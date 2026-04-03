Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chiều 2/4/2026, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng Thứ trưởng thường trực Trịnh Việt Hùng đã chủ trì hội nghị giao ban quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các lãnh đạo bộ và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Thông tin tại phiên giao ban, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá cho toàn ngành. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình ban hành các dự án luật quan trọng như Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Song song với đó, Bộ sẽ triển khai xây dựng các đề án, nghị định theo mô hình Chính phủ nhiệm kỳ mới; thực hiện tinh giản biên chế và thúc đẩy tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác giải ngân đầu tư công cũng sẽ được đẩy mạnh, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Một điểm đáng chú ý là việc triển khai đồng bộ các nghị quyết lớn của Trung ương, tập trung vào khơi thông nguồn lực khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành.

Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi liên kết và mở rộng thị trường, đặc biệt là thông qua thương mại điện tử. Đồng thời, các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) sẽ được triển khai quyết liệt nhằm đáp ứng các khuyến nghị quốc tế.

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường cũng được siết chặt, nhất là trong việc đảm bảo nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm, kiểm soát ô nhiễm và giám sát các dự án có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, quản lý giống, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Trước bối cảnh tình hình trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành.

Việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm được xem là yếu tố then chốt để ngành vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, giữ vững nhịp tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.