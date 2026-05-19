Chủ tịch PCI Trịnh Văn Tuấn bị bắt, Nhựa Tiền Phong công bố thông tin

19/05/2026, 08:50

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi vi phạm đối với ông Trịnh Văn Tuấn. Ông Tuấn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Nhựa Tiền Phong.

Từ tháng 5/2025 ông Tuấn là thành viên độc lập HĐQT CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.
CTCP Nhựa Tiền Phong (mã NTP-HNX) vừa công bố thông tin bất thường liên quan đến ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Cụ thể: ngày 16/5/2026, Công ty cổ phần Tập đoàn PCI (mã PC1-HOSE) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến xử lý vi phạm pháp luật đối với ông Trịnh Văn Tuấn -Chủ tịch Hội đồng quản trị của PCI.

Theo đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi vi phạm đối với ông Trịnh Văn Tuấn. Do đó, Nhựa Tiền Phong công bố thông tin liên quan đến ông Trịnh Văn Tuấn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị (người nội bộ) của Nhựa Tiền Phong theo quy định của pháp luật.

Theo giới thiệu, từ tháng 12/2021-2025 ông Tuấn là Chủ tịch Hội đồng quản trị PC1 và từ tháng 5/2025 là thành viên độc lập Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong.

Mới đây, NTP đã chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền 2/2025 bằng tiền với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày thanh toán là ngày 11/6 tới và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 27/05/2026.

Bên cạnh đó, HĐQT NTP dự kiến phát hành hơn 34,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 20% (10 cổ phiếu cũ nhận 02 cổ phiếu mới). Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên BCTC công ty mẹ đã kiểm toán là 945,8 tỷ đồng.

Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành tăng lên hơn 2.052 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2026 và sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Vừa qua, SSI Research đã duy trì khuyến nghị "trung lập" với giá mục tiêu là 62.400 đồng/cp, dựa trên phương pháp định giá kết hợp P/E và P/B so với mức trung bình ngành lần lượt là 11x và 2,4x.

SSI Research cho biết yếu tố hỗ trợ đối với cổ phiếu NTP là đà tăng trưởng của ngành xây dựng và lượng công việc dở dang (backlog) lớn tiếp tục duy trì tăng trưởng doanh thu. SSI Research kỳ vọng nhu cầu ống nhựa sẽ duy trì đà tăng trong giai đoạn 2026-2027, nhờ thị trường xây dựng duy trì triển vọng tích cực ở cả mảng xây dựng dân dụng và đầu tư công.

Mặt khác, lượng tồn kho PVC góp phần thúc đẩy biên lợi nhuận trong nửa đầu năm 2026. Giá hạt nhựa PVC đã tạo đáy trong năm 2025 và dự kiến tăng trở lại trong năm 2026, do Trung Quốc dừng áp thuế hỗ trợ xuất khẩu 13% đối với hạt nhựa và sản lượng giảm khi nhiều nhà sản xuất thua lỗ do giá bán thấp nên phải cắt giảm công suất. Tuy nhiên, NTP đã chủ động tích trữ nguyên liệu đầu vào, với lượng hàng tồn kho tăng 43% so với cùng kỳ, tương đương khoảng 6 tháng sản xuất.

Ngoài ra, cơ cấu tài sản lành mạnh giúp giảm thiểu rủi ro và tạo dư địa tăng lợi nhuận: Công ty không ghi nhận nợ dài hạn và có tỷ lệ tiền mặt ròng trên tài sản đạt 28%. Trong bối cảnh lãi suất dự kiến tăng trong năm 2026, SSI Research ước tính mức tăng lãi suất 100 điểm cơ bản sẽ mang lại khoảng 30 tỷ đồng thu nhập tài chính cho công ty.

Novaland bị phạt 42 triệu đồng vì chậm nộp thuế

NVL bị xử phạt do chậm nộp hồ sơ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định đối với 02 địa chỉ tại phường Xuân Hòa và 05 khu đất tại Phường An Khánh Tp.Hồ Chí Minh.

VHC chi gần 930 tỷ mua cổ phiếu quỹ, tiếp tục thu hẹp danh mục chứng khoán ngoài ngành

Sau giao dịch, VHC nâng lượng cổ phiếu quỹ từ 0 lên 15 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng Giám đốc ACV

Ông Nguyễn Đức Hùng làm Quyền Tổng Giám đốc ACV

ACV thông báo ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc phụ trách ACV được bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Năm 2026, VnDirect xác định là giai đoạn bản lề để quay lại đường đua

Năm 2026, VnDirect xác định là giai đoạn bản lề để quay lại đường đua

"Nhìn từ bên ngoài có thể thấy thị phần của công ty đang suy giảm. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình tĩnh và tự tin hơn với VnDirect như ở giai đoạn hiện tại", bà Phạm Minh Hương, Chủ tịch VnDirect, nhấn mạnh tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Lợi nhuận TNH dự báo cải thiện đáng kể từ năm 2027

Lợi nhuận TNH dự báo cải thiện đáng kể từ năm 2027

Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch năm 2026, EBITDA của TNH dự kiến đạt hơn 211 tỷ đồng, gấp gần 3 lần năm trước, cho thấy hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng tích cực dù lợi nhuận sau thuế âm do áp lực khấu hao và lãi vay.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

