Thứ Tư, 25/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Rà soát toàn diện, sẵn sàng cho đợt kiểm tra của EC về IUU

Chu Khôi

25/02/2026, 09:34

Sự thống nhất trong chỉ đạo, liên tục trong thực hiện và rõ ràng về trách nhiệm được coi là yếu tố then chốt để tạo chuyển biến thực chất, hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong phát triển nghề cá có trách nhiệm và bền vững...

Quang cảnh phiên họp tại trụ sở Chính phủ. Ảnh VPG.
Quang cảnh phiên họp tại trụ sở Chính phủ. Ảnh VPG.

Chiều 24/2/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã chủ trì phiên họp thứ 31 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được tổ chức trực tiếp và trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố ven biển, tập trung kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và triển khai các giải pháp cấp bách chuẩn bị đón đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) sang kiểm tra tại Việt Nam.

CAO ĐIỂM KIỂM TRA, HOÀN THIỆN HỒ SƠ VÀ DỮ LIỆU

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng nhấn mạnh đợt kiểm tra lần này của EC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với mục tiêu gỡ “thẻ vàng” IUU - vấn đề đã được EC cảnh báo từ năm 2017 và đến nay vẫn là thách thức lớn đối với ngành thủy sản Việt Nam. Do đó, các hoạt động rà soát, kiểm tra, thanh tra và khắc phục tồn tại phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm sự chỉ đạo thông suốt, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà:
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Quan trọng hơn là sự sẵn sàng về hồ sơ, số liệu, minh chứng thực tiễn và trách nhiệm giải trình". Ảnh VPG.

Theo Phó Thủ tướng, công tác chuẩn bị đón tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra không chỉ dừng ở khâu hậu cần mà quan trọng hơn là sự sẵn sàng về hồ sơ, số liệu, minh chứng thực tiễn và trách nhiệm giải trình. Từng cấp, từng ngành, từng địa phương, đặc biệt là người đứng đầu  phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các khuyến nghị của EC.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết Bộ đã xây dựng báo cáo tổng thể về công tác chống khai thác IUU theo yêu cầu của EC từ năm 2017 đến nay. Đây là tài liệu quan trọng phản ánh toàn bộ quá trình hoàn thiện thể chế, tăng cường thực thi pháp luật và hiện đại hóa công tác quản lý nghề cá.

Thời gian qua, các đoàn kiểm tra của các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 18 địa phương ven biển. Dự kiến, trước khi đoàn EC vào làm việc, sẽ tiếp tục kiểm tra trọng điểm tại 15 địa phương nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng:
Bộ trưởng Trần Đức Thắng: "Trước khi đoàn EC vào làm việc, sẽ tiếp tục kiểm tra trọng điểm tại 15 địa phương". Ảnh VPG.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị các địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng kiểm soát liên thông tàu cá qua cảng trên Hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) và qua trạm Biên phòng. Tuy nhiên, số liệu bước đầu cho thấy vẫn còn chênh lệch đáng kể: số lượt tàu cá qua trạm Biên phòng cao hơn khoảng 1,3 lần so với dữ liệu trên hệ thống eCDT. Một số địa phương có mức chênh lệch lớn như Nghệ An, An Giang, Cà Mau, Lâm Đồng, Quảng Ngãi. Đây là vấn đề cần khẩn trương đối soát, làm rõ để bảo đảm tính thống nhất, chính xác của số liệu khi làm việc với EC.

Đến nay, 100% tàu cá đủ điều kiện hoạt động đã được cập nhật trên Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VN-Fishbase). Các địa phương cũng đã rà soát, cập nhật và công bố công khai 19.042 tàu xóa đăng ký để phục vụ công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát.
Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Từ sau phiên họp lần thứ 30 đến nay, các địa phương tiếp tục rà soát, xác minh và xử lý các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; đồng thời kiểm tra hồ sơ các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS) và vượt ranh giới khai thác.

Tính đến ngày 22/2/2026, có 15/17 địa phương hoàn thành rà soát hồ sơ các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản sang Liên minh châu Âu và không phát hiện sai phạm. Bên cạnh đó, 15/22 địa phương đã ban hành chính sách chuyển đổi nghề trong khai thác thủy sản, góp phần giảm áp lực khai thác ven bờ và hướng tới phát triển bền vững.

Các cơ sở dữ liệu nghề cá tiếp tục được hoàn thiện, kết nối liên thông; nhiều hệ thống điện tử như nhật ký khai thác, nhật ký thu mua, chuyển tải và truy xuất nguồn gốc được triển khai đồng bộ hơn. Tuy nhiên, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cũng thẳng thắn chỉ ra một số địa phương chưa thực hiện nghiêm việc đối soát, cập nhật dữ liệu trên hệ thống VN-Fishbase và VMS, trong đó có Lâm Đồng, Quảng Trị, Tây Ninh.

TĂNG CƯỜNG XỬ LÝ VI PHẠM, NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM THỰC THI

Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai. Ông Đặng Hoàng Oanh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết công tác xử phạt vi phạm hành chính đã có chuyển biến, đặc biệt đối với các trường hợp mất kết nối VMS. Tuy nhiên, cần tiếp tục nâng cao tỷ lệ chấp hành quyết định xử phạt, bảo đảm đầy đủ căn cứ pháp lý khi xử lý vi phạm để tránh khiếu kiện và bảo đảm tính răn đe.

Về phía lực lượng chức năng trên biển, ông Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết quân đội đang duy trì tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, đồng thời cảnh báo sớm nguy cơ tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU; đồng thời nhấn mạnh không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, mà phải kiểm tra việc thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. Ảnh VPG.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo. Ảnh VPG.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý tình trạng chênh lệch, thiếu đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống quản lý. Việc khắc phục phải được thực hiện khẩn trương, bảo đảm số liệu thống nhất, chính xác, sẵn sàng giải trình khi đoàn EC kiểm tra.

Không giải trình chung chung, không né tránh trách nhiệm. Các địa phương phải báo cáo đúng, đủ các nhiệm vụ được giao; tập trung xử lý dứt điểm những tồn tại đã được thanh tra, kiểm tra; hoàn thiện báo cáo truy xuất nguồn gốc và báo cáo tự kê khai của doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản".
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà. 

Đặc biệt, công tác quản lý đội tàu phải được siết chặt, nhất là đối với tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép) và tàu mất kết nối VMS. Đây là những nhóm nguy cơ cao dẫn đến vi phạm khai thác IUU và ảnh hưởng trực tiếp đến nỗ lực gỡ “thẻ vàng”.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khẩn trương xây dựng chương trình làm việc chi tiết với đoàn công tác của EC. Chương trình phải xác định rõ đối tượng làm việc từ bộ, ngành Trung ương đến địa phương, chủ tàu, ngư dân và cơ quan quản lý các cấp cùng nội dung, mục tiêu, yêu cầu và tài liệu cần chuẩn bị, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Hoàn thiện khung pháp lý thủy sản, tăng cường chống khai thác IUU

09:27, 27/01/2026

Hoàn thiện khung pháp lý thủy sản, tăng cường chống khai thác IUU

“Tuyên chiến” với IUU, kiểm tra thực chất việc “khép hồ sơ” tại các địa phương

14:03, 14/01/2026

“Tuyên chiến” với IUU, kiểm tra thực chất việc “khép hồ sơ” tại các địa phương

Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết "tuyên chiến" với khai thác IUU

15:50, 17/12/2025

Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, kiên quyết

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường các địa phương ven biển Chống khai thác IUU gỡ thẻ vàng IUU hồ sơ và số liệu kiểm tra tàu cá Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thủy sản Việt Nam tình trạng chênh lệch dữ liệu Ủy ban châu Âu kiểm tra

Đọc thêm

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Ngành rau quả Việt Nam bước vào năm 2026 với tín hiệu khởi sắc rõ rệt. Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 1/2026 đạt hơn 644 triệu USD, tăng 72,9% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, tạo đà thuận lợi cho mục tiêu cả năm...

Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045

Chiến lược đưa ngành sữa vươn tầm thế giới vào năm 2045

Mục tiêu đến năm 2045, tốc độ tăng trưởng ngành sữa bình quân hàng năm từ 5,0% - 6,0%/năm; sản lượng sữa lỏng chế biến đạt khoảng 9.700 triệu lít/năm; sản lượng sữa tươi nguyên liệu trong nước đạt khoảng 8.000 triệu lít/năm, đáp ứng khoảng 80% - 85% nhu cầu; sữa bột tăng trưởng khoảng 3,0% - 4,0%/năm, sản lượng đạt khoảng 415 nghìn tấn/năm…

Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ

Thanh Hóa: Khi ruộng đồng ở Hoằng Hóa “bắt sóng” công nghệ

Từ những thửa ruộng quen thuộc, Hoằng Hóa đang hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với dưa vàng, dưa leo và dâu tây sinh thái. Khi ruộng đồng “bắt sóng” công nghệ, bài toán năng suất, chất lượng và đầu ra dần có lời giải ổn định hơn...

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm

Quyền Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng: Ngành Công thương phải khẩn trương “bắt nhịp” ngay đầu năm

Tại buổi gặp mặt đầu Xuân 2026, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Công Thương đối với mục tiêu công nghiệp hiện đại vào năm 2030; đồng thời chỉ đạo toàn ngành đổi mới tư duy từ "quản lý" sang "quản trị", tập trung hoàn thiện thể chế và triển khai các dự án trọng điểm ngay từ đầu năm...

Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc

Việt Nam vươn lên dẫn đầu thị trường tôm hùm xanh tại Trung Quốc

Năm 2025, xuất khẩu tôm hùm xanh của Việt Nam ghi nhận bước tăng trưởng đột phá tại thị trường Trung Quốc, đạt kim ngạch 840 triệu USD, tăng 131% so với năm 2024. Với khối lượng xuất khẩu 24.067 tấn, chiếm khoảng 34,5% thị phần tại Trung Quốc, Việt Nam vươn lên vị trí dẫn đầu về xuất khẩu tôm hùm xanh vào thị trường này, vượt qua Canada - quốc gia nhiều năm giữ ngôi đầu, khi nước này chỉ còn xuất khẩu 15.355 tấn, tương đương khoảng 22% thị phần...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

7 mũi nhọn chiến lược: Động lực bứt phá của siêu đô thị TP.Hồ Chí Minh

Đầu tư

2

Rung lắc cường độ cao, thanh khoản tiếp tục tăng mạnh

Chứng khoán

3

Mỹ dự kiến áp thuế quan 126% lên tấm pin năng lượng mặt trời Ấn Độ

Thế giới

4

Đầu năm, bán lẻ thời trang toàn cầu đã đối mặt với khó khăn

Tiêu & Dùng

5

Xuất khẩu tăng gần 73%, ngành rau quả bứt tốc ngay từ đầu năm

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy