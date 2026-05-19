Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Novaland bị phạt 42 triệu đồng vì chậm nộp thuế

Hà Anh

19/05/2026, 08:57

NVL bị xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định đối với 02 địa chỉ tại phường Xuân Hòa và 05 khu đất tại Phường An Khánh Tp.Hồ Chí Minh.

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Quyết định của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, công ty đã nhận được quyết định số 2781/QĐ-XPHC ngày 13/05/2026 và Quyết định số 2851/QĐ-XPHC ngày 15/05/2026 của Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 42 triệu đồng.

Theo nội dung của các quyết định trên, NVL bị xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định đối với 02 địa chỉ tại phường Xuân Hòa và 05 khu đất tại phường An Khánh, Tp.HCM.

Cụ thể, tổng số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp (bao gồm tiền thuế gốc và tiền chậm nộp) là hơn 95 triệu đồng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 42 triệu đồng và không yêu cầu bất kỳ hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả.

Liên quan đến nội dung vi phạm trên, NVL cho biết thực hiện theo công văn số 3228/TPHCM-QLĐ ngày 02/10/2025 của Thuế TP.HCM về việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất rà soát và hoàn thiện hồ sơ kê khai theo quy định, NVL đã tiến hành rà soát và cập nhật danh mục các bất động sản thuộc diện kê khai theo hướng dẫn của cơ quan Thuế.  Với tinh thần tuân thủ pháp luật, NVL đã chủ động thực hiện kê khai bổ sung và đến nay đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các bất động sản thuộc danh mục nêu trên theo đúng quy định.

Được biết, NVL công bố lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2026 đạt 901 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng mạnh. Đây là quý có lãi thứ hai liên tiếp của công ty, sau khi đạt 3,2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong quý 4/2025 (được hỗ trợ bởi hoàn nhập dự phòng liên quan đến Lakeview City), so với khoản lỗ ròng 443 tỷ đồng trong quý 1/2025.

Doanh thu thuần trong quý 1/2026 tăng 129% so với cùng kỳ quý trước và 102% so với cùng kỳ năm trước lên 3,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ việc bàn giao tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram, cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2026 đã vượt dự báo cả năm 2026 của VCSC, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về dư nợ vay: Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của NVL ở mức 79,9% vào cuối quý 1/2026 so với 82,4% vào cuối năm 2025 (so với mức 107% đã báo cáo trước đó cho cuối năm 2025 trong báo cáo tài chính năm 2025, do phân loại lại một phần khoản phải thu ngắn hạn thành khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng nợ vay của NVL tăng 2% so với đầu năm, đạt 69,0 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp giảm 5% xuống 23,8 nghìn tỷ đồng, trong khi các khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 6,5% lên 45,2 nghìn tỷ đồng. Nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm 13,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Diamond Properties đăng ký thoái vốn tại NVL

18:48, 16/04/2026

NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

19:49, 14/04/2026

NVL đặt mục tiêu lãi hơn 1.850 tỷ đồng trong năm 2026

Giá giảm sâu, Diamond Properties điều chỉnh kế hoạch bán cổ phiếu NVL

19:01, 02/03/2026

Từ khóa:

chậm nộp thuế chứng khoán đất phi nông nghiệp nvl

Đọc thêm

Chủ tịch PCI Trịnh Văn Tuấn bị bắt, Nhựa Tiền Phong công bố thông tin

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi vi phạm đối với ông Trịnh Văn Tuấn. Ông Tuấn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Nhựa Tiền Phong.

VHC chi gần 930 tỷ mua cổ phiếu quỹ, tiếp tục thu hẹp danh mục chứng khoán ngoài ngành

Sau giao dịch, VHC nâng lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 15 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng Giám đốc ACV

Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng Giám đốc ACV

ACV thông báo ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách ACV được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Năm 2026, VnDirect xác định là giai đoạn bản lề để quay lại đường đua

Năm 2026, VnDirect xác định là giai đoạn bản lề để quay lại đường đua

"Nhìn từ bên ngoài có thể thấy thị phần của công ty đang suy giảm. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn với VnDirect như ở giai đoạn hiện tại", bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch VnDirect, nhấn mạnh tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Lợi nhuận TNH dự báo cải thiện đáng kể từ năm 2027

Lợi nhuận TNH dự báo cải thiện đáng kể từ năm 2027

Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch năm 2026, EBITDA của TNH dự kiến đạt hơn 211 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước, cho thấy hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng tích cực dù lợi nhuận sau thuế âm do áp lực khấu hao và lãi vay.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cần có ưu đãi đặc thù để phát triển cảng biển và hệ thống logistics hiện đại

Dân sinh

2

Trung Quốc trở thành đối tác kinh tế quan trọng nhất của Nga kể từ năm 2022

Thế giới

3

TP.HCM: Nghiên cứu đầu tư tuyến đường trên cao dài 18 km dọc đường Nguyễn Văn Linh

Đầu tư

4

Hà Nội : Khởi công dự án gần 162.000 tỷ đồng nâng cấp trục Quốc lộ 1A

Đầu tư

5

Văn phòng Quốc hội cần chuyển sang "quản trị hiện đại” trong nhiệm kỳ 2026-2031

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy