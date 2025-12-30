Ra mắt Viện PINI Việt Nam: “Bảo chứng” mới cho ngành kim hoàn hội nhập quốc tế

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Ba, 30/12/2025
Chu Khôi
30/12/2025, 13:16
Trong khuôn khổ Hội chợ Triển lãm Quốc tế ASEAN++ Vàng - Bạc - Đá quý và Cổ vật Việt Nam 2025, Viện Nghiên cứu và Phát triển Kim hoàn - Đá quý (PINI) Việt Nam đã chính thức ra mắt, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với ngành kim hoàn trong nước...
Sự ra đời của PINI Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần thiết lập các chuẩn mực kiểm định mới theo quy chuẩn quốc tế, qua đó nâng cao tính minh bạch, chất lượng và uy tín của sản phẩm kim hoàn Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế.
Lễ ra mắt có sự tham dự của đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và nghệ nhân trong lĩnh vực kim hoàn – đá quý.
Tại buổi lễ, đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận hoạt động cho Viện PINI Việt Nam, tạo cơ sở pháp lý để Viện triển khai các hoạt động nghiên cứu, giám định và đào tạo chuyên sâu.
Phát biểu tại sự kiện, TS Lê Ngọc Dũng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, khẳng định: sự ra đời của PINI Việt Nam là “mắt xích cần thiết” để hoàn thiện hệ sinh thái ngành kim hoàn. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, Viện được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành.
Viện PINI Việt Nam được dẫn dắt bởi Ban lãnh đạo gồm nhiều chuyên gia uy tín như GS.TS danh dự Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Thanh Tú - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị và TS Ngô Hữu Hải - Viện trưởng.
GS.TS Nguyễn Đình Thắng cho biết mục tiêu của Viện là trở thành một địa chỉ khoa học tin cậy, nơi kết nối giữa giá trị văn hóa dân tộc với trình độ kỹ thuật hiện đại của thế giới.
TS Ngô Hữu Hải, Viện trưởng Viện PINI, nhấn mạnh: PINI được xây dựng dựa trên ba trụ cột: Khoa học, Chuẩn xác và Niềm tin. Viện sẽ áp dụng các tiêu chuẩn giám định nghiêm ngặt nhằm xác lập giá trị thực của đá quý Việt Nam trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi sự minh bạch cao.
Sự xuất hiện của PINI Việt Nam được cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư đánh giá là “cú hích” cho thị trường vàng bạc, đá quý. Một đơn vị kiểm định độc lập đạt chuẩn quốc tế sẽ giúp doanh nghiệp nội địa tự tin hơn khi tham gia xuất khẩu và xây dựng thương hiệu trên thị trường toàn cầu.
Bên cạnh giám định, Viện còn chú trọng đào tạo chuyên sâu, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành kim hoàn và đá quý. Với sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam, Viện PINI Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa ngành đá quý Việt Nam vươn tầm khu vực và thế giới.
