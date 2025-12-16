Ra mắt cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật

Ame House tạo môi trường học tập, rèn luyện, hướng nghiệp và làm việc cho người trẻ tự kỷ...

Vào ngày 14/12 vừa qua, tại Satoyama Village, Hòa Bình, Ame House, dự án cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật, chính thức được ra mắt. Sự kiện có sự tham gia của các giám đốc đến từ Nhật Bản, các chuyên gia tâm lý, các bậc phụ huynh và các em nhỏ.

Ame House là một trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ chuyên biệt, cung cấp môi trường trị liệu, giáo dục và sinh hoạt trong nhà và ngoài trời, tập trung vào phát triển kỹ năng sống, khám phá tiềm năng và hòa nhập cho trẻ, với cơ sở vật chất hiện đại và không gian thiên nhiên yên tĩnh để hỗ trợ cả trẻ và gia đình.

Trong khuôn khổ sự kiện còn tạo điều kiện, phụ huynh và trẻ còn được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm đang được triển khai tại Ame House. Từ vận động, tương tác đến sinh hoạt thường ngày, những hoạt động này phản ánh cách trẻ tự kỷ học tập và phát triển trong một môi trường được thiết kế phù hợp với đặc thù riêng.

Toạ lạc tại Lương Sơn, khu vực có không gian trong xanh, thoáng đãng của Hòa Bình, Ame House hướng tới việc tạo dựng một môi trường gần gũi với thiên nhiên, hỗ trợ trẻ phát triển một cách tự nhiên, đồng thời giúp phụ huynh không cảm thấy đơn độc trên chặng đường nhiều thử thách phía trước.

Ame House được xây dựng với mong muốn trở thành một không gian an toàn, nơi trẻ được tôn trọng nhịp phát triển của mình, và gia đình có thêm điểm tựa trong hành trình đồng hành cùng con.