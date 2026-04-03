Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chiều 2/4/2026, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng Thứ trưởng
thường trực Trịnh Việt Hùng đã chủ trì hội nghị giao ban quý 1 và triển khai
nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hội nghị được
tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các
lãnh đạo bộ và đại diện các đơn vị trực thuộc.
Thông tin tại phiên giao ban, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định
một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá cho toàn ngành. Trong đó, ưu tiên
hàng đầu là hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình ban hành
các dự án luật quan trọng như Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Đất
đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.
Song song với đó, Bộ sẽ triển khai xây dựng các đề án,
nghị định theo mô hình Chính phủ nhiệm kỳ mới; thực hiện tinh giản biên chế và
thúc đẩy tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác giải ngân
đầu tư công cũng sẽ được đẩy mạnh, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.
Một điểm đáng chú ý là việc triển khai đồng bộ các nghị
quyết lớn của Trung ương, tập trung vào khơi thông nguồn lực khoa học công nghệ,
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành.
Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục cơ cấu lại theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi liên kết và mở rộng thị trường, đặc
biệt là thông qua thương mại điện tử. Đồng thời, các giải pháp chống khai thác
hải sản bất hợp pháp (IUU) sẽ được triển khai quyết liệt nhằm đáp ứng các khuyến
nghị quốc tế.
Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường
cũng được siết chặt, nhất là trong việc đảm bảo nguồn vật liệu cho các công
trình trọng điểm, kiểm soát ô nhiễm và giám sát các dự án có nguy cơ cao.
Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm,
quản lý giống, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo thực hiện đầy
đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước.
Trước bối cảnh tình hình trong nước và thế giới tiếp tục
diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu
nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi
mới phương thức lãnh đạo, điều hành.
Việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám
làm và dám chịu trách nhiệm được xem là yếu tố then chốt để ngành vượt qua
thách thức, tận dụng cơ hội, giữ vững nhịp tăng trưởng và hướng tới phát triển
bền vững trong thời gian tới.
Trong quý 1/2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì
đà tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng từ 3,5-3,7%. Sản xuất nông,
lâm, thủy sản cơ bản ổn định; xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng. Tổng kim ngạch
xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 16,69 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ
năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 11,9 tỷ USD, đưa mức xuất siêu
lên khoảng 4,78 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.