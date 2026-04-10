Sân bay quốc tế Đà Nẵng mở lối đi riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học
Ngô Anh Văn
10/04/2026, 15:32
Sáng ngày 10/4, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng tổ chức Lễ khai trương lối đi ưu tiên dành riêng cho hành khách sử dụng sinh trắc học (VNeID) đi tàu bay...
Đây là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam nói chung và Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng nói riêng trong việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, nâng cao hệ số trải nghiệm, hài lòng của hành khách.
Phát biểu
tại lễ khai trương, ông Phan Kiều Hưng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Đà
Nẵng, nhấn mạnh: "Trong bối cảnh ngành hàng không thế giới đang chuyển mình mạnh
mẽ theo hướng hiện đại, thông minh và lấy hành khách làm trung tâm, việc ứng
dụng công nghệ sinh trắc học (VNeID) vào quy trình phục vụ không chỉ là xu thế
tất yếu mà còn là yêu cầu cấp thiết".
Công nghệ này cho phép tối ưu hóa quy
trình làm thủ tục, rút ngắn thời gian chờ đợi, đồng thời nâng cao độ chính xác,
an toàn và tính bảo mật trong toàn bộ hành trình của hành khách. Cảng hàng
không quốc tế Đà Nẵng định hướng ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch
vụ theo tiêu chuẩn quốc tế; từng bước
xây dựng mô hình “Cảng hàng không hiện đại, thông minh, thân thiện”.
Thời gian tới, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai
các giải pháp công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực khai thác, tối ưu hóa quy
trình vận hành nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một trong những Cảng hàng
không tiên tiến, thông minh trong khu vực.
Nhân sự kiện
quan trọng này, ông Hưng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt
chẽ đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan cũng như sự hỗ trợ, đồng hành
cùng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Đồng thời tin tưởng với sự lựa chọn ứng
dụng công nghệ sinh trắc học (VneID) của du khách trong nước và quốc tế sẽ có những
trải nghiệm mới mẻ, thuận tiện và vượt trội ngay từ những bước đầu tiên tại sân
bay quốc tế Đà Nẵng.
