Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học

Sáng ngày 10/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học (VNeID) đi tàu bay...

Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nói chung và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng nói riêng trong việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao hệ số trải nghiệm, hài lòng của hành khách.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, thông minh và lấy hành khách làm trung tâm, việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học (VNeID) vào quy trình phục vụ không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết".

Công nghệ này cho phép tối ưu hóa quy trình làm thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao độ chính xác, an toàn và tính bảo mật trong toàn bộ hành trình của hành khách. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng định hướng ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế; từng bước xây dựng mô hình “Cảng hàng không hiện đại, thông minh, thân thiện”.

Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực khai thác, tối ưu hóa quy trình vận hành nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Cảng hàng không tiên tiến, thông minh trong khu vực.

Hành khách tại Ga đến sân bay quốc tế Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn.

Nhân sự kiện quan trọng này, ông Hưng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như sự hỗ trợ, đồng hành cùng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đồng thời tin tưởng với sự lựa chọn ứng dụng công nghệ sinh trắc học (VneID) của du khách trong nước và quốc tế sẽ có những trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện và vượt trội ngay từ những bước đầu tiên tại sân bay quốc tế Đà Nẵng.