khoán Rồng Việt vừa đưa ra nhận định về triển vọng cổ phiếu nhóm ngân hàng sau một thời gian tăng trưởng bứt phá đưa Vn-Index lập đỉnh lịch sử liên tiếp.

Theo đó, VDSC nhận định NIM nhiều khả năng đã tạo đáy trong quý 1/2025, vốn chịu sức ép từ lãi phải thu cộng với cạnh tranh lãi suất đầu ra, và kỳ vọng vào kịch bản cải thiện nhẹ trong nửa cuối năm.

Các động lực cho NIM gồm: nhu cầu vay trung dài hạn khả quan hơn của nền kinh tế kết hợp với triển vọng lành mạnh của chất lượng tài sản giúp nâng cao lợi suất tài sản sinh lãi;

Dòng vốn giải ngân đầu tư công dồi dào hơn từ nay đến cuối năm ước tính trên 500 nghìn tỷ đồng và hạ tỷ lệ dự trữ cho 4 Ngân hàng Thương mại tham gia nhận chuyển giao bắt buộc các ngân hàng yếu kém từ quý 4/2025 ước tính gần 40 nghìn tỷ đồng sẽ giúp giải tỏa áp lực thanh khoản trên thị trường cũng như ổn định lại mặt bằng lãi suất huy động.

Áp lực thanh khoản, trên thực tế, đã diễn ra trong thời gian đầu tháng 8 khi lãi suất bình quân liên ngân hàng đã bắt đầu tăng mạnh, đỉnh điểm lên gần 6% vào đầu tháng 8, bất chấp việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm tiền trên kênh OMO, nâng quy mô OMO lưu hành chạm ngưỡng 200 nghìn tỷ đồng.

Chất lượng tài sản cải thiện tích cực với nợ xấu tăng chậm lại đáng kể. Quy mô nợ nhóm 2 và nợ xấu hình thành ròng đã giảm đáng kể trong quý 2/2025 trên góc độ toàn ngành nói chung cũng như ở từng ngân hàng nói riêng, ngoại trừ số ít ngân hàng như HDB, NAB, MSB.

Điều này phản ánh khả năng trả nợ của khách hàng vay đã có cải thiện tích cực trên diện rộng. Kết hợp với hoạt động xử lý rủi ro của các ngân hàng (35,5 nghìn tỷ đồng trong 2Q25), nợ xấu nội bảng toàn ngành chỉ tăng gần 2 nghìn tỷ đồng so với quý trước và tỷ lệ nợ xấu toàn ngành đã giảm 12 điểm phần trăm so với quý trước đó xuống 2,04%.

Trong bối cảnh nợ xấu có xu hướng tăng chậm lại, các ngân hàng cũng chủ động kiểm soát chi phí trích lập dự phòng ở mức 37 nghìn tỷ đồng, tương đương với nợ xấu hình thành ròng trong kỳ và tăng 5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu, do đó, đi ngang so với quý trước ở mức 91%.

Hoạt động thu hồi nợ xấu đã xử lý rủi ro cũng tiến triển khả quan và phù hợp với diễn biến của thị trường bất động sản, ghi nhận gần 12 nghìn tỷ đồng thu nhập tăng 52% so với quý trước và 37% so với cùng kỳ. 

Tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ đã tác động tích cực đến thanh khoản của thị trường vốn trong những tháng gần đây. Điều này, kết hợp với tín hiệu khả quan trong kết quả kinh doanh của ngành Ngân hàng ở chất lượng tài sản và tăng trưởng lợi nhuận, đã giúp chỉ số giao dịch ngành Ngân hàng bứt phá trong tháng 7 và tháng 8 (tính tới 27/8) với mức tăng lần lượt 11% và 18%, kéo mức tăng từ đầu năm đạt 40%.

Bên cạnh đó, kỳ vọng sớm nâng hạng thị trường chứng khoán trong tháng 9 và các câu chuyện riêng như IPO công ty con, mở rộng hoạt động sang mảng tiền kỹ thuật số, phát hành tăng vốn, chia cổ tức cũng là những chất xúc tác tích cực đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng. 

Diễn biến trên đã đưa chỉ số định giá P/B đạt 1,83x, mức cao nhất trong vòng 3 năm và cao hơn bình quân 5 năm là 1,71x, phần lớn được thúc đẩy bởi quá trình tái định giá của nhóm ngân hàng Thương mại cổ phần. Hiện tại, định giá của nhóm ngân hàng Thương mại cổ phần quy mô lớn (MBB, TCB, VPB, ACB, STB) đã đạt 1,77x, cao hơn mốc bình quân 5 năm (1,43x) khoảng 1 độ lệch chuẩn và rút ngắn khoảng cách với định giá của nhóm ngân hàng quốc doanh (2,08x).

Trong 5 năm gần nhất, định giá của các ngân hàng Thương mại cổ phần thường có mức chiết khấu khoảng 30-40% so với các ngân hàng quốc doanh và thường có sự điều chỉnh sau mỗi lần tiệm cận nhóm này như tháng 6/2021 và  tháng 11/2021. 

Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD

Ngân hàng tăng mạnh giá mua USD

Sáng 3/9, các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá USD/VND tăng từ 6 đến 26 đồng mỗi USD so với 29/8, trong đó chiều mua tăng mạnh hơn chiều bán. Tuần qua, Ngân hàng Nhà nước hút ròng trên 17 nghìn tỷ đồng…

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: