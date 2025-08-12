Quyết tâm cao nhất tổ chức thành công Triển lãm 80 năm Quốc khánh

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu trong khi quy mô tổ chức, khối lượng công việc của Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh còn rất nhiều, các đơn vị cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công...

Ngày 12/8, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Triển lãm thành tựu Đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025) đã chủ trì Phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết Bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương vào thi công trưng bày Triển lãm từ ngày 1/8.

Dự kiến thời gian tổ chức khai mạc Triển lãm vào 9h00 ngày 28/8, lễ bế mạc vào 20h00 ngày 5/9, địa điểm tại Sân khấu ngoài trời tại sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Trước đó, vào 9h ngày 20/8 sẽ tổ chức kiểm tra và sơ duyệt, 9h ngày 26/8 sẽ tổ chức tổng duyệt toàn bộ Triển lãm.

Thứ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị bám sát thiết kế đã ban hành, bám sát tiến độ, bảo đảm hoàn thành đúng thời gian. Các tiểu ban rà soát lại hoạt động, cử cán bộ trực tại Triển lãm để giải quyết các vấn đề có thể xảy ra.

Tại phiên họp, sau khi nghe ý kiến của đại diện các bộ, ngành, địa phương, các thành viên của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính lưu ý thời gian còn lại rất ngắn, từ nay đến ngày khai mạc Triển lãm còn 15 ngày, nhưng đến ngày sơ duyệt chỉ còn đúng 1 tuần, trong khi quy mô tổ chức, khối lượng công việc còn rất nhiều, cần quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Phó Thủ tướng lưu ý các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực, vật lực, nhân lực, thực hiện 24/24, bảo đảm cơ bản hoàn thành trước ngày 15/8/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các cấp ủy, chính quyền địa phương, Thường vụ, lãnh đạo các bộ quan tâm rà soát kỹ các công việc, trong đó có thẩm định, thông qua các nội dung tại Triển lãm, chuẩn bị kỹ các tài liệu, hình ảnh phản ánh đúng thực tiễn, xứng tầm sự kiện để đưa vào Triển lãm.

Các tỉnh, thành phố tham gia đầy đủ, bảo đảm triển khai đủ 34 toa tàu ẩm thực địa phương để giới thiệu tinh hoa ẩm thực và đặc sản của 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ngoài các chương trình nghệ thuật, các hoạt động phụ trợ đã có trong chương trình, kế hoạch của Triển lãm, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp nghiên cứu, đề xuất triển khai thêm các chương trình quảng bá, tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết hợp tác… tại Triển lãm. Qua đó giới thiệu tiềm năng, lợi thế, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư mới.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế rà soát kỹ, tiếp thu ý kiến của Thường trực Chính phủ ngày 6/8/2025, khẩn trương hoàn thiện phương án thiết kế nhận diện tổng thể, trên cơ sở đó Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm khẩn trương thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Tập đoàn Vingroup tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị trong những ngày tập trung thi công cao điểm, bảo đảm điều kiện thi công ngoài giờ, đáp ứng yêu cầu về tiến độ; cải thiện môi trường làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân công thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng; tăng cường các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khí bụi, tiếng ồn.

Các đơn vị tập trung thi công chiều ngày 8/8

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề trong công tác tổ chức triển lãm, tổ chức khai mạc, bế mạc, cũng như đảm bảo phương án về giao thông, y tế, an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, bố trí các khu vực nhà vệ sinh công cộng bên trong nhà triển lãm và các sân ngoài trời, khu vực thu gom rác, đảm bảo cảnh quan không gian Triển lãm, bố trí cây xanh, khu vực ẩm thực, dịch vụ, vui chơi giải trí phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Triển khai trang trí toàn bộ khu vực bên ngoài và bên trong Trung tâm Triển lãm. Thiết kế các biểu tượng sống động tại khu vực Sân Tây thể hiện khát vọng bầu trời, vươn xa ra biển (các cảng biển lớn, đội tàu lớn…), đi sâu vào lòng đất (hệ thống tàu điện ngầm, không gian ngầm...).

Với Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng giao chủ trì lập kế hoạch, danh sách và kế hoạch mời các đoàn lãnh đạo cấp cao tham quan Triển lãm trên cơ sở kết hợp với các đoàn tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

Bộ Tài chính đôn đốc các doanh nghiệp nhà nước tham gia và Bộ Xây dựng cử cán bộ kiểm định, thẩm định an toàn các thiết bị, kết cấu liên quan đến công trình, khu triển lãm, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Riêng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Công an TP. Hà Nội có phương án tổ chức các tuyến giao thông, phân luồng giao thông, bảo đảm thông suốt, an toàn giao thông; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân và khách tham quan Triển lãm; bảo đảm cung cấp đầy đủ điện, nước liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong suốt quá trình thi công và tổ chức Triển lãm.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan, địa phương, Tập đoàn Vingroup, Tư vấn quốc tế khẩn trương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các công việc, nhiệm vụ được giao với quyết tâm cao nhất,nỗ lực lớn nhất. Phó thủ tướng chỉ đạo bảo đảm xây dựng Triển lãm thật sự ấn tượng, thể hiện rõ hành trình 80 năm sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. lan tỏa được giá trị truyền thống, giá trị của lòng yêu nước, khát vọng vươn lên của dân tộc được kế thừa phát huy. Bên cạnh đó, nội dung xuyên suốt của triển lãm: quảng bá được những thành tựu ấn tượng, nổi bật của đất nước ta trong suốt 80 năm qua, tạo sức thuyết phục mạnh mẽ, thu hút đông đảo Nhân dân và cộng đồng quốc tế; tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân tộc và bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đều phải tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất để xứng tầm kỷ niệm 80 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, bảo đảm tính bao trùm, toàn diện, tổng thể, khách quan, hiệu quả và tiết kiệm.