Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng Giám đốc ACV

Hà Anh

18/05/2026, 19:08

ACV thông báo ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách ACV được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Hiện ông Hùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam.
Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV-UPCoM) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, ACV thông báo ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách ACV được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 14/5 vừa qua. Quyết định này do Quyền Chủ tịch HĐQT Lê Văn Khiên ký.

VnEconomy

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Đức Hùng (1978) là thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Kỹ thuật. Hiện ông Hùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam. Cá nhân ông Hùng đang sở hữu 10.203 cổ phiếu ACV.

Được biết, ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch HĐQT ACV từ tháng 09/2024) và ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo VCSC, cuộc điều tra được cho là liên quan đến các hoạt động đấu thầu gắn với việc triển khai các dự án hạ tầng, bao gồm các hạng mục thuộc dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTH) – một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia trong đó ACV là chủ đầu tư chính. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng các lãnh đạo này đã nhận tiền để tạo điều kiện cho một số nhà thầu trúng thầu.

Sau đó, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên - thành viên HĐQT được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của ACV, kể từ ngày 17/3 thay cho ông Vũ Thế Phiệt. Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của HĐQT công ty.

Trước đó, ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên (thành viên HĐQT và đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu 11,22%) làm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Phiệt, có hiệu lực từ ngày 25/02/26, và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Quản lý, có hiệu lực từ ngày 02/02/26.

Mới đây, ACV đã công bố doanh thu quý 1/2026 đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước; +1% so với cùng kỳ quý trước; đạt 25% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi (không bao gồm lợi nhuận từ tài sản do Nhà nước sở hữu) đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ năm trước; -18% so với cùng kỳ quý trước; đạt 23% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Nhìn chung, VCSC nhận thấy các điều chỉnh đối với dự báo hiện tại là không đáng kể, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Lưu lượng hành khách đạt mức tương đương với kỳ vọng của VCSC. Khách quốc tế đạt 12 triệu lượt (+2% so với cùng kỳ năm trước; -4% so với cùng kỳ quý trước; đạt 25% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Khách nội địa đạt 20 triệu lượt (+9% so với cùng kỳ năm trước; +13% so với cùng kỳ quý trước; đạt 26% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Mặc dù đã tiến hành chuyển nhượng sân bay Phú Quốc cho SunGroup (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 – trung bình chiếm 4,4% lượng khách quốc tế và 4,0% lượng khách nội địa của ACV giai đoạn 2023-2025), tổng lượng khách vẫn tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm trước và so với cùng kỳ quý trước, đạt 32 triệu lượt (đạt 26% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC).

VCSC lưu ý rằng các dự báo của mình đã bao gồm tác động lợi nhuận của việc chuyển Sân bay Phú Quốc (PQA) cho Sun Group, nhưng chưa bao gồm bất kỳ khoản lãi bất thường nào từ việc bồi thường tài sản. ACV đã hoàn tất định giá tài sản và đang nộp phương án bồi thường lên các cơ quan có thẩm quyền. Do kết quả bồi thường cuối cùng vẫn đang chờ phê duyệt, VCSC sẽ cập nhật khoản lãi bất thường này khi có thông tin rõ ràng hơn về thời điểm và giá trị bồi thường. Tính đến cuối năm 2025, giá trị sổ sách ròng của PQA là 762 tỷ đồng (so với giá gốc là 3,2 nghìn tỷ đồng).

Sau khi bàn giao mảng an ninh cho Bộ Công an vào năm 2025, ACV đã tái phân loại lợi nhuận từ mảng này thành một khoản mục riêng biệt trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và báo cáo tài chính quý 1/2026 (dự báo của VCSC hiện chưa phản ánh việc điều chỉnh này).

Biên lợi nhuận gộp quý 1/2026 đạt 63,5% (-5,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; +11,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ quý trước; so với mức dự báo 58,4% cho năm tài chính 2026 của VCSC). Sự phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ quý trước phản ánh việc bình thường hóa từ mức nền chi phí cao trong quý 4/2025, tức thời điểm ACV ghi nhận chi phí sửa chữa và bảo trì tăng đột biến (895 tỷ đồng so với 65 tỷ đồng trong quý 1/2026 và 101 tỷ đồng trong quý 1/2025), chủ yếu liên quan đến việc bảo trì đường bay. So với cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận gộp vẫn thấp hơn, chủ yếu do chi phí khấu hao cao hơn sau khi các hạ tầng mới được đưa vào vận hành (ví dụ: Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài).

"Nhìn từ bên ngoài có thể thấy thị phần của công ty đang suy giảm. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn với VnDirect như ở giai đoạn hiện tại", bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch VnDirect, nhấn mạnh tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch năm 2026, EBITDA của TNH dự kiến đạt hơn 211 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước, cho thấy hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng tích cực dù lợi nhuận sau thuế âm do áp lực khấu hao và lãi vay.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

