Sabeco hỗ trợ 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.

Tại Lễ Tổng kết Chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” chiều 5/12, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng vào thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết trong suốt quá trình triển khai giải thưởng ‘Vinh Danh Người Truyền Lửa’, Sabeco được chứng kiến rất nhiều câu chuyện đẹp và đầy cảm hứng từ khắp mọi miền đất nước.

Mỗi nhân vật được vinh danh đều thể hiện đúng tinh thần dân tộc của người Việt Nam – kiên cường, nhân ái, và luôn sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng. Giải thưởng này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho những tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng.

"Chúng tôi tin rằng những câu chuyện của các nhân vật được vinh danh sẽ khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng sự đồng hành của SABECO trong hành trình này và hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác cùng doanh nghiệp trong các hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác trong tương lai", bà Nga nhấn mạnh.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco chia sẻ giải thưởng "Vinh danh Người Truyền Lửa" không chỉ là một giải thưởng mang tầm quốc gia, mà còn là một giải thưởng của cộng đồng, nơi mọi người được kết nối và cùng tôn vinh tinh thần chung của người Việt Nam. Giải thưởng này, cùng các hoạt động ý nghĩa khác thuộc chiến dịch ‘150 Năm Di Sản Vươn Cao’, đã góp phần khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành và vươn cao cùng Việt Nam của Sabeco.

Với vị thế là một trong những doanh nghiệp đồ uống hàng đầu Việt Nam, Sabeco khẳng định cam kết không ngừng đổi mới để phát triển bền vững, và luôn đồng hành với người dân Việt Nam trên hành trình vươn cao cùng đất nước.