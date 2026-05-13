Đồng Nai quy hoạch đô thị sân bay hơn 6.300 ha phía Tây Long Thành

Đồng Nai sẽ phát triển khu đô thị cửa ngõ phía Tây sân bay Long Thành theo mô hình đô thị sân bay tích hợp giao thông (TOD), quy mô hơn 6.300 ha, dự kiến thu hút khoảng 400.000 – 450.000 người vào năm 2045...

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực hình thành đô thị mới tại cửa ngõ phía Tây Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch thuộc một phần phường Long Thành, xã Phước Thái và xã Long Phước, với tổng diện tích khoảng 6.318 ha. Quy hoạch được xây dựng trên cơ sở khai thác lợi thế của sân bay Long Thành cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia và liên vùng nhằm phát triển không gian đô thị, thương mại, dịch vụ và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Định hướng quy hoạch đặt mục tiêu hình thành khu đô thị cửa ngõ hiện đại, phát triển đồng bộ các chức năng đô thị, thương mại tự do, trung tâm tài chính – thương mại và dịch vụ hỗ trợ cảng hàng không, gắn kết chặt chẽ với sân bay Long Thành. Đây được xác định là không gian đô thị có vai trò dẫn dắt hình ảnh phát triển mới cho đô thị Long Thành và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khu vực này sẽ ưu tiên phát triển các hoạt động kinh tế phi hàng không như thương mại, bán lẻ, lưu trú, văn phòng, hội nghị – triển lãm và các dịch vụ trải nghiệm nhằm gia tăng giá trị khai thác quanh sân bay, tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Quy hoạch cũng đặt trọng tâm vào khả năng kết nối hạ tầng với các trục giao thông động lực như Vành đai 3 TP.HCM, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành. Không gian đô thị sẽ được tổ chức theo mô hình TOD, ưu tiên vận tải công cộng, tăng khả năng tiếp cận đi bộ và xe đạp, phát triển đô thị hỗn hợp mật độ cao để tối ưu sử dụng đất và giảm áp lực giao thông cá nhân.

Theo định hướng, khu đô thị mới phía Tây sân bay Long Thành dự kiến thu hút khoảng 400.000 – 450.000 dân vào năm 2045, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động và phân bố dân cư, đồng thời phát triển hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật theo hướng bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư hơn 16 tỷ USD và được quy hoạch đạt tiêu chuẩn 4F – cấp cao nhất của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn, sân bay dự kiến đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá với quy mô và tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc nhóm hàng đầu thế giới, sân bay Long Thành không chỉ là hạ tầng vận tải mà còn đóng vai trò hạ tầng lõi để hình thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế, kết nối trực tiếp Việt Nam với mạng lưới logistics và chuỗi giá trị toàn cầu. Khi liên kết với hệ thống cảng biển và trung tâm tài chính – thương mại của TP.HCM, khu vực này được kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế.