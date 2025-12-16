Ra mắt cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 16/12/2025
Minh Anh
16/12/2025, 08:14
Ame House tạo môi trường học tập, rèn luyện, hướng nghiệp và làm việc cho người trẻ tự kỷ...
Vào ngày 14/12 vừa qua, tại Satoyama Village, Hòa Bình, Ame House, dự án cơ sở chăm sóc trẻ em tự kỷ hợp tác Việt - Nhật, chính thức được ra mắt. Sự kiện có sự tham gia của các giám đốc đến từ Nhật Bản, các chuyên gia tâm lý, các bậc phụ huynh và các em nhỏ.
Ame House là một trung tâm chăm sóc trẻ tự kỷ chuyên biệt, cung cấp môi trường trị liệu, giáo dục và sinh hoạt trong nhà và ngoài trời, tập trung vào phát triển kỹ năng sống, khám phá tiềm năng và hòa nhập cho trẻ, với cơ sở vật chất hiện đại và không gian thiên nhiên yên tĩnh để hỗ trợ cả trẻ và gia đình.
Trong khuôn khổ sự kiện còn tạo điều kiện, phụ huynh và trẻ còn được trực tiếp tham gia các hoạt động trải nghiệm đang được triển khai tại Ame House. Từ vận động, tương tác đến sinh hoạt thường ngày, những hoạt động này phản ánh cách trẻ tự kỷ học tập và phát triển trong một môi trường được thiết kế phù hợp với đặc thù riêng.
Toạ lạc tại Lương Sơn, khu vực có không gian trong xanh, thoáng đãng của Hòa Bình, Ame House hướng tới việc tạo dựng một môi trường gần gũi với thiên nhiên, hỗ trợ trẻ phát triển một cách tự nhiên, đồng thời giúp phụ huynh không cảm thấy đơn độc trên chặng đường nhiều thử thách phía trước.
Ame House được xây dựng với mong muốn trở thành một không gian an toàn, nơi trẻ được tôn trọng nhịp phát triển của mình, và gia đình có thêm điểm tựa trong hành trình đồng hành cùng con.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: