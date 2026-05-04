Kiên quyết xử lý sai phạm, không để chậm tiến độ sân bay Long Thành

Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm trong quá trình triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm hoàn thành và đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026...

Ngày 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy triển khai Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan và doanh nghiệp liên quan.

Theo báo cáo tại cuộc họp, Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 có tổng diện tích khoảng 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 109.110 tỷ đồng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc.

Đến nay, tổng khối lượng thực hiện đạt khoảng 76%, tương đương khoảng 70.000 tỷ đồng; nhiều hạng mục đã hoàn thành và có thể vận hành như đài kiểm soát không lưu, đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay, hệ thống cung cấp nhiên liệu và các tuyến giao thông kết nối.

Tuy nhiên, quá trình triển khai đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, trong đó có vi phạm pháp luật của một số tổ chức, cá nhân, ảnh hưởng đến tiến độ thi công; nguy cơ chậm hoàn thành dự án theo yêu cầu của Quốc hội.

XỬ LÝ NGHIÊM SAI PHẠM, KHÔNG ĐỂ ĐÌNH TRỆ DỰ ÁN

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh đây là dự án hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế – xã hội, do đó yêu cầu vừa kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, vừa phải có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, không để gián đoạn, đình trệ triển khai.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan quán triệt tinh thần Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị, theo đó cho phép xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án đồng thời với việc xem xét trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm, bảo đảm không hợp pháp hóa sai phạm và không phát sinh sai phạm mới.

Đánh giá khối lượng thực hiện đã đạt mức lớn, nếu dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí, thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng đến niềm tin của người dân, doanh nghiệp, Thủ tướng khẳng định mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc.

Để bảo đảm tiến độ, Thủ tướng yêu cầu trước mắt tập trung giải quyết dứt điểm hai vấn đề cấp bách, gồm kiện toàn nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu đối với khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý sai phạm, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để các gói thầu tiếp tục triển khai đúng tiến độ.

ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2026

Về tổ chức thực hiện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung xử lý ngay các vướng mắc thuộc thẩm quyền, trong đó trọng tâm là công tác thanh toán và kiện toàn tổ chức bộ máy của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV).

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Tổ công tác khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; hoàn thiện, thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7/5, trên cơ sở đó ACV thực hiện kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc theo quy định, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: VGP.

Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổ công tác xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai bảo đảm nguồn cung vật liệu; đồng thời tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình, hạng mục công trình khi đủ điều kiện theo quy định; thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo định kỳ về tiến độ và các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với ACV, Thủ tướng yêu cầu chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng Dự án thành phần 3; xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ chi tiết, báo cáo hàng tuần cho các bộ, ngành liên quan; rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu của từng nhà thầu để thực hiện thanh toán theo quy định; đồng thời yêu cầu các nhà thầu tăng cường nguồn lực về tài chính, nhân lực, thiết bị, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các khó khăn, vướng mắc hiện nay chủ yếu thuộc thẩm quyền của nhà đầu tư, do đó ACV phải chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Thủ tướng cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán các gói thầu, hạng mục đã triển khai nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu kịp thời phát hiện, xử lý sai sót; đồng thời giao Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, vật liệu với giá hợp lý, chỉ đạo triển khai tuyến ống dẫn nhiên liệu đúng tiến độ.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan; yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan chủ động xử lý theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể để theo dõi, đôn đốc, bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả.