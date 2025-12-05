Sabeco hỗ trợ 1,5 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão lũ

Giá vàng trong nước và thế giới
Chủ Nhật, 07/12/2025
Thu Minh
05/12/2025, 19:02
Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.
Tại Lễ Tổng kết Chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao” chiều 5/12, Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn Sabeco và Công ty TNHH Vietnam Beverage (VietBev) đã trao tặng 1,5 tỷ đồng vào thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hỗ trợ cộng đồng địa phương tại khu vực Nam Trung Bộ tái thiết cuộc sống sau những thiệt hại gây ra bởi các đợt bão lũ vừa qua.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết trong suốt quá trình triển khai giải thưởng ‘Vinh Danh Người Truyền Lửa’, Sabeco được chứng kiến rất nhiều câu chuyện đẹp và đầy cảm hứng từ khắp mọi miền đất nước.
Mỗi nhân vật được vinh danh đều thể hiện đúng tinh thần dân tộc của người Việt Nam – kiên cường, nhân ái, và luôn sẵn sàng đóng góp vì cộng đồng. Giải thưởng này mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp và truyền cảm hứng cho những tấm gương người tốt việc tốt trong cộng đồng.
"Chúng tôi tin rằng những câu chuyện của các nhân vật được vinh danh sẽ khơi dậy lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi người dân Việt Nam. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng sự đồng hành của SABECO trong hành trình này và hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác cùng doanh nghiệp trong các hoạt động cộng đồng ý nghĩa khác trong tương lai", bà Nga nhấn mạnh.
Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Sabeco chia sẻ giải thưởng "Vinh danh Người Truyền Lửa" không chỉ là một giải thưởng mang tầm quốc gia, mà còn là một giải thưởng của cộng đồng, nơi mọi người được kết nối và cùng tôn vinh tinh thần chung của người Việt Nam. Giải thưởng này, cùng các hoạt động ý nghĩa khác thuộc chiến dịch ‘150 Năm Di Sản Vươn Cao’, đã góp phần khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành và vươn cao cùng Việt Nam của Sabeco.
Với vị thế là một trong những doanh nghiệp đồ uống hàng đầu Việt Nam, Sabeco khẳng định cam kết không ngừng đổi mới để phát triển bền vững, và luôn đồng hành với người dân Việt Nam trên hành trình vươn cao cùng đất nước.
Mục đích là nhằm tái cơ cấu danh mục theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 10/12- 8/1/2026.
HĐQT QCG đã có văn bản trình cổ đông phương án sắp xếp tài chính để thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án khu dân cư Bắc Phước Kiển với Công ty cổ phần Đầu tư Sunny Island - doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan.
Theo danh sách mà Phát Đạt công bố, ông Bùi Quang Anh Vũ - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc dự kiến được mua nhiều nhất 2,17 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Khắc Sinh - Phó Tổng giám đốc được mua 1,7 triệu cổ phiếu, 03 Phó Tổng giám đốc còn lại mỗi người đưa mua hơn 1 triệu cổ phiếu; Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tấn Danh dự mua 451.000 cổ phiếu, Thành viên HĐQT Lê Quang Phúc dự mua 301.000 cổ phiếu...
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng, quản trị công ty không còn là lựa chọn mà trở thành điều kiện tiên quyết. Chỉ khi nâng tầm tư duy quản trị, doanh nghiệp Việt mới đủ năng lực đón dòng vốn khổng lồ đang mở ra…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: