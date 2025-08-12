Quỹ Thiện Tâm nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất

Quỹ Thiện Tâm nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất
Song Hoàng
12/08/2025, 14:34
Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vừa ký quyết định trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup. Đây là phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước, ghi nhận hành trình 19 năm bền bỉ thiện nguyện, đồng hành cùng hàng triệu mảnh đời khó khăn và thúc đẩy sự tiến bộ bền vững cho cộng đồng của Quỹ...
Với
tinh thần tương thân tương ái và sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi
người”, Vingroup đã chủ động tham gia công tác
từ thiện - xã hội với tổng kinh phí đã giải ngân là 30.000 tỷ đồng.
Trong
đó, giải ngân thông qua Quỹ Thiện Tâm (thành lập ngày 03/10/2006) gần 15.000 tỷ
đồng, cho trên 50 chương trình tại 34/34 tỉnh, thành phố. Sau 19 năm vận hành,
Quỹ Thiện Tâm đã trở thành tổ chức thiện nguyện tư nhân có quy mô và sức lan tỏa
lớn nhất Việt Nam.
Quỹ
không chỉ tham gia tích cực vào hầu hết các lĩnh vực thiện nguyện của đất nước
như: đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo, văn hóa, giáo dục,
y tế, giao thông, nông nghiệp, môi trường, phòng chống và khắc phục hậu quả
thiên tai, dịch bệnh, phát triển cộng đồng... mà còn tiên phong đồng hành và kiến
tạo sinh kế cho hàng triệu đồng bào trên cả nước.
Cụ
thể, ở lĩnh vực Đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội, Quỹ đã phụng dưỡng gần
1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cựu thanh niên xung phong, nạn nhân chất độc màu da
cam; hỗ trợ sinh hoạt phí cho hơn 1.200 trẻ mồ côi vì Covid-19 cùng hơn 1.000 người
đơn thân, tàn tật; hỗ trợ định kỳ hàng tháng cho hơn 50 cơ sở tình thương đang
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tàn tật, người cao tuổi neo đơn, không nơi
nương tựa; đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện tổ chức nấu và phát suất ăn miễn
phí tại nhiều bệnh viện trên toàn quốc. Đặc biệt, mỗi dịp Lễ Tết, Quỹ luôn đều
đặn trao hàng trăm nghìn suất quà tới các gia đình chính sách, hộ nghèo gửi gắm
sự tri ân và sẻ chia.
Ở
mảng Nhà ở và hạ tầng, Quỹ đã trao gần 27.000 căn nhà tình nghĩa, tình thương
thay thế nhà tạm; hoàn thiện gần 500 công trình dân sinh, trong đó, có 335 trường
học, nhà bán trú, 400 km đường, 10 cầu dân sinh và 90 công trình nước sạch, mở
lối cho những đổi thay bền vững trong cộng đồng.
Không
chỉ tri ân và chia sẻ, Quỹ còn tiên phong kiến tạo sinh kế thoát nghèo bền vững
thông qua các ngân hàng bê, nghé, hiện đại hoá nông nghiệp và tạo công ăn việc
làm cho đồng bào. Cụ thể, Quỹ đã trao 25.000 bò giống, hàng nghìn máy móc, phương
tiện, cây - con giống, giúp hơn 11.000 hộ thoát nghèo; tạo việc làm cho hàng chục
nghìn hộ nghèo thông qua các chương trình tại địa phương.
Đặc
biệt, Quỹ đã đi đầu trong việc đưa công nghệ cao vào các dự án nông nghiệp như
mô hình lồng nuôi biển xa bờ HDPE; hệ thống tưới thông minh Israel nâng cao dưỡng
chất cho cây có múi... không chỉ gia tăng thu nhập cho ngư dân, nông dân mà còn
góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho nông sản Việt trên thị trường quốc tế.
Trong
lĩnh vực Y tế, 19 năm qua, Quỹ đã tài trợ hàng nghìn tỷ đồng chăm sóc sức khoẻ
nhân dân, khám, phẫu thuật miễn phí cho 7 triệu lượt người, hỗ trợ kinh
phí hoạt động cho mạng lưới 1.200 cô đỡ thôn bản vùng sâu vùng xa, tài trợ 1.000
tỷ đồng nâng cấp hệ thống cấp cứu ngoại viện, hiến tặng trên 26.000 đơn vị máu
mỗi năm. Quỹ cũng chú trọng công tác đào tạo nhân sự trong ngành y tế như đào tạo
530 bác sĩ ở miền núi hải đảo, tài trợ kinh phí tầm soát bệnh lý không lây nhiễm
tại hàng chục địa phương trên cả nước, góp phần nâng cao chất lượng sức khỏe của
nhân dân.
Ở
lĩnh vực Giáo dục, Quỹ đã trao 90.000 suất học bổng tiếp sức đến trường cho học
sinh, sinh viên nghèo hiếu học, 16.200 bộ máy tính cho gần 1.000 trường học, mở
ra cánh cửa tri thức và tạo cơ hội đổi đời cho hàng ngàn thanh thiếu niên trẻ
trên cả nước.
Bên
cạnh các chương trình dài hạn, Quỹ Thiện Tâm luôn là lực lượng tiên phong có mặt
hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp. Trong đại dịch Covid-19, Quỹ đã dành
7.500 tỷ đồng cho công tác chống dịch; cung cấp hàng chục nghìn tấn nhu yếu phẩm,
thiết bị y tế và hỗ trợ hàng trăm tỷ đồng cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng
nề.
Với
siêu bão Yagi gần đây, Quỹ hỗ trợ 250 tỷ đồng tiền mặt cho người dân vùng bão,
tái thiết 13 công trình dân sinh và triển khai cứu trợ khẩn cấp, giúp ổn định đời
sống, khôi phục sản xuất.
Đặc
biệt, chuỗi sự kiện “Gieo Mầm Thiện Tâm” đã kêu gọi thêm 22 tỷ đồng từ doanh
nghiệp và cá nhân, góp phần xây dựng 2 trường tại Lào Cai, mang lại điều kiện học
tập tốt hơn cho 800 học sinh vùng cao.
“Huân chương Lao động hạng Nhất là niềm vinh dự lớn lao và
cũng là lời nhắc nhở đầy trách nhiệm để chúng tôi tiếp tục kiên trì phụng sự cộng
đồng, giữ vững tinh thần nhân ái của Tập đoàn và lan tỏa nhiều hơn những điều tốt
đẹp trong xã hội. Mỗi bước chân của Quỹ sẽ không dừng lại, cho đến khi không
còn ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển của đất nước", ông Lý Minh Tuấn, Giám đốc Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup, cho biết.
Quỹ
Thiện Tâm được thành lập từ tâm nguyện nhân ái của các nhà sáng lập Vingroup và
phát triển bởi sự chung tay của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên tập đoàn.
Việc
trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Quỹ Thiện Tâm trong thời điểm đặc
biệt kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup (8/8/1993 –
8/8/2025) là sự ghi nhận, động viên của Nhà nước và Nhân dân dành cho những tổ
chức tiên phong dấn thân vì cộng đồng như Vingroup.
Quỹ
Thiện Tâm là tổ chức từ thiện phi lợi nhuận do Tập đoàn Vingroup sáng lập và
tài trợ, hoạt động từ ngày 03/10/2006 và từng hai lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và hàng trăm
danh hiệu cấp Trung ương, địa phương, được đông đảo người dân ghi nhận.
