Rủi ro từ cơn sốt ngày càng nóng của giá bạc

Giá bạc đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 100 USD/oz vào hôm thứ Sáu vừa rồi và tiếp tục tăng mạnh lên gần 110 USD/oz trong phiên sáng nay (26/1)...

Theo giới phân tích, có nhiều yếu tố đang “tiếp lửa” cho cơn sốt giá bạc, từ việc các nhà đầu tư cá nhân nhảy vào thị trường và lực tăng theo đà, cho tới tình trạng chặt nguồn cung được dự báo sẽ kéo dài trên thị trường bạc vật chất.

Dù vậy, nhiều chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo về rủi ro đảo chiều của giá kim loại quý này.

Lúc 8h40 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế tăng gần 5% so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại New York, giao dịch ở mức 108,5 USD/oz. Trước đó, có lúc giá lập kỷ lục ở mức 108,7 USD/oz.

Theo hãng tin Reuters, một số nhà phân tích kỹ thuật cho rằng việc giá bạc tăng nhanh và mạnh đang đặt kim loại quý này trước rủi ro có một cuộc điều chỉnh lớn. Năm nay, giá bạc đã tăng hơn 40%, sau khi tăng gần 150% trong năm ngoái - đánh dấu năm tăng mạnh nhất kể từ năm 1983.

“Bạc đang ở trong một vòng xoáy tăng giá tự mạnh lên. Căng thẳng địa chính trị đang là một yếu tố quan trọng đẩy giá vàng tăng và bạc cũng hưởng lợi, vì số tiền để bỏ ra mua 1 đơn vị bạc ít hơn nhiều so với số tiền cho 1 đơn vị vàng”, nhà phân tích Rhona O’Connell của công ty StoneX nhận xét.

“Có vẻ như ai cũng muốn mua, nhưng mức giá bây giờ cũng cho thấy những dấu hiệu cảnh báo. Một khi xuất hiện, các vết nứt sẽ nhanh chóng trở thành vực sâu”, bà nói.

Chiến lược gia Michael Widmer của ngân hàng Bank of America ước tính rằng các yếu tố căn bản hiện nay đảm bảo mức giá bạc khoảng 60 USD/oz, vì nhu cầu bạc của các nhà sản xuất tấm pin mặt trời có vẻ đạt đạt đỉnh vào năm 2025 và nhu cầu bạc trong công nghiệp nói chung đang đương đầu với sức ép giảm do giá bạc tăng cao.

Với giá vàng giá bạc như hiện nay, lần đầu tiên sau 14 năm, chỉ cần dưới 50 ounce bạc để đổi 1 ounce vàng, từ mức 105 ounce bạc tương đương 1 ounce vàng vào tháng 4 năm ngoái. Các nhà giao dịch và phân tích xem tỷ lệ giữa giá vàng và giá bạc là một chỉ báo về đường đi của giá bạc trong tương lai, và tỷ lệ như hiện nay cho thấy sự vượt trội của giá bạc so với giá vàng đã bị kéo căng quá mức.

Thành quả tăng của giá bạc trong năm 2025 là kết quả của nhu cầu đầu tư mạnh mẽ đối với tất cả các kim loại quý và tình trạng khan hiếm kéo dài của bạc vật chất tại thị trường London. Nguyên nhân của sự khan hiếm này là mối lo Mỹ có thể áp thuế quan lên bạc nhập khẩu đã hút một lượng lớn bạc từ các thị trường khác, bao gồm thị trường London, về Mỹ.

Nhu cầu tăng mạnh của các nhà đầu tư cá nhân đối với các sản phẩm bạc thỏi và đồng xu bạc, cũng như lực mua của các quỹ ETF bạc, từ tháng 10/2025 tới nay cũng giữ vai trò quan trọng thúc đẩy giá bạc tăng.

Theo công ty tư vấn về kim loại quý Metals Focus, khoảng 20% trong tổng lượng cung 1 tỷ ounce bạc toàn cầu mỗi năm đến từ lĩnh vực tái chế, và hoạt động này đang được đẩy nhanh cùng với đà tăng của giá bạc. Tuy nhiên, do công suất của hoạt động tinh luyện bạc chất lượng cao còn hạn hẹp, tốc độ tái chế bạc đủ tiêu chuẩn để đưa bạc vụn quay trở lại thị trường vẫn chưa thể đáp ứng đủ nhu cầu.

Vì vậy, khối lượng bạc tồn trữ trong các hầm bạc thương mại ở London - nguồn cung có thể được huy động nhanh chóng ở những thời điểm nhu cầu tăng mạnh - đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 136 triệu ounce vào giữa tháng 9 năm ngoái. Cũng theo Metals Focus, tình trạng khan hiếm nguồn cung mang tính cấu trúc của thị trường bạc đã kéo dài suốt 5 năm qua do sản lượng khai mỏ bạc tăng chậm, và được dự báo sẽ duy trì trong năm 2026.

Đến cuối năm 2025, lượng bạc tồn trữ trên thị trường London đã hồi về mức gần 200 triệu once, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 360 triệu ounce vào đầu năm 2021.

Diễn biến giá bạc thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo các nhà phân tích, với việc Mỹ đến nay chưa áp thuế quan lên bạc, lượng bạc được tích trữ ở Mỹ có thể được đưa trở lại thị trường toàn cầu, giải tỏa sự thắt chặt nguồn cung.

Sau khi đạt đỉnh 532 triệu ounce vào ngày 3/10, khối lượng bạc tồn trữ trên sàn COMEX ở New York đã giảm 114 triệu ounce xuống còn 418 triệu ounce - mức thấp nhất kể từ tháng 3/2025. Số bạc được rút khỏi sàn COMEX đó có trị giá khoảng 11 tỷ USD.

Để giảm về mức trước khi Tổng thống Donald Trump tái đắc cử nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, lượng bạc tồn trữ trên sàn COMEX cần giảm thêm 113 triệu ounce nữa, tương đương 11% tổng lượng cung bạc toàn cầu.

“Hoạt động chốt lời sau đợt tăng điên cuồng của giá bạc từ cuối tháng 11 đến nay sớm muộn gì cũng diễn ra, nhất là khi sự thắt chặt nguồn cung bạc vật chất được giải tỏa”, chiến lược gia Davis Wilson của ngân hàng BNP Paribas nhận xét với Reuters.