LynkiD hợp tác Zalopay: Tích hợp kho quà, mở rộng ưu đãi đa nền tảng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 23/12/2025
Thu Ngân
23/12/2025, 15:25
Tháng 12/2025 – Công ty Cổ phần LynkiD chính thức hợp tác cùng Zalopay, triển khai tích hợp “Kho quà 0Đ” của LynkiD vào ứng dụng Zalopay. Thông qua hợp tác này, người dùng Zalopay có thể đổi e-voucher từ hàng ngàn thương hiệu trên Kho quà LynkiD trực tiếp tại mục “Dùng xu đổi quà”, chỉ đồng giá 1 xu cho mỗi ưu đãi.
Đây không chỉ là một hoạt động tích hợp ưu đãi, mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái loyalty đa nền tảng, đồng thời khẳng định vai trò của LynkiD như nền tảng hạ tầng kết nối – phân phối – vận hành kho quà cho các đối tác fintech và thương hiệu.
Với việc tích hợp Kho quà 0Đ LynkiD, người dùng Zalopay có thể tiếp cận hàng ngàn e-voucher đa ngành như F&B, bán lẻ, mua sắm, làm đẹp, thời trang, du lịch…, và đổi quà ngay trên ứng dụng Zalopay chỉ với 1 xu cho mỗi ưu đãi.
Hành trình đổi quà được thiết kế tối giản – tức thì – liền mạch, giúp người dùng dễ dàng sử dụng xu tích lũy và trải nghiệm giá trị “nhận quà thật – dùng ngay”. Việc quy đổi 1 xu nhận 1 e-voucher giúp đơn giản hóa hành trình đổi quà của khách hàng, tăng tính hấp dẫn và khuyến khích người dùng tương tác thường xuyên hơn với nền tảng, từ đó góp phần gia tăng mức độ gắn bó của người dùng.
Doanh nghiệp đối tác của LynkiD cũng có thêm một kênh phân phối ưu đãi mới. Các ưu đãi được đưa lên Kho quà LynkiD đồng thời có thể hiển thị trên ứng dụng Zalopay và 10+ nền tảng khác, giúp doanh nghiệp mở rộng độ phủ và gia tăng tần suất tiếp cận khách hàng tiềm năng.
Đối với LynkiD, hợp tác cùng Zalopay không chỉ là một hoạt động tích hợp kỹ thuật, mà còn là minh chứng cho năng lực triển khai kho quà quy mô lớn, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về vận hành, bảo mật và trải nghiệm người dùng của một trong những ví điện tử hàng đầu tại Việt Nam.
Tính đến nay, Kho quà LynkiD đã được hiển thị trên hơn 10 ứng dụng đối tác trong các lĩnh vực tài chính, bán lẻ, viễn thông và công nghệ. Bên cạnh Zalopay, LynkiD đã và đang triển khai các mô hình trao đổi kho quà, cấp – đổi điểm với nhiều đối tác lớn như Got It, TAPTAP, VNPT,... và là đối tác chính thức cung cấp giải pháp loyalty cho VPBank, VPBank Securities, VPBank SME, GPBank.
LynkiD theo đuổi mô hình nền tảng loyalty mở, nơi ưu đãi của doanh nghiệp được phân phối linh hoạt trên nhiều nền tảng, tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau, trong khi vẫn đảm bảo đo lường hiệu quả và kiểm soát chi phí.
Mô hình Kho quà 0Đ của LynkiD được đánh giá là giải pháp phù hợp cho các doanh nghiệp muốn kích cầu tiêu dùng, gia tăng lượt trải nghiệm sản phẩm/dịch vụ, đồng thời xây dựng hình ảnh thương hiệu thông qua các nền tảng uy tín như Zalopay.
LynkiD là ứng dụng gắn kết khách hàng đa nền tảng tiên phong và hàng đầu Việt Nam. Tự hào là cầu nối giữa hơn 1.300 thương hiệu uy tín với hơn 10 triệu người dùng, LynkiD tạo ra một hệ sinh thái mở, một vũ trụ trải nghiệm để khách hàng khám phá những giá trị sống tích cực. Đồng thời, chúng tôi cũng đồng hành cùng doanh nghiệp gia tăng uy tín và tăng trưởng bền vững.
Hiện tại, LynkiD là đối tác chính thức cung cấp giải pháp loyalty cho ngân hàng VPBank, công ty chứng khoán VPBank Securities,công ty bảo hiểm số Opes, liên kết đổi điểm loyalty với các hãng hàng không lớn trong và ngoài nước như:i Vietnam Airlines, Vietjet Air và Singapore Airlines.
* Liên hệ trở thành đối tác LynkiD: https://hi.lynkid.vn/jEhQcDRLx
Trong hai ngày 20–21/12/2025, Shining Show - triển lãm trang sức quy mô lớn do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức tại Diamond Crown Hải Phòng - đã trở thành điểm hẹn nổi bật của thành phố Cảng, thu hút hàng ngàn lượt người dân đến tham quan, trải nghiệm.
Với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “Kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước”…
Ngày 18/12/2025, tại Lễ Công bố và Vinh danh Sản phẩm - Dịch vụ Tin Dùng Việt Nam 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy tổ chức, sản phẩm ván gỗ công nghiệp cao cấp của Công ty Cổ phần Tập đoàn KES đã được vinh danh trong Top 10 Sản phẩm - Dịch vụ Xanh và Bền vững 2025.
Hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam của Nestlé luôn gắn với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: