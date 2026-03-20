Sản phẩm của Family Inada lần đầu tiên được công bố là trang thiết bị y tế tại Việt Nam
P.V
20/03/2026, 09:00
Family Inada iFIT PRO là ghế massage đầu tiên được Bộ Y tế công bố là trang thiết bị y tế, đánh dấu mốc mới cho phân khúc ghế massage trị liệu tại Việt Nam.
Khác với ghế massage thư giãn thông thường, ghế massage trị liệu được thiết kế dựa trên nguyên lý cơ thể học và hướng tới mục tiêu hỗ trợ chăm sóc và phục hồi sâu, đặc biệt là hệ cơ xương khớp và cải thiện tuần hoàn máu. Tại Việt Nam, ghế iFIT PRO vừa trở thành sản phẩm đầu tiên và hiện là duy nhất được Bộ Y tế công bố là trang thiết bị y tế theo số 260000010/PCBB-BN ngày 20/01/2026.
Trong bối cảnh xã hội hiện nay, tình trạng đau mỏi cơ xương khớp gia tăng do đặc thù công việc văn phòng và xu hướng lão hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, khái niệm “ghế massage trị liệu” phần lớn vẫn mang tính quảng bá khi chưa có sự phân định pháp lý rõ ràng giữa thiết bị thư giãn và thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.
Việc một sản phẩm ghế massage được công bố là trang thiết bị y tế đánh dấu cột mốc mới trong tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng. Thay vì dễ dãi tin vào các lời quảng cáo thổi phồng, người tiêu dùng sẽ có xu hướng kỹ lưỡng hơn, lựa chọn các sản phẩm có tiêu chuẩn được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận. Theo quy định hiện hành, trang thiết bị y tế phải có hồ sơ công bố, mục đích sử dụng rõ ràng và chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Điều này tạo nên sự khác biệt so với phần lớn ghế massage đang lưu hành trên thị trường dưới dạng thiết bị chăm sóc thông thường.
iFIT PRO thuộc thương hiệu Family Inada, do Inada Co., Ltd. (Nhật Bản) phát triển. Tại Nhật Bản, sản phẩm cũng được phân loại là thiết bị y tế loại II (Medical Device Class II), phản ánh định hướng phát triển theo tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe. Triết lý thiết kế của hãng tập trung vào việc tái hiện chuyển động bàn tay chuyên gia thông qua hệ thống con lăn đa chiều, kết hợp khung massage ôm sát đường cong sinh lý của cột sống.
Về công nghệ, iFIT PRO được trang bị hệ thống 2 con lăn robot 3D di chuyển dọc theo đường ray SL dài 109 cm, bao phủ từ vùng cổ xuống thắt lưng. Cơ chế này cho phép con lăn bám sát đường cong sinh lý chữ S của cột sống, duy trì lực tác động ổn định và liên tục trên toàn bộ trục lưng.
Hệ thống cảm biến định vị huyệt đạo được tích hợp nhằm nhận diện hình dáng cơ thể người dùng trước khi bắt đầu liệu trình, từ đó điều chỉnh vị trí con lăn phù hợp. Công nghệ Shiatsu 3D được thiết kế để tái hiện kỹ thuật massage truyền thống của Nhật Bản thay vì chỉ rung hoặc lăn theo quỹ đạo cố định.
Bên cạnh con lăn, ghế được trang bị hệ thống túi khí toàn thân tại vai, cánh tay, hông, bắp chân và bàn chân. Tại khu vực lòng bàn chân, con lăn Shiatsu 3D kết hợp túi khí tạo hiệu ứng ép - nhả nhịp nhàng. Chế độ Zero Gravity giúp phân bổ lại trọng lượng cơ thể, giảm tải áp lực lên cột sống, trong khi chức năng sưởi ấm vùng thắt lưng hỗ trợ tăng hiệu quả thư giãn cơ.
Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối bởi Maxcare Home. Theo thông tin từ đơn vị phân phối, iFIT PRO hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chăm sóc chuyên sâu, đặc biệt là người trung niên, cao tuổi hoặc người thường xuyên gặp tình trạng căng cơ, đau mỏi do đặc thù công việc.
Việc iFIT PRO được công bố là trang thiết bị y tế đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với ngành ghế massage tại Việt Nam. Lần đầu tiên, một sản phẩm trong phân khúc ghế massage trị liệu có định danh pháp lý rõ ràng, làm rõ ranh giới giữa thiết bị thư giãn và thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.
Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và người tiêu dùng quan tâm hơn đến yếu tố minh bạch, bước tiến này được kỳ vọng góp phần định hình phân khúc ghế massage trị liệu theo hướng bài bản và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.
Khách hàng quan tâm ghế massage trị liệu iFIT PRO có thể trải nghiệm và đặt mua tại hệ thống showroom Maxcare Home trên toàn quốc.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
