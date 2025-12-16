Thứ Ba, 16/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu & Dùng

Ra mắt cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật

Minh Anh

16/12/2025, 08:14

Ame House tạo môi trường học tập, rèn luyện, hướng nghiệp và làm việc cho người trẻ tự kỷ...

Ame House, dự án cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật, chính thức được ra mắt.
Ame House, dự án cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật, chính thức được ra mắt.

Vào ngày 14/12 vừa qua, tại Satoyama Village, Hòa Bình, Ame House, dự án cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật, chính thức được ra mắt. Sự kiện có sự tham gia của các giám đốc đến từ Nhật Bản, các chuyên gia tâm lý, các bậc phụ huynh và các em nhỏ. 

Ame House là một trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ chuyên biệt, cung cấp môi trường trị liệu, giáo dục và sinh hoạt trong nhà và ngoài trời, tập trung vào phát triển kỹ năng sống, khám phá tiềm năng và hòa nhập cho trẻ, với cơ sở vật chất hiện đại và không gian thiên nhiên yên tĩnh để hỗ trợ cả trẻ và gia đình.

Trong khuôn khổ sự kiện còn tạo điều kiện, phụ huynh và trẻ còn được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm đang được triển khai tại Ame House. Từ vận động, tương tác đến sinh hoạt thường ngày, những hoạt động này phản ánh cách trẻ tự kỷ học tập và phát triển trong một môi trường được thiết kế phù hợp với đặc thù riêng.

VnEconomy

Toạ lạc tại Lương Sơn, khu vực có không gian trong xanh, thoáng đãng của Hòa Bình, Ame House hướng tới việc tạo dựng một môi trường gần gũi với thiên nhiên, hỗ trợ trẻ phát triển một cách tự nhiên, đồng thời giúp phụ huynh không cảm thấy đơn độc trên chặng đường nhiều thử thách phía trước.

Ame House được xây dựng với mong muốn trở thành một không gian an toàn, nơi trẻ được tôn trọng nhịp phát triển của mình, và gia đình có thêm điểm tựa trong hành trình đồng hành cùng con.

Xạ trị proton: Bước tiến công nghệ và hướng điều trị mới cho bệnh nhân ung thư

11:29, 11/12/2025

Cẩn trọng với các trào lưu gây hại cho trẻ nhỏ

18:34, 06/11/2025

Cẩn trọng với các trào lưu gây hại cho trẻ nhỏ

Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh

16:52, 15/09/2025

Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh

Từ khóa:

Ame House Hòa Bình dự án hợp tác Việt Nhật tiêu dùng trẻ tự kỷ Vneconomy

Đọc thêm

Những thiết kế bền vững của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh giá

Những thiết kế bền vững của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng danh giá

Giải thưởng này là cầu nối liên kết các giá trị của châu Âu và Việt Nam, làm nổi bật những ý tưởng và cộng đồng sáng tạo đang góp phần định hình một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam...

Sức mua tăng, các siêu thị chủ động nguồn hàng Tết

Sức mua tăng, các siêu thị chủ động nguồn hàng Tết

Việc các doanh nghiệp bán lẻ chủ động triển khai dự trữ hàng hóa không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng và tăng sức mua, mà còn tạo không khí mua sắm sôi động, giúp người dân an tâm chuẩn bị cho một mùa Tết đủ đầy…

Một thương hiệu thiết kế nội thất sang trọng lĩnh vực F&B và Hospitality mới được ra mắt

Một thương hiệu thiết kế nội thất sang trọng lĩnh vực F&B và Hospitality mới được ra mắt

Sự kiện ra mắt đánh dấu cột mốc quan trọng, đồng thời là diễn đàn kết nối các chuyên gia đầu ngành, chia sẻ quan điểm và tri thức chuyên sâu về thiết kế và vận hành trong lĩnh vực F&B và Hospitality - lưu trú...

Xu hướng nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 với sự kết hợp công nghệ và thẩm mỹ

Xu hướng nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 với sự kết hợp công nghệ và thẩm mỹ

Không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản, các không gian nhà bếp, phòng tắm cao cấp 2026 mang phong cách sống hiện đại, nơi công nghệ và thẩm mỹ hòa quyện tạo nên những trải nghiệm sống thượng lưu…

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris (Pháp) ghi nhiều cột mốc ấn tượng cho nền điện ảnh nước nhà

Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam tại Paris (Pháp) ghi nhiều cột mốc ấn tượng cho nền điện ảnh nước nhà

Lễ bế mạc Tuần lễ “Điện ảnh Việt Nam – Hành trình Ánh sáng” đã chính thức khép lại hành trình một tuần đầy sôi động của nền điện ảnh Việt Nam trên thị trường quốc tế, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, đối tác Pháp – châu Âu và hàng nghìn khán giả quốc tế....

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

eMagazine

AI và đột phá công nghệ trong quản lý tài sản

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

eMagazine

Ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo: Để AI phát triển song hành với trách nhiệm bảo vệ người dùng

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

eMagazine

Nguồn vốn nhà nước phải là đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Kinh tế 11 tháng năm 2025: Phục hồi kiên cường trong thử thách

Đầu tư

2

Đột phá TFP và cải cách đầu tư công: “Chìa khóa” cho mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số

Đầu tư

3

TP.Hồ Chí Minh xây cầu Bình Triệu 3 để giảm tải kẹt xe cửa ngõ phía Đông

Đầu tư

4

Đồng Nai nâng cấp hạ tầng đường ngang, bảo đảm an toàn đường sắt

Đầu tư

5

Xuất khẩu toàn ngành cao su năm 2025 ước đạt 11 tỷ USD

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy