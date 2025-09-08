Điểm danh 5 cổ phiếu bán lẻ định giá hấp dẫn, tiềm năng tăng trưởng cao

Việc đưa thị trường bán lẻ vào quy chuẩn bao gồm cả thị trường thương mại điện tử, xóa bỏ chợ cóc chợ tạm sẽ tạo ra một sân chơi công bằng và làm tăng khả năng cạnh tranh của các chuỗi bán lẻ hiện đại vốn đã áp dụng quy trình quản lý minh bạch từ trước.

Chứng khoán MBS vừa cập nhật triển vọng cổ phiếu bán lẻ với ba động lực chính. Thứ nhất, Chính Phủ tập trung đưa thị trường bán lẻ vào quy chuẩn sẽ tạo ra một thị trường công bằng cho các chuỗi bán lẻ hiện đại.

Từ đầu năm 2025 đến nay, hàng loạt biện pháp hỗ trợ tích cực từ chính phủ nhằm đưa thị trường bán lẻ vào quy chuẩn như: thay đổi chính sách thuế với doanh thu các doanh nghiệp bán lẻ đạt trên 1 tỷ đồng hàng năm; siết chặt hàng giả, hàng xuất xứ không rõ ràng; nghị định 68 về phát triển kinh tế tư nhân có thay đổi về phương thức tính thuế…

Thị trường bán lẻ hiện đại và tiêu dùng đang ngày càng được tạo ra sân chơi công bằng, giảm thiểu áp lực cạnh tranh với hàng hóa không xuất xứ.

Thứ hai, Hà Nội quyết định hoàn tất xóa bỏ chợ tạm, chợ cóc trong năm 2025 cũng là yếu tố tích cực cho chuỗi bán lẻ hiện đại. Theo đó, thành phố Hà Nội mạnh mẽ xóa bỏ chợ cóc nhằm thiết lập trật tự cho khu vực buôn bán hàng tiêu dùng sẽ tạo bàn đạp phát triển cho khu vực bán lẻ hiện đại, chợ truyền thống có quy hoạch rõ ràng, chuyên nghiệp.

Mô hình chợ hiện đại mini được kỳ vọng có thể thay thế chợ cóc nhờ đáp ứng đủ các tiêu chí “giá cả hợp lý – mua sắm nhanh chóng và tiện lợi”. Mô hình này có thể dễ dàng tiếp cận vào các khu dân cư đông đúc và phù hợp với xu hướng tiêu dùng kiểu mới.

Do vậy, hai doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ xu hướng này, bao gồm: MSN đại diện của Wincommerce và MWG đại diện cho Bách Hóa Xanh nhờ vào lợi thế sở hữu mô hình tiện lợi/chợ hiện đại mini.

Thứ ba, bán lẻ điện tử bước vào giai đoạn thanh lọc khi các sàn thương mại điện tử liên tục có những điều kiện tăng phí, trung bình cao hơn 3-5% so với cùng kỳ.

Các mức phí chi trả trên sàn thương mại điện tử đã tăng trung bình 5-10% so với cùng kỳ trong năm 2025 khiến cho các nhà bán hàng, đặc biệt là các nhà bán hàng nhỏ lẻ, chịu áp lực về chi phí lớn trong giai đoạn này.

Bên cạnh các chi phí cố định theo từng đơn, để bán được hàng, các nhà bán hàng cần có thêm các phí bán hàng tiếp thị liên kết và chạy quảng cáo, do vậy tổng kết trung bình chi phí bán hàng trên sàn Thương mại điện tử ~20-25% chưa kể chi phí nhân công, chi phí văn phòng,…

Mức này đã bắt đầu bằng hoặc cao hơn so với mức chi phí trung bình doanh nghiệp sản xuất bán lẻ, cụ thể chi phí SG&A/tổng doanh thu doanh nghiệp tiêu dùng ~23- 26%, chi phi SG&A/tổng doanh thu các nhá bán lẻ ~17-20%.

Sau thời gian phát triển mạnh mẽ, các điều kiện trên sàn bắt đầu thắt chặt như: tăng phí bán hàng, trực tiếp thu thuế VAT và Thu nhập cá nhân cho các đơn hàng thành công. Bên cạnh đấy, việc phát triển luật Thương mại điện tử nhằm cụ thể hóa các điều kiện, bao gồm cả siết chặt nguồn gốc hàng hóa là cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp minh bạch.

Nguồn gốc hàng hóa siết chặt là cơ hội tốt cho hàng sản xuất nội địa, tạo ra áp lực cạnh tranh cho hàng xách tay, hàng hóa bán không hóa đơn, hàng giả, hàng kém chất lượng,… MBS đánh giá MSN, SAB, VNM hay QNS, các doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng nội địa sẽ được hưởng lợi.

Bên cạnh đấy, các doanh nghiệp bán lẻ chuyên nghiệp trên sàn sẽ được hưởng lợi nhờ chi phí tăng và các điều kiện siết chặt hơn ở các sàn Thương mại điện tử. MWG, FRT và DGW sẽ được hưởng lợi nhờ vào quy trình bán hàng chuyên nghiệp và nguồn hàng minh bạch xuất xứ.

Trong chiến lược đầu tư ngành bán lẻ, các doanh nghiệp có định giá hấp dẫn và tốc độ tăng trưởng cao, tiêu biểu là MWG và MSN. Đối với các doanh nghiệp tiêu dùng, việc siết chặt hàng hóa không xuất xứ sẽ có tác động tích cực lên các doanh nghiệp sản xuất tiêu dùng nội địa trong nước như: VNM, MCH, SAB,..", MBS khuyến nghị.