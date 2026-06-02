Thứ Ba, 02/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Địa phương

Tỉnh Gia Lai gia tăng sức hút về đầu tư điện gió

Phương Nhi

02/06/2026, 15:46

Trong những tháng đầu năm 2026, hàng loạt dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã lần lượt tìm được nhà đầu tư, cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của địa phương đối với dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo....

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Những năm gần đây, tỉnh Gia Lai nổi lên là một trong những điểm sáng trên bản đồ năng lượng tái tạo của cả nước. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quỹ đất rộng và định hướng phát triển kinh tế xanh, địa phương này đang trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực điện gió, điện mặt trời và các loại hình năng lượng sạch khác.

Đặc biệt, ngay trong những tháng đầu năm 2026, hoạt động thu hút đầu tư vào các dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn tỉnh diễn ra hết sức sôi động.

Hàng loạt dự án mới liên tiếp được chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo tại Gia Lai cũng như quyết tâm của địa phương trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).

Cụ thể, cuối tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Chư Pơng tại xã Bờ Ngoong với tổng mức đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng.

Theo quyết định, liên danh gồm Công ty Cổ phần ANI Power, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 và Công ty Cổ phần Điện mặt trời Trang Đức là nhà đầu tư thực hiện dự án. Trong tổng vốn đầu tư hơn 1.616 tỷ đồng, phần vốn góp của các nhà đầu tư là 330 tỷ đồng, chiếm khoảng 20,4%, phần còn lại được huy động từ các tổ chức tín dụng.

Theo tiến độ được phê duyệt, từ tháng 6 đến tháng 11/2026, dự án sẽ triển khai các thủ tục chuyên ngành, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất và cho thuê đất. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào vận hành từ tháng 2/2028. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được cho thuê đất.

Trước đó, vào tháng 4/2026, liên danh CTCP Đầu tư EMI, CTCP Điện gió Nhơn Hòa 1 và CTCP Năng lượng Nhơn Hòa 2 cũng được chấp thuận là nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 4. Dự án có diện tích 27,3 ha, công suất lắp đặt 42 MW và tổng vốn đầu tư khoảng 1.678 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ngay từ đầu năm nay, CTCP Năng lượng VinEnergo – đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, đã chính thức trở thành nhà đầu tư của hai dự án điện gió quy mô lớn trên địa bàn tỉnh gồm Nhà máy điện gió Hòn Trâu giai đoạn 1 và Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận. Tổng vốn đầu tư của hai dự án lên tới hơn 53.000 tỷ đồng, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Gia Lai đối với các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Làn sóng đầu tư mạnh mẽ này không phải là ngẫu nhiên. Gia Lai hiện được đánh giá là một trong những địa phương sở hữu tiềm năng hàng đầu cả nước về phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió và điện mặt trời.

Với những lợi thế vượt trội về điều kiện tự nhiên, Gia Lai đang bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển năng lượng sạch theo định hướng của Quy hoạch điện VIII .

Tỉnh có bức xạ mặt trời trung bình từ 4,6 - 5,2 kWh/m2/ngày cùng số giờ nắng đạt 1.900 - 2.200 giờ mỗi năm, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các dự án điện mặt trời.

Bên cạnh đó, tốc độ gió trung bình từ 6 - 7 m/s mở ra dư địa phát triển lớn cho các dự án điện gió trên địa bàn. Đặc biệt, địa phương còn sở hữu đường bờ biển dài khoảng 134 km, tạo lợi thế đáng kể để phát triển điện gió ngoài khơi trong tương lai.

Mục tiêu của tỉnh không chỉ là khai thác hiệu quả các nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo mà còn từng bước xây dựng trung tâm công nghiệp năng lượng sạch của khu vực Tây Nguyên và cả nước, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh Gia Lai đã có 61 dự án thủy điện với tổng công suất 2.736 MW, 17 dự án điện gió công suất 916 MW, 7 dự án điện mặt trời công suất 590 MWp và 2 dự án điện sinh khối công suất 130 MW đi vào vận hành thương mại. Những con số này không chỉ phản ánh quy mô phát triển của ngành năng lượng địa phương mà còn cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Gia Lai trong quá trình chuyển dịch sang nền kinh tế xanh và phát triển bền vững.

Song song với việc quy hoạch và phát triển hạ tầng năng lượng, tỉnh Gia Lai cũng chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp triển khai dự án. Địa phương kiên định thực hiện phương châm “5 cùng” gồm: cùng lắng nghe, cùng bàn bạc, cùng thực hiện, cùng chia sẻ kết quả và cùng tháo gỡ khó khăn.

Thông qua cách tiếp cận đồng hành cùng doanh nghiệp, Gia Lai kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều dự án năng lượng quy mô lớn trong thời gian tới. Đồng thời, tỉnh cũng khuyến nghị các nhà đầu tư cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, tuân thủ các tiêu chuẩn về môi trường, phát triển theo hướng xanh và tuần hoàn, gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với trách nhiệm xã hội, qua đó tạo động lực phát triển kinh tế bền vững cho địa phương.

Hoàn thiện cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào điện gió ngoài khơi

11:03, 31/03/2026

Hoàn thiện cơ chế thu hút nhà đầu tư nước ngoài vào điện gió ngoài khơi

Gia Lai sẽ phát triển bền vững, hiện đại với loạt công trình nghìn tỷ vừa khởi công

08:00, 21/08/2025

Gia Lai sẽ phát triển bền vững, hiện đại với loạt công trình nghìn tỷ vừa khởi công

Tỉnh Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỷ

15:07, 13/08/2025

Tỉnh Gia Lai sắp có bến cảng hơn 6.000 tỷ

Từ khóa:

Điện gió dự án điện gió Gia Lai Gia Lai Năng lượng điện gió năng lượng tái tạo

Đọc thêm

Hà Nội: Cần hình thành những cực phát triển đô thị mới để giảm tải khu vực lõi Thủ đô

Hà Nội: Cần hình thành những cực phát triển đô thị mới để giảm tải khu vực lõi Thủ đô

Quá trình đô thị hóa nhanh đã mang lại những thành tựu đáng kể cho Thủ đô, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Hà Nội không chỉ cần thêm nguồn cung nhà ở, mà cần hình thành những cực phát triển đô thị đủ đồng bộ về hạ tầng, dịch vụ, tiện ích và khả năng tạo lập môi trường sống thực chất cho người dân…

Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng mạnh nhờ thép, ô tô điện và năng lượng

Hà Tĩnh: Công nghiệp tăng trưởng mạnh nhờ thép, ô tô điện và năng lượng

Nhờ sự vận hành ổn định của các dự án công nghiệp quy mô lớn trong lĩnh vực thép, ô tô điện và năng lượng, chỉ số sản xuất công nghiệp Hà Tĩnh 5 tháng đầu năm 2026 tăng 27,11% so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu của khu vực công nghiệp...

Huế thu hút hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư mới trong 5 tháng đầu năm

Huế thu hút hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư mới trong 5 tháng đầu năm

5 tháng đầu năm 2026, thành phố Huế ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với gần 3,6 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt 8.300 tỷ đồng và thu hút hơn 19.195 tỷ đồng vốn đầu tư mới. Trên nền tảng tăng trưởng ở cả ba trụ cột du lịch, công nghiệp và đầu tư, địa phương đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% trong năm nay.

Hải Phòng đốc thúc 11 dự án nộp gần 6.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Hải Phòng đốc thúc 11 dự án nộp gần 6.000 tỷ đồng tiền sử dụng đất

Hải Phòng đề nghị 11 chủ đầu tư dự án phát triển đô thị hoàn thành nộp số tiền sử dụng đất hơn 5.981 tỷ đồng trong quý 2/2026…

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp tư nhân

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua phát triển doanh nghiệp tư nhân

Với trọng tâm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả quản trị, phong trào thi đua được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp Hà Tĩnh thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong những năm tới.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

Video

FDI thế hệ mới thu hút dòng vốn chất lượng cao, hợp lực các khu vực kinh tế

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] Gần 125.000 học sinh Hà Nội bước vào kỳ thi lớp 10

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Thế giới

15 điểm đến đầu tư hàng đầu thế giới đã thay đổi đáng kể trong 10 năm qua

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hợp lực khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước: “Chìa khóa” nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế

Đầu tư

2

Thị trường bất động sản vẫn còn 5 điểm nghẽn

Bất động sản

3

One Mount ghi dấu ấn tại Sao Khuê 2026 với loạt giải pháp công nghệ trong lĩnh vực bất động sản và y tế số

Doanh nghiệp

4

Chủ tịch Quốc hội: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lập pháp

Tiêu điểm

5

Phần mềm kế toán MISA sẵn sàng đáp ứng Thông tư 58/2026/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy