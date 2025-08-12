Quyết tâm cao nhất tổ chức thành công Triển lãm 80 năm Quốc khánh
Phúc Minh
12/08/2025, 20:00
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu trong khi quy mô tổ chức, khối lượng công việc của Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh còn rất nhiều, các đơn vị cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công...
Ngày
12/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất
nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) đã chủ trì
Phiên họp của Ban Chỉ đạo.
Báo cáo tại phiên
họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan
tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thi công trưng bày Triển lãm từ
ngày 1/8.
Dự kiến thời gian tổ chức khai mạc Triển lãm vào 9h00 ngày
28/8, lễ bế mạc vào 20h00 ngày 5/9, địa điểm tại Sân khấu ngoài trời tại sân Bắc,
Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Trước đó, vào 9h ngày 20/8 sẽ tổ chức kiểm tra và
sơ duyệt, 9h ngày 26/8 sẽ tổ chức tổng duyệt toàn bộ Triển lãm.
Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị bám sát thiết kế đã ban
hành, bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian. Các tiểu ban rà soát
lại hoạt động, cử cán bộ trực tại Triển lãm để giải quyết các vấn đề có thể xảy
ra.
Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến
của đại diện các bộ, ngành, địa phương, các thành viên của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ
tướng Mai Văn Chính lưu ý
thời gian còn lại rất ngắn, từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm còn 15 ngày,
nhưng đến ngày sơ duyệt chỉ còn đúng 1 tuần, trong khi quy mô tổ chức, khối lượng
công việc còn rất nhiều, cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm
vụ được phân công.
Phó Thủ tướng lưu ý các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương;
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực, vật lực, nhân lực,
thực hiện 24/24, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025 theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ.
Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Thường vụ, lãnh đạo các
bộ quan tâm rà soát kỹ các công việc, trong đó có thẩm định, thông qua các nội
dung tại Triển lãm, chuẩn bị kỹ các tài liệu, hình ảnh phản ánh đúng thực tiễn,
xứng tầm sự kiện để đưa vào Triển lãm.
Các tỉnh, thành phố tham gia đầy đủ, bảo đảm triển khai đủ
34 toa tàu ẩm thực địa phương để giới thiệu tinh hoa ẩm thực và đặc sản của 34
tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngoài các chương trình nghệ thuật, các hoạt động phụ trợ đã
có trong chương trình, kế hoạch của Triển lãm, các cơ quan, đơn vị, địa phương,
doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất triển khai thêm các chương trình quảng bá, tổ
chức hội nghị, hội thảo, ký kết hợp tác… tại Triển lãm. Qua đó giới thiệu tiềm
năng, lợi thế, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư mới.
Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tập
trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế rà soát
kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ ngày 6/8/2025, khẩn trương hoàn
thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể, trên cơ sở đó Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch chịu trách nhiệm khẩn trương thẩm định, phê duyệt để triển khai thực
hiện theo quy định.
Phó Thủ tướng
cũng yêu cầu Tập đoàn Vingroup tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị
trong những ngày tập trung thi công cao điểm, bảo đảm điều kiện thi công ngoài
giờ, đáp ứng yêu cầu về tiến độ; cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện
thuận lợi cho nhân công thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng; tăng cường
các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí bụi, tiếng ồn.
Đồng thời,
phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan
liên quan để giải quyết các vấn đề trong công tác tổ chức triển lãm, tổ chức
khai mạc, bế mạc, cũng như đảm bảo phương án về giao thông, y tế, an ninh, trật
tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, bố trí các khu vực nhà vệ sinh
công cộng bên trong nhà triển lãm và các sân ngoài trời, khu vực thu gom rác, đảm
bảo cảnh quan không gian Triển lãm, bố trí cây xanh, khu vực ẩm thực, dịch vụ,
vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.
Triển khai trang trí toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong
Trung tâm Triển lãm. Thiết kế các biểu tượng sống động tại khu vực Sân Tây thể
hiện khát vọng bầu trời, vươn xa ra biển (các cảng biển lớn, đội tàu lớn…), đi
sâu vào lòng đất (hệ thống tàu điện ngầm, không gian ngầm...).
Với Bộ
Ngoại giao, Phó Thủ tướng giao
chủ trì lập kế hoạch, danh sách và kế hoạch mời các đoàn lãnh đạo cấp cao tham
quan Triển lãm trên cơ sở kết hợp với các đoàn tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh,
diễu hành.
Bộ Tài chính đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước tham gia và Bộ
Xây dựng cử cán bộ kiểm định, thẩm định an toàn các thiết bị, kết cấu liên quan
đến công trình, khu triển lãm, bảo đảm tuyệt đối an toàn.
Riêng UBND
TP. Hà Nội chỉ đạo Công an TP. Hà Nội có phương án tổ chức các tuyến giao
thông, phân luồng giao thông, bảo đảm thông suốt, an toàn giao thông; đồng thời
bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân và khách tham quan Triển lãm; bảo đảm
cung cấp đầy đủ điện, nước liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong suốt quá
trình thi công và tổ chức Triển lãm.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất,nỗ lực lớn nhất. Phó thủ tướng chỉ đạo bảo đảm xây dựng Triển lãm thật sự ấn tượng, thể hiện rõ hành trình 80 năm sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. lan tỏa được giá trị truyền thống, giá trị của lòng yêu nước, khát vọng vươn lên của dân tộc được kế thừa phát huy. Bên cạnh đó, nội dung xuyên suốt của triển lãm: quảng bá được những thành tựu ấn tượng, nổi bật của đất nước ta trong suốt 80 năm qua, tạo sức thuyết phục mạnh mẽ, thu hút đông đảo Nhân dân và cộng đồng quốc tế; tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc và bạn bè quốc tế.
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều
phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm kỷ niệm 80 năm xây
dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách
quan, hiệu quả và tiết kiệm.
“Nới” thủ tục, quy trình cấp phép cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam
Cục Việc làm sắp thử nghiệm vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia. Đây sẽ là nền tảng quan trọng kết nối cung – cầu thị trường lao động trên phạm vi cả nước. Đối với lao động nước ngoài, Cục Việc làm cũng đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, tích hợp thông tin từ khâu xuất nhập cảnh đến cấp phép lao động, phục vụ công tác quản lý...
[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”
Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...
[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”
Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...
Gần 1.700 cán bộ Quảng Trị được hỗ trợ chỗ ở và chi phí sinh hoạt 2 năm
Sáng kiến của tỉnh Quảng Trị nhằm ổn định đời sống cho gần 1.700 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chuyển đến làm việc tại trung tâm hành chính mới đang được khẩn trương triển khai, với tổng kinh phí dự kiến trên 120 tỷ đồng.
Chăm lo cho người lao động sẽ tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc chăm lo, bảo vệ và tạo ra phúc lợi cho người lao động chính là tạo ra sức mạnh nội lực của doanh nghiệp. Quốc hội ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp tiên phong trong việc gắn sản xuất kinh doanh với nâng cao đời sống người lao động...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: