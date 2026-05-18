Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng Giám đốc ACV

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã ACV-UPCoM) thông báo thay đổi nhân sự.

Theo đó, ACV thông báo ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách ACV được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP, kể từ ngày 14/5 vừa qua. Quyết định này do Quyền Chủ tịch HĐQT Lê Văn Khiên ký.

Theo giới thiệu, ông Nguyễn Đức Hùng (1978) là thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Thạc sỹ Kỹ thuật. Hiện ông Hùng còn là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam. Cá nhân ông Hùng đang sở hữu 10.203 cổ phiếu ACV.

Được biết, ông Vũ Thế Phiệt (Chủ tịch HĐQT ACV từ tháng 09/2024) và ông Nguyễn Tiến Việt (thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) đã bị Bộ Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo VCSC, cuộc điều tra được cho là liên quan đến các hoạt động đấu thầu gắn với việc triển khai các dự án hạ tầng, bao gồm các hạng mục thuộc dự án Sân bay Quốc tế Long Thành (LTH) – một dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia trong đó ACV là chủ đầu tư chính. Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng các lãnh đạo này đã nhận tiền để tạo điều kiện cho một số nhà thầu trúng thầu.

Sau đó, ACV thông báo bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên - thành viên HĐQT được bổ nhiệm Quyền Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của ACV, kể từ ngày 17/3 thay cho ông Vũ Thế Phiệt. Quyết định này có hiệu lực cho đến khi có thông báo mới của HĐQT công ty.

Trước đó, ACV đã bổ nhiệm ông Lê Văn Khiên (thành viên HĐQT và đại diện phần vốn Nhà nước sở hữu 11,22%) làm người đại diện theo pháp luật, thay thế ông Phiệt, có hiệu lực từ ngày 25/02/26, và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Quản lý, có hiệu lực từ ngày 02/02/26.

Mới đây, ACV đã công bố doanh thu quý 1/2026 đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+8% so với cùng kỳ năm trước; +1% so với cùng kỳ quý trước; đạt 25% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích CĐTS cốt lõi (không bao gồm lợi nhuận từ tài sản do Nhà nước sở hữu) đạt 2,6 nghìn tỷ đồng (-5% so với cùng kỳ năm trước; -18% so với cùng kỳ quý trước; đạt 23% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Nhìn chung, VCSC nhận thấy các điều chỉnh đối với dự báo hiện tại là không đáng kể, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Lưu lượng hành khách đạt mức tương đương với kỳ vọng của VCSC. Khách quốc tế đạt 12 triệu lượt (+2% so với cùng kỳ năm trước; -4% so với cùng kỳ quý trước; đạt 25% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Khách nội địa đạt 20 triệu lượt (+9% so với cùng kỳ năm trước; +13% so với cùng kỳ quý trước; đạt 26% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC). Mặc dù đã tiến hành chuyển nhượng sân bay Phú Quốc cho SunGroup (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 – trung bình chiếm 4,4% lượng khách quốc tế và 4,0% lượng khách nội địa của ACV giai đoạn 2023-2025), tổng lượng khách vẫn tăng trưởng 6% so với cùng kỳ năm trước và so với cùng kỳ quý trước, đạt 32 triệu lượt (đạt 26% dự báo năm tài chính 2026 của VCSC).

VCSC lưu ý rằng các dự báo của mình đã bao gồm tác động lợi nhuận của việc chuyển Sân bay Phú Quốc (PQA) cho Sun Group, nhưng chưa bao gồm bất kỳ khoản lãi bất thường nào từ việc bồi thường tài sản. ACV đã hoàn tất định giá tài sản và đang nộp phương án bồi thường lên các cơ quan có thẩm quyền. Do kết quả bồi thường cuối cùng vẫn đang chờ phê duyệt, VCSC sẽ cập nhật khoản lãi bất thường này khi có thông tin rõ ràng hơn về thời điểm và giá trị bồi thường. Tính đến cuối năm 2025, giá trị sổ sách ròng của PQA là 762 tỷ đồng (so với giá gốc là 3,2 nghìn tỷ đồng).

Sau khi bàn giao mảng an ninh cho Bộ Công an vào năm 2025, ACV đã tái phân loại lợi nhuận từ mảng này thành một khoản mục riêng biệt trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và báo cáo tài chính quý 1/2026 (dự báo của VCSC hiện chưa phản ánh việc điều chỉnh này).

Biên lợi nhuận gộp quý 1/2026 đạt 63,5% (-5,0 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; +11,7 điểm phần trăm so với cùng kỳ quý trước; so với mức dự báo 58,4% cho năm tài chính 2026 của VCSC). Sự phục hồi mạnh mẽ so với cùng kỳ quý trước phản ánh việc bình thường hóa từ mức nền chi phí cao trong quý 4/2025, tức thời điểm ACV ghi nhận chi phí sửa chữa và bảo trì tăng đột biến (895 tỷ đồng so với 65 tỷ đồng trong quý 1/2026 và 101 tỷ đồng trong quý 1/2025), chủ yếu liên quan đến việc bảo trì đường bay. So với cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận gộp vẫn thấp hơn, chủ yếu do chi phí khấu hao cao hơn sau khi các hạ tầng mới được đưa vào vận hành (ví dụ: Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mở rộng Nhà ga T2 Nội Bài).