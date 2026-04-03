Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Chu Khôi

03/04/2026, 07:34

Ngành nông nghiệp và môi trường đặt mục tiêu quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) trong thời gian tới...

Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Trịnh Việt Hùng chủ trì hội nghị.

Chiều 2/4/2026, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cùng Thứ trưởng thường trực Trịnh Việt Hùng đã chủ trì hội nghị giao ban quý 1 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của các lãnh đạo bộ và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Thông tin tại phiên giao ban, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá cho toàn ngành. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình ban hành các dự án luật quan trọng như Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Song song với đó, Bộ sẽ triển khai xây dựng các đề án, nghị định theo mô hình Chính phủ nhiệm kỳ mới; thực hiện tinh giản biên chế và thúc đẩy tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Công tác giải ngân đầu tư công cũng sẽ được đẩy mạnh, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Một điểm đáng chú ý là việc triển khai đồng bộ các nghị quyết lớn của Trung ương, tập trung vào khơi thông nguồn lực khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn ngành.

Trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển chuỗi liên kết và mở rộng thị trường, đặc biệt là thông qua thương mại điện tử. Đồng thời, các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) sẽ được triển khai quyết liệt nhằm đáp ứng các khuyến nghị quốc tế.

Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường cũng được siết chặt, nhất là trong việc đảm bảo nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm, kiểm soát ô nhiễm và giám sát các dự án có nguy cơ cao.

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm, quản lý giống, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Trước bối cảnh tình hình trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành.

Việc phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm được xem là yếu tố then chốt để ngành vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội, giữ vững nhịp tăng trưởng và hướng tới phát triển bền vững trong thời gian tới.

Trong quý 1/2026, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì đà tăng trưởng tích cực, với mức tăng trưởng từ 3,5-3,7%. Sản xuất nông, lâm, thủy sản cơ bản ổn định; xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 16,69 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 11,9 tỷ USD, đưa mức xuất siêu lên khoảng 4,78 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành nông nghiệp trước áp lực chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại

Thúc đẩy ESG và tài chính xanh bền vững trong nông nghiệp

Giá phân bón leo thang, nông sản giảm, nông dân đối mặt áp lực kép

biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chuyển đổi số Đầu tư công Luật Bảo vệ môi trường quý II/2026 tăng trưởng nông nghiệp 2026 Thứ trưởng Trịnh Việt Hùng thương mại điện tử Xuất khẩu nông sản

Chiến tranh Trung Đông đẩy châu Phi vào khủng hoảng nhiên liệu.

Xung đột Mỹ - Israel - Iran khiến giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt, phơi bày điểm yếu cố hữu của châu Phi: phụ thuộc nhập khẩu, thiếu công suất lọc dầu và dư địa chính sách hạn chế trong bối cảnh nợ công chồng chất...

Tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển công nghiệp trọng điểm

Việc thông qua chính sách Luật Công nghiệp trọng điểm kỳ vọng tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy mạnh mẽ nội địa hóa và công nghiệp hỗ trợ. Khung pháp lý này là đòn bẩy đưa sản xuất từ gia công sang làm chủ công nghệ, xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại và hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Triển khai đồng bộ 4 giải pháp trọng tâm đảm bảo cung ứng điện năm 2026

Dù phụ tải các tháng cao điểm mùa khô dự báo tăng tới 14,1%, nhưng với quyết tâm không để thiếu điện năm 2026, Bộ Công Thương đang triển khai đồng bộ các giải pháp như huy động tối ưu nguồn điện, điều chỉnh nhu cầu phụ tải và tiết kiệm điện triệt để…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Nền kinh tế Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong quý 1/2026 trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn và thách thức. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tăng 7,83% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy đà phục hồi và khả năng chống chịu của nền kinh tế đang được củng cố...

Giữ phòng tuyến xăng dầu trong bão giá

Trong vòng chưa đầy một tháng kể từ khi xung đột Trung Đông leo thang làm giá dầu thô vượt 100 USD/thùng, Việt Nam đã kích hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu tới 9 lần, tạm ứng ngân sách nhà nước 8.000 tỷ đồng, đồng thời áp dụng đồng loạt các công cụ thuế với quy mô chưa có tiền lệ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Nâng chuẩn minh bạch, củng cố niềm tin người tiêu dùng để hàng Việt vươn ra quốc tế

Vốn nhân khẩu vùng biên: Chìa khóa cho kinh tế cửa khẩu bền vững

Vốn nhân khẩu vùng biên: Chìa khóa cho kinh tế cửa khẩu bền vững

Trong tuần VN-Index tăng nhẹ, dự báo phục hồi lên 1.770-1.785 điểm

Cao tốc gần 24.000 tỷ đồng tăng tốc giải phóng mặt bằng

Đề xuất rót 1,15 tỷ USD xây tháp tài chính IFC tại TP.Hồ Chí Minh

Xu thế dòng tiền: Tin tốt có đủ nâng đỡ thị trường?

Đà Nẵng và Champasak (Lào): Cầu nối chiến lược trên Hành lang kinh tế Đông - Tây

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

