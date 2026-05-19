VHC chi gần 930 tỷ mua cổ phiếu quỹ, tiếp tục thu hẹp danh mục chứng khoán ngoài ngành

19/05/2026, 08:47

Sau giao dịch, VHC nâng lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 15 triệu cổ phiếu

Sơ đồ giá cổ phiếu NVL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VCH-HOSE) công bố báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.

Theo đó, VHC đã mua thành công 15 triệu cổ phiếu như đã đăng ký làm cổ phiếu quỹ với giá mua bình quân 61.988 đồng/cổ phiếu. Ước tính VHC đã chi gần 930 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu này này. Thời gian thực hiện từ ngày 20/4-15/5/2026.

Sau giao dịch, VHC nâng lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 15 triệu cổ phiếu và số cổ phiếu có quyền biểu quyết giảm từ hơn 224.4 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 209.4 triệu cổ phiếu.

Công ty cho biết mục đích mua lại cổ phiếu là để giảm vốn điều lệ và/hoặc gia tăng lợi ích cho cổ đông hiện hữu. Khi lượng cổ phiếu lưu hành giảm xuống, phần lợi ích tính trên mỗi cổ phiếu của cổ đông còn nắm giữ cũng tăng lên.

Kết thúc quý 1/2026, VHC ghi nhận doanh thu đạt gần 2.962 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 266 tỷ đồng, tăng 38%, chủ yếu nhờ mảng bột cá và mỡ cá cải thiện biên lợi nhuận.

Được biết VHC đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại TP.HCM vào ngày 5/5/2026. ĐHCĐ

tập trung vào triển vọng kinh doanh và định hướng chiến lược của công ty cho năm 2026.

Cụ thể: Ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 14 nghìn tỷ đồng (+16% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,6 nghìn tỷ đồng (+13% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt tương ứng với 93% và 91% dự báo cả năm của VCSC. 

VCSC nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo năm tài chính 2026 do chi phí đầu vào cao trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị kéo dài và những tác động tiêu cực tiềm tàng từ các bất định về thuế quan tại Mỹ, dù cần thêm đánh giá toàn diện.

Về cổ tức tiền mặt năm tài chính 2026: 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 4,8%), cao hơn những năm trước và vượt mức kỳ vọng 2.000 đồng/cổ phiếu của VCSC. Ngày tiến hành thanh toán sẽ do HĐQT quyết định.

Ngoài ra, VHC định hướng chi phí vốn đầu tư XDCB năm 2026 ở mức 1,52 nghìn tỷ đồng, trong bối cảnh giải ngân năm 2025 thấp, chỉ đạt 30% kế hoạch do chậm trễ trong phê duyệt pháp lý và và thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng cho các vùng nuôi mới, đồng thời duy trì cách tiếp cận đầu tư thận trọng trước những khó khăn của thị trườ ng năm 2025.

Ngân sách vốn đầu tư XDCB năm 2026 sẽ tập trung vào mở rộng công suất ở các mảng trọng điểm, bao gồm: xây dựng nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ hai của FeedOne nhằm nâng tổng công suất thức ăn thủy sản lên 550.000 tấn/năm (300 tỷ đồng); Mở rộng công suất tại Thành Ngọc/Hoàn Ngọc cho mảng chế biến trái cây và các sản phẩm từ gạo (khoảng 600 tỷ đồng); Các khoản đầu tư liên quan đến collagen & gelatin (200 tỷ đồng), bao gồm một nhà máy sản xuất bánh kẹo và sản phẩm phủ đường dự kiến được xây dựng dưới hình thức liên doanh với đối tác Nhật Bản; Mở rộng vùng nuôi cá tra, bao gồm cả trại cá giống và cá nguyên liệu, với mục tiêu bổ sung thêm 100–200 ha trong năm 2026.

Đáng chú ý, Ban lãnh đạo cho biết sẽ tiếp tục giảm tỷ trọng đầu tư vào cổ phiếu liên quan đến bất động sản, đồng thời chuyển hướng nguồn vốn sang các dự án hoạt động cốt lõi và mở rộng công suất.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

