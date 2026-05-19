Novaland bị phạt 42 triệu đồng vì chậm nộp thuế

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (mã NVL-HOSE) thông báo Quyết định của Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Theo đó, công ty đã nhận được quyết định số 2781/QĐ-XPHC ngày 13/05/2026 và Quyết định số 2851/QĐ-XPHC ngày 15/05/2026 của Thuế Thành Phố Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 42 triệu đồng.

Theo nội dung của các quyết định trên, NVL bị xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định đối với 02 địa chỉ tại phường Xuân Hòa và 05 khu đất tại phường An Khánh, Tp.HCM.

Cụ thể, tổng số tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp (bao gồm tiền thuế gốc và tiền chậm nộp) là hơn 95 triệu đồng với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 42 triệu đồng và không yêu cầu bất kỳ hình thức xử phạt bổ sung hay biện pháp khắc phục hậu quả.

Liên quan đến nội dung vi phạm trên, NVL cho biết thực hiện theo công văn số 3228/TPHCM-QLĐ ngày 02/10/2025 của Thuế TP.HCM về việc kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất rà soát và hoàn thiện hồ sơ kê khai theo quy định, NVL đã tiến hành rà soát và cập nhật danh mục các bất động sản thuộc diện kê khai theo hướng dẫn của cơ quan Thuế. Với tinh thần tuân thủ pháp luật, NVL đã chủ động thực hiện kê khai bổ sung và đến nay đã hoàn thành nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với các bất động sản thuộc danh mục nêu trên theo đúng quy định.

Được biết, NVL công bố lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2026 đạt 901 tỷ đồng nhờ doanh thu tăng mạnh. Đây là quý có lãi thứ hai liên tiếp của công ty, sau khi đạt 3,2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số trong quý 4/2025 (được hỗ trợ bởi hoàn nhập dự phòng liên quan đến Lakeview City), so với khoản lỗ ròng 443 tỷ đồng trong quý 1/2025.

Doanh thu thuần trong quý 1/2026 tăng 129% so với cùng kỳ quý trước và 102% so với cùng kỳ năm trước lên 3,6 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ việc bàn giao tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram, cũng như chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Do lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số quý 1/2026 đã vượt dự báo cả năm 2026 của VCSC, VCSC nhận thấy tiềm năng điều chỉnh tăng đối với dự báo hiện tại, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Về dư nợ vay: Tỷ lệ nợ vay ròng/vốn chủ sở hữu của NVL ở mức 79,9% vào cuối quý 1/2026 so với 82,4% vào cuối năm 2025 (so với mức 107% đã báo cáo trước đó cho cuối năm 2025 trong báo cáo tài chính năm 2025, do phân loại lại một phần khoản phải thu ngắn hạn thành khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn có hiệu lực từ ngày 1/1/2026).

Tính đến cuối quý 1/2026, tổng nợ vay của NVL tăng 2% so với đầu năm, đạt 69,0 nghìn tỷ đồng, trong đó trái phiếu doanh nghiệp giảm 5% xuống 23,8 nghìn tỷ đồng, trong khi các khoản vay ngân hàng và nợ vay khác tăng 6,5% lên 45,2 nghìn tỷ đồng. Nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng đạt 32,3 nghìn tỷ đồng, bao gồm 13,3 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.