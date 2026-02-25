Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU
Chu Khôi
25/02/2026, 09:34
Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...
Chiều 24/2/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính
phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp
pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã chủ trì phiên họp thứ 31 của
Ban Chỉ đạo.
Phiên họp được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 22 tỉnh, thành
phố ven biển, tập trung kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và
triển khai các giải pháp cấp bách chuẩn bị đón đoàn công tác của Ủy ban châu Âu
(EC) sang kiểm tra tại Việt Nam.
CAO ĐIỂM KIỂM TRA, HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀ DỮ LIỆU
Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đợt kiểm tra
lần này của EC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu gỡ “thẻ vàng”
IUU - vấn đề đã được EC cảnh báo từ năm 2017 và đến nay vẫn là thách thức lớn đối
với ngành thủy sản Việt Nam. Do đó, các hoạt động rà soát, kiểm tra, thanh tra
và khắc phục tồn tại phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo
đảm sự chỉ đạo thông suốt, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.
Theo Phó Thủ tướng, công tác chuẩn bị đón tiếp và làm việc
với đoàn kiểm tra không chỉ dừng ở khâu hậu cần mà quan trọng hơn là sự sẵn
sàng về hồ sơ, số liệu, minh chứng thực tiễn và trách nhiệm giải trình. Từng cấp,
từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là người đứng đầu phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc
thực hiện các khuyến nghị của EC.
Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết Bộ đã xây dựng báo cáo tổng thể về công tác
chống khai thác IUU theo yêu cầu của EC từ năm 2017 đến nay. Đây là tài liệu
quan trọng phản ánh toàn bộ quá trình hoàn thiện thể chế, tăng cường thực thi
pháp luật và hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá.
Thời gian qua, các đoàn kiểm tra của các bộ, ngành thành
viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 18 địa phương ven biển. Dự
kiến, trước khi đoàn EC vào làm việc, sẽ tiếp tục kiểm tra trọng điểm tại 15 địa
phương nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa
phương phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm soát liên thông tàu cá qua cảng trên Hệ
thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) và qua trạm Biên phòng. Tuy
nhiên, số liệu bước đầu cho thấy vẫn còn chênh lệch đáng kể: số lượt tàu cá qua
trạm Biên phòng cao hơn khoảng 1,3 lần so với dữ liệu trên hệ thống eCDT. Một số
địa phương có mức chênh lệch lớn như Nghệ An, An Giang, Cà Mau, Lâm Đồng, Quảng
Ngãi. Đây là vấn đề cần khẩn trương đối soát, làm rõ để bảo đảm tính thống nhất,
chính xác của số liệu khi làm việc với EC.
Từ sau phiên họp lần thứ 30 đến nay, các địa phương tiếp
tục rà soát, xác minh và xử lý các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển
nước ngoài; đồng thời kiểm tra hồ sơ các trường hợp mất kết nối thiết bị giám
sát hành trình (VMS) và vượt ranh giới khai thác.
Tính đến ngày 22/2/2026, có 15/17 địa phương hoàn thành rà
soát hồ sơ các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu
và không phát hiện sai phạm. Bên cạnh đó, 15/22 địa phương đã ban hành chính
sách chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản, góp phần giảm áp lực khai thác
ven bờ và hướng tới phát triển bền vững.
Các cơ sở dữ liệu nghề cá tiếp tục được hoàn thiện, kết nối
liên thông; nhiều hệ thống điện tử như nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, chuyển
tải và truy xuất nguồn gốc được triển khai đồng bộ hơn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần
Đức Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra một số địa phương chưa thực hiện nghiêm việc đối
soát, cập nhật dữ liệu trên hệ thống VN-Fishbase và VMS, trong đó có Lâm Đồng,
Quảng Trị, Tây Ninh.
TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM THỰC THI
Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã thẳng
thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Ông Đặng
Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết công tác xử phạt vi phạm hành chính
đã có chuyển biến, đặc biệt đối với các trường hợp mất kết nối VMS. Tuy nhiên,
cần tiếp tục nâng cao tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt, bảo đảm đầy đủ căn cứ
pháp lý khi xử lý vi phạm để tránh khiếu kiện và bảo đảm tính răn đe.
Về phía lực lượng chức năng trên biển, ông Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng
Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết quân đội đang duy trì tuần tra, kiểm soát
chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời cảnh báo sớm
nguy cơ tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.
Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu
các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện
các nhiệm vụ chống khai thác IUU; đồng thời nhấn mạnh không chỉ dừng ở xử phạt hành
chính, mà phải kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ và Ban Chỉ đạo.
Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tình trạng chênh lệch, thiếu
đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý. Việc khắc phục phải được thực hiện
khẩn trương, bảo đảm số liệu thống nhất, chính xác, sẵn sàng giải trình khi
đoàn EC kiểm tra.
Đặc biệt, công tác quản lý đội tàu phải được siết chặt,
nhất là đối với tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy
phép) và tàu mất kết nối VMS. Đây là những nhóm nguy cơ cao dẫn đến vi phạm
khai thác IUU và ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng”.
Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì,
phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước
ngoài khẩn trương xây dựng chương trình làm việc chi tiết với đoàn công tác của
EC. Chương trình phải xác định rõ đối tượng làm việc từ bộ, ngành Trung ương đến
địa phương, chủ tàu, ngư dân và cơ quan quản lý các cấp cùng nội dung, mục
tiêu, yêu cầu và tài liệu cần chuẩn bị, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ
quan, đơn vị, cá nhân.
