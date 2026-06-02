Tỉnh Gia Lai gia tăng sức hút về đầu tư điện gió

Trong những tháng đầu năm 2026, hàng loạt dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lần lượt tìm được nhà đầu tư, cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của địa phương đối với dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo....

Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai nổi lên là một trong những điểm sáng trên bản đồ năng lượng tái tạo của cả nước. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quỹ đất rộng và định hướng phát triển kinh tế xanh, địa phương này đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng sạch khác.

Đặc biệt, ngay trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư vào các dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức sôi động.

Hàng loạt dự án mới liên tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Gia Lai cũng như quyết tâm của địa phương trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Cụ thể, cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng tại xã Bờ Ngoong với tổng mức đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng.

Theo quyết định, liên danh gồm Công ty Cổ phần ANI Power, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 và Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trang Đức là nhà đầu tư thực hiện dự án. Trong tổng vốn đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng, phần vốn góp của các nhà đầu tư là 330 tỷ đồng, chiếm khoảng 20,4%, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 6 đến tháng 11/2026, dự án sẽ triển khai các thủ tục chuyên ngành, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 2/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cho thuê đất.

Trước đó, vào tháng 4/2026, liên danh CTCP Đầu tư EMI, CTCP Điện gió Nhơn Hòa 1 và CTCP Năng lượng Nhơn Hòa 2 cũng được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4. Dự án có diện tích 27,3 ha, công suất lắp đặt 42 MW và tổng vốn đầu tư khoảng 1.678 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngay từ đầu năm nay, CTCP Năng lượng VinEnergo – đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, đã chính thức trở thành nhà đầu tư của hai dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn tỉnh gồm Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 và Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận. Tổng vốn đầu tư của hai dự án lên tới hơn 53.000 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Gia Lai đối với các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Làn sóng đầu tư mạnh mẽ này không phải là ngẫu nhiên. Gia Lai hiện được đánh giá là một trong những địa phương sở hữu tiềm năng hàng đầu cả nước về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời.

Với những lợi thế vượt trội về điều kiện tự nhiên, Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển năng lượng sạch theo định hướng của Quy hoạch điện VIII .

Tỉnh có bức xạ mặt trời trung bình từ 4,6 - 5,2 kWh/m2/ngày cùng số giờ nắng đạt 1.900 - 2.200 giờ mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án điện mặt trời.

Bên cạnh đó, tốc độ gió trung bình từ 6 - 7 m/s mở ra dư địa phát triển lớn cho các dự án điện gió trên địa bàn. Đặc biệt, địa phương còn sở hữu đường bờ biển dài khoảng 134 km, tạo lợi thế đáng kể để phát triển điện gió ngoài khơi trong tương lai.

Mục tiêu của tỉnh không chỉ là khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo mà còn từng bước xây dựng trung tâm công nghiệp năng lượng sạch của khu vực Tây Nguyên và cả nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai đã có 61 dự án thủy điện với tổng công suất 2.736 MW, 17 dự án điện gió công suất 916 MW, 7 dự án điện mặt trời công suất 590 MWp và 2 dự án điện sinh khối công suất 130 MW đi vào vận hành thương mại. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô phát triển của ngành năng lượng địa phương mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Gia Lai trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Song song với việc quy hoạch và phát triển hạ tầng năng lượng, tỉnh Gia Lai cũng chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án. Địa phương kiên định thực hiện phương châm “5 cùng” gồm: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn.

Thông qua cách tiếp cận đồng hành cùng doanh nghiệp, Gia Lai kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án năng lượng quy mô lớn trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh cũng khuyến nghị các nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, phát triển theo hướng xanh và tuần hoàn, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.