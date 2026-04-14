Sản lượng thép toàn cầu giảm 2,2% trong tháng 2: Trung Quốc dư cung, Việt Nam và Ấn Độ tăng tốc
Chi Chi
14/04/2026, 14:27
Sản lượng thép thô toàn cầu tháng 2/2026 đạt 141,8 triệu tấn, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm trước — đưa tổng sản lượng hai tháng đầu năm xuống 298,2 triệu tấn, giảm 1,5%...
Trong khi Trung Quốc đối mặt với bài
toán dư cung dai dẳng và nhu cầu thị trường nội địa chưa khởi sắc, Việt Nam
lại
nổi
lên như một điểm sáng hiếm hoi của khu
vực
với
mức
tăng trưởng sản lượng hai tháng đạt
14,4% — cao nhất trong số các thị trường lớn được ghi
nhận.
THÉPTRUNG QUỐC: DUY TRÌ CÔNG SUẤT LÒ CAO
NHƯNG THỊ TRƯỜNG VẪN ẢM ĐẠM
Theo thông tin từ Hiệp hội Thép
Thế
giới
(worldsteel) — Số liệu tháng 2/2026 và lũy kế đến đầu tháng 4/2026, Trung Quốc tiếp tục chi phối bức tranh sản xuất thép toàn cầu. Tháng 2/2026, sản lượng
thép thô của
nước
này đạt
76,1 triệu
tấn
— chiếm
hơn
53% tổng
sản
lượng
toàn cầu
— nhưng
giảm
3,6% so với
cùng kỳ năm trước. Lũy kế hai tháng đầu năm, sản lượng Trung Quốc đạt
160,3 triệu
tấn,
cũng giảm
3,6% so với
cùng kỳ.
Theo số liệu từ CRU,
tỷ
lệ
sử
dụng
công suất
lò cao (BF) của Trung Quốc đạt 87% vào cuối tháng 2 — mức vận hành
cao được
duy trì nhằm
bù đắp
cho sự
sụt
giảm
từ
các lò điện
hồ
quang (EAF). Tỷ lệ sử dụng công suất EAF giảm theo tháng từ 54% xuống 35% — biến động mang tính chất mùa vụ do kỳ
nghỉ
Tết
Nguyên đán. Dù lò cao vẫn vận hành ở mức cao, điều này chưa chuyển hóa thành sự cải thiện rõ rệt của thị trường. Nguồn cung dư thừa và khối lượng giao dịch hạn chế vẫn là đặc trưng chủ đạo.
Nỗ lực kích thích từ phía chính sách tiền tệ cũng
chưa
tạo
được
bước
ngoặt.
Việc
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất tái cấp vốn và tái chiết khấu vào cuối tháng 1/2026 không cải thiện được tâm
lý thị
trường,
do các bên tham gia nghi ngờ hiệu quả của các biện pháp này trong bối cảnh nhu cầu vay vốn yếu từ cả phía ngân hàng thương mại lẫn
doanh nghiệp.
Các khách hàng hạ nguồn cũng không vội vàng tái tích trữ trước kỳ
nghỉ.
Triển
vọng
ngắn
hạn
của
thị
trường
thép Trung Quốc vì vậy vẫn khá ảm đạm.
Ở phía đối lập của bức tranh khu vực, châu Á ngoài Trung Quốc lại ghi
nhận
tín hiệu
tích cực
hơn.
Sản
lượng
thép thô của
khu vực
này trong tháng 2/2026 đạt 28,7 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ. Lũy kế hai tháng đạt 61,7
triệu
tấn,
tăng 5,1%.
Ấn
Độ
dẫn
đầu
nhóm với
sản
lượng
13,6 triệu
tấn
trong tháng 2, tăng 7,7% so với cùng kỳ — phản ánh đà tăng trưởng mạnh của nền kinh
tế
lớn
nhất
khu vực.
Nhật
Bản
đạt
6,4 triệu
tấn,
tương
đương
cùng kỳ. Hàn Quốc đạt 4,8 triệu tấn, tăng nhẹ 0,2%.
THÉPVIỆT TĂNG TRƯỞNG 14,4%, ĐIỂM SÁNG HIẾM
HOI
Trong số các thị trường được
theo dõi, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho hay, Việt Nam
nổi
bật
với
tốc
độ
tăng trưởng
sản
lượng
thép cao nhất. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng thép thô tháng 2/2026 đạt 1,7 triệu tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tính lũy kế hai
tháng đầu
năm 2026, tổng
sản
lượng
đạt
3,7 triệu
tấn
— tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh tổng sản lượng
toàn cầu
và phần
lớn
các thị
trường
chủ
chốt
đều
suy giảm
hoặc
tăng trưởng
thấp.
VSA nhận định tốc độ tăng
trưởng
này phản
ánh nhu cầu
nội
địa
đang được
hỗ
trợ
bởi
làn sóng đầu
tư
hạ
tầng
và xây dựng
tại
Việt
Nam — bao gồm
các dự
án metro, đường
cao tốc
và loạt
dự
án bất
động
sản
công nghiệp
đang triển
khai đồng
loạt.
Đây cũng là giai đoạn nhiều doanh nghiệp thép trong nước đang tận dụng cơ hội từ xu hướng dịch
chuyển
chuỗi
cung ứng
sản
xuất
vào Việt
Nam, đặc
biệt
trong các ngành công nghiệp phụ trợ có nhu cầu thép cao.
Nhìn rộng hơn sang
khu vực
châu Âu, bức
tranh phân hóa rõ giữa các nền kinh tế. Khối EU27 ghi nhận sản lượng tháng 2/2026 đạt 9,8 triệu tấn, giảm 3,6%
so với
cùng kỳ, đưa
lũy kế
hai tháng xuống
20,1 triệu
tấn,
giảm
3,1%. Trái với
xu thế
chung của
khối,
Đức
— nền
kinh tế
lớn
nhất
EU — lại
tăng 4,8% lên 2,8 triệu tấn trong tháng 2, cho thấy tín hiệu phục hồi sản xuất công nghiệp. Khu vực châu Âu ngoài EU cũng ghi nhận mức tăng
3,1%, đạt
3,4 triệu
tấn.
Tại Bắc Mỹ, sản lượng thép thô tháng 2/2026 đạt 8,5
triệu
tấn,
tăng 0,5% so với cùng kỳ. Riêng Hoa Kỳ đạt 6,5 triệu tấn trong tháng 2, giảm 7%
so với
tháng trước
nhưng
tăng 6% so với
cùng kỳ năm ngoái. Số liệu tuần gần nhất củng cố thêm xu hướng này: trong tuần kết thúc ngày 4/4/2026, sản lượng
thép thô tại
Hoa Kỳ đạt
1,831 triệu
tấn,
tăng 1,6% so với tuần trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ sử dụng
công suất
đạt
79,1%, cải
thiện
so với
mức
77,9% của
tuần
trước
và 75,6% của
cùng kỳ năm trước. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 4/4/2026, tổng sản lượng thép thô Hoa Kỳ đạt
24,028 triệu
tấn,
tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước, với tỷ lệ sử dụng công suất 77,4% so với mức
76,1% cùng kỳ.
Tại các khu vực còn lại, bức tranh phân hóa tiếp tục.
Trung Đông đạt
3,7 triệu
tấn
trong tháng 2/2026, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ. Châu Phi đạt 2,0 triệu tấn, tăng 4,7%. Ngược chiều, khu
vực
Nga và các nước
SNG cùng Ukraine ghi nhận mức giảm mạnh nhất, xuống 6,0 triệu tấn, giảm 10,5% — phản ánh tác động tiếp diễn của xung đột và các biện pháp trừng phạt kinh tế. Nam Mỹ đạt 3,1 triệu tấn, giảm 7,7%.
Các chuyên gia ngành Thép cho rằng, nhìn
tổng
thể,
dữ
liệu
hai tháng đầu
năm 2026 phác thảo một thị trường thép toàn cầu đang phân hóa sâu theo địa lý
và theo động
lực
tăng trưởng
nội
địa
của
từng
quốc
gia. Các thị
trường
được
hỗ
trợ
bởi
đầu
tư
hạ
tầng
lớn
như
Việt
Nam, Ấn
Độ
và Hoa Kỳ duy trì được đà tăng trưởng sản lượng trong khi phần còn lại của thế giới — đặc biệt là
châu Âu, Trung Quốc và các khu vực chịu tác động địa chính trị — tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây cũng là tín hiệu cho
thấy
sức
khỏe
của
thị
trường
thép toàn cầu
trong năm 2026 sẽ phụ thuộc nhiều vào tốc độ phục hồi của nhu cầu xây dựng và sản xuất công nghiệp tại từng khu vực, hơn là bất kỳ động lực tổng cầu chung nào.
TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển ngành cơ khí và tự động hóa năm 2026
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm ngành cơ khí và tự động hóa, một trong những ngành công nghiệp trọng yếu, nhằm tạo động lực cho sự hiện đại hóa và tăng trưởng kinh tế của Thành phố…
Sản lượng dầu của OPEC giảm kỷ lục
Trong tháng 3 vừa qua, tổng sản lượng dầu của các nước thành viên OPEC sụt giảm hơn 27%...
Nghệ An: Quy chế mới về quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Với quy chế quản lý mới, Nghệ An bổ sung các quy định rõ ràng về diện tích, tỷ lệ lấp đầy và điều kiện quỹ đất, nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình phát triển cụm công nghiệp, tránh dàn trải, nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng.
Sau “van giảm áp” thuế xăng dầu, Việt Nam cần chính sách định hình chiến lược năng lượng dài hạn
Trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang chịu những cú sốc địa chính trị phức tạp, Việt Nam đã có những biện pháp điều chỉnh mạnh mẽ chưa từng có vào cấu trúc giá xăng dầu nhằm ổn định thị trường. Để hiểu rõ hơn về tác động của chính sách này cũng như tầm nhìn dài hạn cho an ninh năng lượng quốc gia, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã có cuộc trao đổi với Viện trưởng Viện Quản trị Chính sách và Chiến lược Phát triển Lê Nguyễn Thiên Nga xoay quanh vấn đề này…
Đảm bảo cung ứng điện, chuẩn bị cho cao điểm mùa khô 2026
Trong quý 1/2026, cung ứng điện vẫn được đảm bảo với sản lượng đạt 76,86 tỷ kWh. Sang quý 2, là thời gian cao điểm của mùa khô, nhu cầu điện sẽ tăng cao. EVN đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm và triển khai các giải pháp tiết kiệm điện nhằm đáp ứng nhu cầu phụ tải...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: