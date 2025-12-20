SAFOCO: Hành trình từ xí nghiệp nhà nước đến thương hiệu thực phẩm toàn cầu

Trải qua gần 20 năm cổ phần hóa, Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco (SAFOCO) đã khẳng định vị thế của một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành sản xuất thực phẩm chế biến tại Việt Nam.

Từ một xí nghiệp nhà nước với vốn đầu tư ban đầu 22 tỷ đồng, đến nay SAFOCO đã có vốn điều lệ 120,47 tỷ đồng, vươn tầm quốc tế với sản phẩm xuất khẩu đến hơn 85 quốc gia, trong đó có nhiều thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Năm 2005, Xí nghiệp Lương thực Thực phẩm Safoco thực hiện cổ phần hóa, chính thức chuyển mình thành Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco, một bước ngoặt quan trọng đánh dấu hành trình phát triển mạnh mẽ và bền vững của doanh nghiệp (DN). Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược rõ ràng, công ty đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam và các nước thuộc châu Âu, châu Á, châu Mỹ, khối EU; đầu tư hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, chuẩn hóa quy trình quản lý và xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước và quốc tế.

Trong hai thập niên, SAFOCO đã mở rộng mạng lưới phân phối nội địa lên hơn 8.000 điểm bán hàng trải khắp cả nước. Các sản phẩm chủ lực như mì sợi, nui, bún, bánh tráng… đã trở thành những mặt hàng quen thuộc trong bếp ăn của hàng triệu gia đình Việt.

Không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa, SAFOCO mở rộng thành công hoạt động xuất khẩu. Sản phẩm mang thương hiệu SAFOCO có mặt tại hơn 85 quốc gia, bao gồm Mỹ, Úc, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nga, Na Uy, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản và toàn khu vực châu Á.

Một trong những yếu tố làm nên thành công của SAFOCO chính là chiến lược đầu tư bài bản vào máy móc, nhà xưởng và công nghệ quản lý. Công ty đã thiết lập và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9001:2015, ISO 22000:2018, HACCP. Bên cạnh đó, năm 2024, SAFOCO được cấp thêm các chứng nhận quan trọng như ISO 14001:2015 về quản lý môi trường và ISO 45001:2018 về an toàn sức khỏe nghề nghiệp.

Toàn bộ dây chuyền sản xuất tại các phân xưởng được hiện đại hóa, tự động hóa cao, giúp kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm. Sản phẩm của SAFOCO hiện đạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất như FSSC 22000, tiêu chuẩn EU, FDA (Hoa Kỳ), KFDA (Hàn Quốc), HALAL, Free Gluten. Năm 2025, công ty tiếp tục được tái cấp chứng nhận HALAL và FSSC 22000.

SAFOCO cũng hoàn tất điều chỉnh bao bì, nhãn mác theo Thông tư 29/2023/TT-BYT, tăng độ minh bạch và thuận tiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm, một điểm cộng lớn trong xu thế tiêu dùng hiện đại.

Để có chỗ đứng ở thị trường Việt Nam và quốc tế, bà Phạm Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc SAFOCO, chia sẻ: “Hơn 20 năm công tác, tôi và Ban điều hành luôn nỗ lực hết mình, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và quyết tâm dành hết tâm huyết chèo lái con thuyền SAFOCO vượt qua những khó khăn để xây dựng doanh nghiệp vững mạnh trong kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. Hội nhập quốc tế là xu thế của kỷ nguyên vươn mình. Để đạt được những điều trên SAFOCO phải mạnh dạn nhanh chóng đầu tư cải tạo, mở rộng nhà xưởng, nâng cấp đổi mới máy móc thiết bị; không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, nâng sức cạnh tranh trong hội nhập. Trong đó luôn đặt yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng lên hàng đầu”.