Thứ Ba, 28/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

SAB công bố lãi 1.200 tỷ, chốt cổ tức 30%

Hà Anh

28/04/2026, 08:41

SAB vừa thông báo ngày 29/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Sơ đồ giá cổ phiếu SAB trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu SAB trên TradingView.

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã SAB-HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt.

Theo đó, SAB vừa thông báo ngày 29/7 tới sẽ chốt danh sách cổ đông để chi trả phần cổ tức còn lại của năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính SAB sẽ chi khoảng 3.840 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 28/8.

Như vậy, cổ đông lớn nhất của Sabeco là Công ty TNHH Vietnam Beverage, sở hữu 53,59% vốn, dự kiến nhận về khoảng 2.058 tỷ đồng; Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), nắm giữ 36% vốn, có thể thu về khoảng 1.382 tỷ đồng.

Được biết, SAB đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt 6,5 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+49% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt đạt 25% và 27% dự báo cả năm, nhìn chung phù hợp với kỳ vọng của VCSC.

VCSC cho biết doanh thu mảng bia tăng 11% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2026, nhờ vào nhu cầu tiêu thụ tăng mạnh, được hỗ trợ bởi kỳ nghỉ Tết diễn ra muộn, cơ cấu sản phẩm cải thiện, tác động từ đợt tăng giá bán áp dụng từ tháng 7/2025.

Biên lợi nhuận gộp mảng bia mở rộng 5,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ chi phí đại mạch (malt) thuận lợi, do mức giá phòng ngừa rủi ro (hedging) thấp hơn so với hợp đồng hedging giá cao của giai đoạn trước – yếu tố đã tạo áp lực lên quý 1/2025. Trong khi đó, việc tăng giá lon nhôm vẫn chưa ảnh hưởng đáng kể đến biên lợi nhuận do SAB đã thực hiện phòng ngừa rủi ro trước đó.

Ngoài ra, tỷ lệ chi phí Quảng cáo & Khuyến mãi (A&P)/doanh thu mảng bia duy trì ở mức 7,4% (đi ngang so với cùng kỳ năm trước), qua đó cho thấy chi phí A&P tăng tương ứng với tăng trưởng doanh thu mảng bia, qua đó phản ánh các hoạt động tối ưu hóa chi phí của SAB.

Mặt khác, thu nhập tài chính thuần tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do mức nền thấp trong quý 1/2025, tức thời điểm SAB ghi nhận khoản lỗ 85 tỷ đồng liên quan đến việc tái đánh giá tạm thời khoản đầu tư 21,8% cổ phần nắm giữ trước đó tại Sabibeco. Khoản lỗ này sau đó đã được hoàn nhập vào quý 3/2025 sau khi hoàn tất thủ tục

Được biết, SAB đã tổ chức thành công ĐHCĐ tại TP.HCM vào ngày 23/04/2026. Theo đó, cổ đông SAB đã thông qua kế hoạch năm 2026 của công ty, bao gồm doanh thu thuần đạt 29 nghìn tỷ đồng (+12% tăng so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 nghìn tỷ đồng (+8% tăng so với cùng kỳ năm trước). VCSC cho biết các mục tiêu này lần lượt tương ứng với 98% và 106% dự báo cả năm của VCSC.

VCSC cho biết dù quý 1 tăng trưởng mạnh, ban lãnh đạo vẫn giữ quan điểm thận trọng cho cả năm do căng thẳng địa chính trị Trung Đông làm tăng chi phí nguyên liệu thô và cạnh tranh gay gắt trên thị trường mảng bia.

Đối với chi phí đầu vào:

Malt: Đã được phòng hộ cho tới hết năm 2026 và mới đây được gia hạn đến hết quý 1/2027, qua đó tiếp tục hỗ trợ sự ổn định biên lợi nhuận.

- Nhôm: Ban lãnh đạo nhận thấy nhiều thách thức khi giá nhôm trên sàn LME đang ở mức cao kỷ lục. SAB thực hiện phòng ngừa rủi ro giá nhôm trong khoảng 6 tháng tới, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp lon nhằm giảm chi phí sản xuất.

Về chi phí Quảng cáo & Khuyến mãi (A&P): Ban lãnh đạo tiếp tục tập trung vào việc chi tiêu A&P hiệu quả, được chứng minh qua tỷ lệ A&P giảm tăng so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025 khi SAB cắt giảm chi tiêu trong một năm đầy biến động. Tuy nhiên, chi phí A&P năm 2026 dự kiến sẽ tăng trở lại để tái đầu tư vào thị trường và duy trì năng lực cạnh tranh; điều này giải thích tại sao tốc độ tăng trưởng của kế hoạch doanh thu năm 2026 đang vượt xa tốc độ tăng trưởng lợi nhuận.

Đáng chú ý, SAB tiếp tục thực hiện các nghiên cứu người tiêu dùng định kỳ, trong đó ban lãnh đạo nhấn mạnh việc nhận thức rõ về xu hướng giảm tiêu thụ bia ở người tiêu dùng trẻ, đặc biệt là thế hệ Gen Z; là yếu tố cho dữ liệu đầu vào quan trọng cho quá trình đổi mới sản phẩm của công ty.

Ban lãnh đạo ghi nhận xu hướng ưa chuộng các dòng bia có nồng độ cồn thấp đang ngày càng tăng, trong khi nhu cầu đối với các sản phẩm không cồn vẫn còn hạn chế. Nhằm đáp ứng xu hướng hiện tại, SAB hiện đang cung cấp một số dòng bia độ cồn thấp như 333 Pilsner, Lạc Việt và Saigon Chill, đồng thời ra mắt mẫu lon nhỏ 250ml (baby can) để phù hợp với thói quen tiêu thụ ít hơn của người dùng. Sau những phản hồi và kết quả tích cực đối với dòng lon nhỏ Saigon Chill trong năm 2025 góp phần hỗ trợ sản lượng bia, SAB dự kiến tiếp tục ra mắt phiên bản 333 Pilsner 250ml vào đầu tháng 5/2026.

SAB hiện đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật để sản xuất dòng bia không cồn nhưng sẽ chỉ triển khai khi nhu cầu thị trường đủ lớn; ban lãnh đạo vẫn thận trọng trước quan điểm tiêu dùng đối với dòng sản phẩm không cồn tại Việt Nam do đặc thù của tệp khách hàng trẻ và năng động. Bên cạnh đó, SAB cũng đang đánh giá việc ra mắt các sản phẩm mới trong phân khúc cao cấp và sẽ sớm có các cập nhật tiếp theo.

Ban lãnh đạo cho biết thị phần của SAB tại TP.HCM đã tăng gấp đôi trong 4 năm qua, hiện đang giữ vị trí dẫn đầu tại đây và duy trì vị thế mạnh mẽ ở cả hai miền Nam - Bắc.

Đối với tác động của Thuế Tiêu thụ Đặc biệt (SCT): SAB cho biết việc điều chỉnh SCT sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2027, tăng dần lên 70% và 90% trong giai đoạn 2027–2031. SAB cho biết đã có đủ thời gian chuẩn bị nhờ thông báo sớm từ Chính phủ.

Ngoài ra, SAB giữ quan điểm sẽ chuyển phần gia tăng thuế này vào giá bán cho người tiêu dùng. Công ty dự kiến nhu cầu có thể suy giảm trong ngắn hạn sau khi tăng giá nhưng sẽ bù đắp bằng các hoạt động khuyến mãi và thương mại để giữ chân khách hàng.

Về lâu dài, ban lãnh đạo vẫn duy trì quan điểm tích cực về thị trường bia Việt Nam, với lưu ý rằng Việt Nam hiện vẫn là thị trường bia số 1 Đông Nam Á và bia chiếm hơn 90% tổng lượng đồ uống có cồn tiêu thụ trong nước.

Thêm vào đó, Ban lãnh đạo kỳ vọng mức tăng trưởng hai chữ số trong 5 năm tới, dẫn đầu bởi các đô thị loại 1 (Hà Nội, TP.HCM) trước khi mở rộng sang các đô thị loại 2. SAB hiện đã có mặt tại tất cả các mô hình bán lẻ hiện đại chính bao gồm siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng tiện lợi (ví dụ: Mega Market, SATRA).

Đối với FIFA World Cup 2026: SAB đã phân bổ ngân sách cho các hoạt động liên quan đến bóng đá trong mùa hè 2026, trải dài từ các phong trào cộng đồng đến các hoạt động hưởng ứng World Cup. Tuy nhiên, công ty không dự kiến sẽ có sự gia tăng đột biến bất thường nào trong tổng chi phí Quảng cáo & Khuyến mãi (A&P).

Đối với chiến lược xuất khẩu: SAB hiện đang xuất khẩu sang 40 quốc gia và kế hoạch tăng trưởng xuất khẩu dựa trên việc tăng sản lượng tại các thị trường hiện hữu và thâm nhập vào các thị trường mới. Đây được xác định là trụ cột tăng trưởng thứ hai giúp đa dạng hóa rủi ro từ thị trường Việt Nam; SAB vẫn sẵn sàng xem xét thực hiện các hoạt động M&A nếu điều này giúp mang lại lợi ích kinh tế rõ ràng. Đây cũng là một trong những lý do công ty luôn duy trì vị thế tiền mặt dồi dào.

Các ngành hàng sản phẩm khác: SAB tái khẳng định rằng mảng bia vẫn là HĐKD cốt lõi. Các sản phẩm khác có thể được xem xét trong tương lai, nhưng chỉ sau khi mảng kinh doanh bia cốt lõi và trụ cột xuất khẩu đã được thiết lập vững chắc.

Từ khóa:

chuwsngng khoán cổ tức bằng tiền SAB

Đọc thêm

Nam Long đặt mục tiêu năm 2026 với doanh số 23.460 tỷ, lợi nhuận 720 tỷ đồng

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Thế giới

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy