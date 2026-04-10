Trang chủ Du lịch

Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học

Ngô Anh Văn

10/04/2026, 15:32

Sáng ngày 10/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học (VNeID) đi tàu bay...

Nhân viên ACV (áo xanh) hướng dẫn hành khách thực hiện vận hành lối đi ưu tiên sử dụng sinh trắc học.

Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nói chung và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng nói riêng trong việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao hệ số trải nghiệm, hài lòng của hành khách.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, thông minh và lấy hành khách làm trung tâm, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học (VNeID) vào quy trình phục vụ không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết".

Công nghệ này cho phép tối ưu hóa quy trình làm thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao độ chính xác, an toàn và tính bảo mật trong toàn bộ hành trình của hành khách. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng định hướng ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế; từng bước xây dựng mô hình “Cảng hàng không hiện đại, thông minh, thân thiện”.

Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực khai thác, tối ưu hóa quy trình vận hành nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Cảng hàng không tiên tiến, thông minh trong khu vực.

Hành khách tại Ga đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn.

Nhân sự kiện quan trọng này, ông Hưng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như sự hỗ trợ, đồng hành cùng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đồng thời tin tưởng với sự lựa chọn ứng dụng công nghệ sinh trắc học (VneID) của du khách trong nước và quốc tế sẽ có những trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện và vượt trội ngay từ những bước đầu tiên tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng công nghệ sinh trắc học VNeID hệ thống sinh trắc học ông Phan Kiều Hưng

Thêm nhiều cơ hội "săn sale" cho thị trường tour hè

Thị trường du lịch nội địa đang bước vào giai đoạn cao điểm du lịch hè, với nhu cầu được dự báo tăng mạnh sau kỳ nghỉ lễ 30/4. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp lữ hành đang phải đối mặt với nhiều biến số, đặc biệt là chi phí đầu vào...

Các địa phương linh hoạt kích cầu du lịch hè

Biến động giá nhiên liệu tạo ra không ít áp lực đối với ngành du lịch. Một số hãng bay có kế hoạch giảm tần suất, điều chỉnh lịch bay hoặc thậm chí hủy chuyến, khiến du lịch các địa phương phải linh hoạt các phương án kích cầu...

AI mở ra những cơ hội để du lịch Việt Nam bứt tốc

Theo một cuộc khảo sát thường niên đối với 11.000 người dùng toàn cầu do nền tảng du lịch Klook thực hiện, có tới 91% du khách toàn cầu dựa vào các công cụ lập kế hoạch du lịch bằng AI…

Việt Nam kỳ vọng thu hút 1 - 2 triệu khách du lịch y tế từ nay đến năm 2030

Theo các báo cáo ngành, doanh thu du lịch y tế tại Việt Nam năm 2025 đã vượt 850 triệu USD và duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm. Nếu xu hướng này được duy trì, quy mô thị trường có thể đạt khoảng 4 tỷ USD vào đầu thập kỷ tới…

Ngành hàng không cắt giảm chuyến bay để tiết kiệm nhiên liệu

Giá nhiên liệu máy bay đã đạt mức 195 USD vào cuối tháng 3, tăng gần 100 USD so với cuối tháng 2 khi chiến sự Trung Đông bắt đầu. Và khi chiến sự kéo dài, nhiên liệu ngày càng khan hiếm đối với các quốc gia không sản xuất hoặc có nguồn cung hạn chế…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Kiên định ổn định kinh tế vĩ mô, không chấp nhận tăng trưởng nóng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Vận hành thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa từ quý 2/2026

Khởi tố nhóm đối tượng “núp bóng” doanh nghiệp để cưỡng đoạt tài sản

OPES và Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Khối ngoại mua ròng mạnh, tiền “đón đầu” nâng hạng đã khởi động?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

