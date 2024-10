Sắc đỏ lan rộng, cổ phiếu giảm nhiều hơn chỉ số

VN-Index đóng cửa chiều nay giảm không mạnh hơn buổi sáng, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu lại thấp hơn đáng kể. Một số cổ phiếu vốn hóa lớn trong nhóm ngân hàng đã quay đầu tăng tạo lực đỡ cho chỉ số, nhưng áp lực bán lại có dấu hiệu mạnh thêm ở nhiều cổ phiếu khác. Đây có thể là tình huống kéo trụ…

Chốt phiên sáng VN-Index giảm 2,82 điểm và đóng cửa chiều nay giảm 4,36 điểm. Tuy mức chênh lệch điểm số rất ít nhưng cổ phiếu lại giảm nhiều hơn. Cụ thể, sàn HoSE phiên sáng mới có 75 mã giảm quá 1% thì kết phiên đã tới 128 mã. Thanh khoản nhóm giảm sâu nhất này buổi sáng chỉ chiếm 19,5% tổng giá trị khớp của sàn thì chiều nay đã chiếm tới 44,3%.

Nhiều cổ phiếu xuất hiện áp lực xả rõ rệt và giá rơi sâu. Ngoài những mã đã kém từ sáng như DIG, CTG, PDR, HDB, DXG, chiều nay xuất hiện thêm VPB, HPG, HCM, VIX, VND… có thanh khoản cao. Độ rộng cuối ngày vẫn rất tiêu cực với 96 mã tăng/299 mã giảm. Độ rộng này vốn đã xấu từ sáng (84 mã tăng/281 mã giảm) và chiều nay là mặt bằng giá nhóm giảm bị hạ xuống thấp hơn nữa.

Điều may mắn là VN-Index đã không mất thêm quá nhiều điểm nhờ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giữ giá được. VCB bật tăng 0,76%, biên độ không nhiều nhưng lợi thế vốn hóa là rất quý giá ở thời điểm này. Chỉ riêng VCB đã kéo lại gần 1 điểm cho chỉ số. VHM cũng có diễn biến phục hồi khá tốt khi lấy lại khoảng 0,81% so với mức chốt buổi sáng và co hẹp biên độ giảm cuối ngày còn -0,12%. TPB có nhịp bứt phá bất ngờ từ sau 2h chiều, đóng cửa tăng 2,34% so với tham chiếu, tức là riêng chiều nay tăng khoảng 1,75%.

Trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường hôm nay, chỉ có 3 mã giảm đáng chú ý là CTG giảm 1,37%, VPB giảm 1,01% và HPG giảm 1,68%. Ngược lại cũng có 3 mã cân bằng lại chút ít, bao gồm VCB tăng 0,76%, BID tăng 0,2% và TCB tăng 1,01%. Số lượng mã giảm vượt trội trong nhóm VN30 (10 mã tăng/19 mã giảm) nhưng tổng thể biên độ nhóm giảm chưa nhiều. VN30-Index do đó cũng chỉ giảm nhẹ 0,32% so với tham chiếu.

Nhóm thanh khoản cao nhất hôm nay vẫn giảm nhiều hơn tăng.

Nhóm đi ngược dòng hôm nay không có tính đại diện nhóm ngành mà chỉ là những cổ phiếu cụ thể được cung cầu duy trì tốt. Ví dụ nhóm chứng khoán xuất hiện ORS tăng mạnh 3,55% với thanh khoản ấn tượng 183 tỷ đồng. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp cổ phiếu này đột phá với giao dịch rất lớn. BVS tăng 2,53%, VFS tăng 2,22%, MBS tăng 1,58% cũng là các mã khác rất mạnh trong nhóm này. Thế nhưng cả nhóm chứng khoán sắc đỏ vẫn áp đảo gấp nhiều lần ngay cả với các blue-chips như SSI, HCM, VCI, VND, FTS… Cổ phiếu ngân hàng cũng tương tự, TPB, EIB, TCB đủ tốt, nhưng số giảm giá trong cả nhóm vẫn nhiều hơn, thậm chí 11/27 mã giảm quá 1%. Nói cách khác, cổ phiếu có khả năng đi ngược dòng phiên này là nhờ sức mạnh cá biệt, thậm chí là nhờ lợi thế vốn hóa nhỏ, thanh khoản ít.

Việc thị trường suy yếu hôm nay có thể một phần lý do là sự tăng nhiệt trong căng thẳng Trung Động tác động lên thị trường chứng khoán quốc tế, nhưng yếu tố lớn hơn vẫn là sự suy giảm niềm tin vào khả năng đột phá của thị trường. Hôm nay đã là phiên thứ 5 thị trường giằng co sát vùng đỉnh 1300 điểm mà chưa có tín hiệu rõ ràng nào về khả năng bứt phá. Điều này dễ dẫn tới quyết định cắt giảm bớt danh mục để đề phòng rủi ro trong tình huống thị trường quay đầu giảm.

Tín hiệu tốt mờ nhạt là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua vào, dù giảm đáng kể so với hôm qua. Riêng chiều nay khối ngoại giải ngân thêm khoảng 137,2 tỷ đồng nữa, vẫn chỉ tập trung vào số ít mã là TCB +258,8 tỷ, PNJ +161 tỷ, FPT +66,8 tỷ, VHM +46,7 tỷ, VCB +48,8 tỷ, TPB +43,3 tỷ, VCI +26,6 tỷ. Phía bán ròng có VPB -74,3 tỷ, HDB -61,5 tỷ, CTG -47,8 tỷ, HPG -36,6 tỷ, DPM -34 tỷ, VND -27,4 tỷ. Tính chung cả ngày, khối ngoại mua ròng 254 tỷ đồng sau phiên hôm qua mua ròng gần 670 tỷ đồng.