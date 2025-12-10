Sàn thương mại điện tử và báo chí phải ký cam kết không quảng bá “hàng lởm”

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Tư, 10/12/2025
Mỹ Văn
10/12/2025, 15:04
Theo Nghị quyết số 397/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu tất cả các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội lớn cùng cơ quan báo chí, truyền hình ký cam kết không kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hay xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...
Cục Hải quan vừa thông tin tới báo chí về kế hoạch hành động của Chính phủ nhằm đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030 (Nghị quyết số 397/NQ-CP).
Theo đó, các cơ quan chức năng thể hiện quyết tâm cao với tinh thần “tuyên chiến không khoan nhượng” đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp; đảm bảo an ninh, an toàn sức khỏe cộng đồng; góp phần duy trì ổn định xã hội và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.
Nghị quyết số 397/NQ-CP đặt mục tiêu 100% sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn và cơ quan báo chí, truyền hình phải ký cam kết không quảng cáo, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
Kế hoạch đặt ra mục tiêu hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy đủ mạnh, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ, ngành và chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để huy động sự tham gia của nhân dân, doanh nghiệp; tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp trong việc tuân thủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ.
Đặc biệt, Nghị quyết số 397/NQ-CP xác định rõ các chỉ tiêu cụ thể.
Thứ nhất, 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ có đạo đức nghề nghiệp, đủ năng lực, trách nhiệm cao, không bị chi phối hoặc thao túng. Các trường hợp bao che, tiếp tay cho vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh, theo tinh thần “không nhân nhượng, không vùng cấm, không ngoại lệ”.
Thứ hai, hoạt động kiểm tra không được làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân; kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật cho các đối tượng được kiểm tra.
Thứ ba, 100% cơ quan, đơn vị thực thi nhiệm vụ được trang bị hiện đại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để quản lý, giám sát, kiểm soát hàng hóa hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về tài chính, phương tiện và dữ liệu.
Thứ tư, 100% sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội lớn và cơ quan báo chí, truyền hình phải ký cam kết không quảng cáo, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Thứ năm, 100% tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng được tuyên truyền pháp luật về hàng giả, tiêu chuẩn chất lượng, quy chuẩn và sở hữu trí tuệ.
Thứ sáu, 100% người tiêu dùng được phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi của chính mình.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã liên tục phát hiện, triệt phá nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, trong đó có thuốc chữa bệnh, sữa giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả và thực phẩm không rõ nguồn gốc.
Tiêu biểu là các vụ: sản xuất, quảng cáo và phân phối sữa giả của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood, Công ty ZHolding; sản xuất thực phẩm chức năng giả của Công ty TNHH Công nghệ Herbitech và Công ty Mediphar; sản xuất, mua bán thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả tại tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương khác; quảng cáo sai sự thật về công dụng kẹo rau củ Kera; sản xuất dầu ăn chăn nuôi dùng cho người của Công ty Nhật Minh Food...
Các đối tượng đã lợi dụng những kẽ hở trong cơ chế, chính sách và việc thực thi pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự ổn định kinh tế - xã hội, xâm hại quyền lợi người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của nhân dân và tạo ra dư luận bức xúc trong xã hội.
