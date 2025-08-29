SABECO kỷ niệm 150 năm: Lan tỏa cảm hứng tại "Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025"
Khánh Huyền
29/08/2025, 08:02
Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025, diễn ra tại Hà Nội, là dịp để cả nước ôn lại hành trình 80 năm xây dựng và phát triển, đồng thời vinh danh những đóng góp nổi bật của các tổ chức và doanh nghiệp.
Trong số đó, Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Sài Gòn (SABECO) mang đến câu chuyện về 150 năm hình thành, kế thừa và phát triển – một hành trình gắn bó chặt chẽ với văn hóa, kinh tế và sự thịnh vượng của Việt Nam.
TỪ XƯỞNG NƯỚC ĐÁ ĐẾN THƯƠNG HIỆU QUỐC DÂN
Năm 1875, một xưởng nước đá được thành lập tại trung tâm Sài Gòn để đáp ứng nhu cầu giải khát trong bối cảnh đô thị hóa mới bắt đầu. Đây chính là tiền đề cho sự ra đời của một thương hiệu bia Việt Nam vang danh sau này.
Đến năm 1949, những mẻ bia đầu tiên ra đời, đặt nền móng cho thương hiệu 333 – nhãn hiệu gắn bó với nhiều thế hệ người Việt. Qua hàng thập kỷ, 333 không chỉ là một sản phẩm tiêu dùng mà đã trở thành biểu tượng của văn hóa “cụng ly”, nét đặc trưng trong các dịp giao lưu và gắn kết cộng đồng.
Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, SABECO đã đồng hành cùng những cột mốc quan trọng của đất nước. Năm 2010, công ty đạt mốc tiêu thụ 1 tỷ lít bia mỗi năm, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường bia Việt Nam. Hiện nay, thương hiệu SABECO đã "phủ sóng" toàn quốc, trở thành cái tên quen thuộc với hàng triệu người tiêu dùng.
VƯƠN TẦM QUỐC TẾ, ĐÓNG GÓP KINH TẾ VÀ XÃ HỘI
Không chỉ ghi dấu ấn trong nước, SABECO còn khẳng định vị thế trên bản đồ bia thế giới. Từ năm 2019 đến nay, doanh nghiệp đã giành gần 40 giải thưởng quốc tế. Riêng trong năm 2024, SABECO được vinh danh tại hơn 15 giải thưởng uy tín như World Beer Awards (Anh), Brussels Beer Challenge (Bỉ) và International Beer Cup (Nhật Bản).
Những thành tựu này minh chứng cho chất lượng vượt trội của sản phẩm SABECO, góp phần nâng cao hình ảnh thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
SABECO hiện sở hữu 25 nhà máy, 11 công ty thành viên và hơn 200.000 điểm phân phối trải dài khắp cả nước. Hệ thống này không chỉ đảm bảo chuỗi cung ứng hiệu quả mà còn tạo ra gần 8.000 việc làm trực tiếp và hàng chục nghìn việc làm gián tiếp.
Nhiều năm liền, SABECO nằm trong nhóm doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất cả nước. “Sự phát triển của SABECO không chỉ được đo bằng sản lượng bia hay doanh thu, mà còn qua những đóng góp thiết thực vào ngân sách nhà nước, tạo việc làm và thúc đẩy kinh tế địa phương”, đại diện doanh nghiệp chia sẻ.
Bên cạnh hoạt động kinh doanh, SABECO tích cực tham gia các chương trình xã hội. Những sáng kiến như “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng đường biên” và “Nâng bước thể thao” đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành, góp phần cải thiện đời sống, khuyến khích tinh thần thể thao và tạo động lực phát triển cho cộng đồng.
Năm 2025, SABECO đồng hành cùng chương trình nghệ thuật quốc gia “Hà Nội, Sáng Mãi Khát Vọng Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và gắn kết doanh nghiệp với các sự kiện lịch sử – văn hóa trọng đại của đất nước.
NIỀM TỰ HÀO QUỐC GIA
Trong suốt hành trình 150 năm, các sản phẩm của SABECO không chỉ là những chai bia, mà còn là một phần ký ức tập thể của người Việt. Từ những bữa cơm gia đình, buổi tụ họp bạn bè đến các sự kiện văn hóa – thể thao lớn, Bia Sài Gòn, 333 và nhiều sản phẩm khác của SABECO đã trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng.
Sự hiện diện của SABECO tại Triển lãm Thành tựu Đất nước 2025 không chỉ là dịp để nhìn lại di sản 150 năm, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển mới.
“150 năm là một cột mốc quan trọng, nhưng cũng là điểm khởi đầu cho hành trình tiếp theo. SABECO sẽ tiếp tục đóng góp vào sự thịnh vượng của đất nước, trở thành niềm tự hào Việt Nam vươn tầm thế giới”, đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.
Từ một xưởng nước đá nhỏ bé tại Sài Gòn, SABECO đã vươn mình trở thành thương hiệu quốc dân, biểu tượng của văn hóa và kinh tế Việt Nam. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, SABECO tiếp tục viết nên câu chuyện di sản với chiến lược bền vững, đổi mới và khát vọng đồng hành cùng dân tộc.
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: