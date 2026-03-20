Trang chủ Tiêu & Dùng

Sản phẩm của Family Inada lần đầu tiên được công bố là trang thiết bị y tế tại Việt Nam

P.V

20/03/2026, 09:00

Family Inada iFIT PRO là ghế massage đầu tiên được Bộ Y tế công bố là trang thiết bị y tế, đánh dấu mốc mới cho phân khúc ghế massage trị liệu tại Việt Nam.

Khác với ghế massage thư giãn thông thường, ghế massage trị liệu được thiết kế dựa trên nguyên lý cơ thể học và hướng tới mục tiêu hỗ trợ chăm sóc và phục hồi sâu, đặc biệt là hệ cơ xương khớp và cải thiện tuần hoàn máu. Tại Việt Nam, ghế iFIT PRO vừa trở thành sản phẩm đầu tiên và hiện là duy nhất được Bộ Y tế công bố là trang thiết bị y tế theo số 260000010/PCBB-BN ngày 20/01/2026.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, tình trạng đau mỏi cơ xương khớp gia tăng do đặc thù công việc văn phòng và xu hướng lão hóa dân số, nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động tại nhà ngày càng rõ rệt. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay, khái niệm “ghế massage trị liệu” phần lớn vẫn mang tính quảng bá khi chưa có sự phân định pháp lý rõ ràng giữa thiết bị thư giãn và thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Việc một sản phẩm ghế massage được công bố là trang thiết bị y tế đánh dấu cột mốc mới trong tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe của người tiêu dùng. Thay vì dễ dãi tin vào các lời quảng cáo thổi phồng, người tiêu dùng sẽ có xu hướng kỹ lưỡng hơn, lựa chọn các sản phẩm có tiêu chuẩn được chứng nhận bởi cơ quan chứng nhận. Theo quy định hiện hành, trang thiết bị y tế phải có hồ sơ công bố, mục đích sử dụng rõ ràng và chịu sự quản lý của cơ quan chức năng. Điều này tạo nên sự khác biệt so với phần lớn ghế massage đang lưu hành trên thị trường dưới dạng thiết bị chăm sóc thông thường.

iFIT PRO chính thức đạt chứng nhận ghế massage trị liệu tại Việt Nam. Ảnh: Maxcare Home.
iFIT PRO chính thức đạt chứng nhận ghế massage trị liệu tại Việt Nam. Ảnh: Maxcare Home.

iFIT PRO thuộc thương hiệu Family Inada, do Inada Co., Ltd. (Nhật Bản) phát triển. Tại Nhật Bản, sản phẩm cũng được phân loại là thiết bị y tế loại II (Medical Device Class II), phản ánh định hướng phát triển theo tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe. Triết lý thiết kế của hãng tập trung vào việc tái hiện chuyển động bàn tay chuyên gia thông qua hệ thống con lăn đa chiều, kết hợp khung massage ôm sát đường cong sinh lý của cột sống.

Về công nghệ, iFIT PRO được trang bị hệ thống 2 con lăn robot 3D di chuyển dọc theo đường ray SL dài 109 cm, bao phủ từ vùng cổ xuống thắt lưng. Cơ chế này cho phép con lăn bám sát đường cong sinh lý chữ S của cột sống, duy trì lực tác động ổn định và liên tục trên toàn bộ trục lưng.

iFIT PRO có khả năng massage sâu, giải phóng điểm đau của cơ thể. Ảnh: Maxcare Home.
iFIT PRO có khả năng massage sâu, giải phóng điểm đau của cơ thể. Ảnh: Maxcare Home.

Hệ thống cảm biến định vị huyệt đạo được tích hợp nhằm nhận diện hình dáng cơ thể người dùng trước khi bắt đầu liệu trình, từ đó điều chỉnh vị trí con lăn phù hợp. Công nghệ Shiatsu 3D được thiết kế để tái hiện kỹ thuật massage truyền thống của Nhật Bản thay vì chỉ rung hoặc lăn theo quỹ đạo cố định.

Bên cạnh con lăn, ghế được trang bị hệ thống túi khí toàn thân tại vai, cánh tay, hông, bắp chân và bàn chân. Tại khu vực lòng bàn chân, con lăn Shiatsu 3D kết hợp túi khí tạo hiệu ứng ép - nhả nhịp nhàng. Chế độ Zero Gravity giúp phân bổ lại trọng lượng cơ thể, giảm tải áp lực lên cột sống, trong khi chức năng sưởi ấm vùng thắt lưng hỗ trợ tăng hiệu quả thư giãn cơ.

Ghế massage trị liệu iFIT PRO phù hợp với mọi đối tượng. Ảnh: Maxcare Home.
Ghế massage trị liệu iFIT PRO phù hợp với mọi đối tượng. Ảnh: Maxcare Home.

Tại Việt Nam, sản phẩm được phân phối bởi Maxcare Home. Theo thông tin từ đơn vị phân phối, iFIT PRO hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu chăm sóc chuyên sâu, đặc biệt là người trung niên, cao tuổi hoặc người thường xuyên gặp tình trạng căng cơ, đau mỏi do đặc thù công việc.

Việc iFIT PRO được công bố là trang thiết bị y tế đánh dấu một cột mốc đáng chú ý đối với ngành ghế massage tại Việt Nam. Lần đầu tiên, một sản phẩm trong phân khúc ghế massage trị liệu có định danh pháp lý rõ ràng, làm rõ ranh giới giữa thiết bị thư giãn và thiết bị hỗ trợ chăm sóc sức khỏe chuyên sâu.

Trong bối cảnh thị trường ngày càng phát triển và người tiêu dùng quan tâm hơn đến yếu tố minh bạch, bước tiến này được kỳ vọng góp phần định hình phân khúc ghế massage trị liệu theo hướng bài bản và chuyên nghiệp hơn trong thời gian tới.

Khách hàng quan tâm ghế massage trị liệu iFIT PRO có thể trải nghiệm và đặt mua tại hệ thống showroom Maxcare Home trên toàn quốc hoặc liên hệ:

Website: https://maxcare.com.vn

Hotline: 0989 053 888.

Nhà hàng fine dining Pháp Le Beaulieu sẽ đánh dấu sự trở lại của chuỗi sự kiện "Rendez-vous – Điểm hẹn Ẩm thực" năm 2026 với đêm tiệc four-hands đẳng cấp cùng Bếp trưởng Thibault Sombardier...

Với sự tham gia của 13 đội thi, hội thi ẩm thực Hà Tĩnh không chỉ tôn vinh giá trị truyền thống mà còn mở ra hướng khai thác ẩm thực như một sản phẩm du lịch giàu tiềm năng...

Rafael Nadal vừa thu hút sự chú ý khi mở sân pickleball trong hệ thống trung tâm tennis mới tại Punta Cana (Cộng hòa Dominican). Tổ hợp này bao gồm 6 sân pickleball, dự kiến đăng cai giải Punta Cana International Pickleball Open từ ngày 19 - 21/6...

Trong bối cảnh những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của Mỹ vẫn chưa ngã ngũ, căng thẳng tại Trung Đông được nhận định là càng làm gia tăng những thách thức mà các doanh nghiệp dệt may và may mặc tại Nam Á đang phải đối mặt...

Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế nhanh, tiêu dùng xa xỉ là biểu tượng của thành công. Nhưng trong giai đoạn bất định về địa chính trị cũng như kinh tế, tiết kiệm và tối giản lại trở thành một lựa chọn mang tính thời sự...

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

