Cục Thuế: Thuế thương mại điện tử tăng 60% nhờ truy thu và siết chặt quản lý dữ liệu

Theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), nguồn thu từ thương mại điện tử trong năm nay tăng vọt tới 60% nhờ đẩy mạnh truy thu các năm trước và siết chặt quản lý dữ liệu giao dịch trực tuyến…

Ngày 7/10/2025, Bộ Công Thương tổ chức phiên họp của Tổ soạn thảo Dự thảo Luật Thương mại điện tử do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chủ trì.

Theo đó, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội để rà soát toàn bộ nội dung và hồ sơ dự thảo, bảo đảm việc tiếp thu, giải trình sát thực tế, đồng thời phản ánh đúng yêu cầu lập pháp trong bối cảnh chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ buổi họp, các thành viên Tổ soạn thảo đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình, quy định và bám sát chủ trương, chính sách của Chính phủ về phát triển thương mại điện tử trong giai đoạn mới.

Đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) tập trung góp ý vào các nội dung liên quan đến lưu trữ dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu thương mại điện tử và chính sách thuế đối với lĩnh vực này.

Một trong những nội dung đáng chú ý là đề nghị kéo dài thời hạn lưu trữ dữ liệu tối thiểu của thông tin về hàng hóa, dịch vụ đăng tải trên các nền tảng thương mại điện tử từ 24 tháng trở lên thay vì 1 năm như quy định tại dự thảo.

Đại diện Cục Thuế (Bộ Tài chính) đánh giá, việc điều chỉnh này sẽ giúp tăng tính đồng bộ với Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng; đồng thời, hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý thuế, đặc biệt trong việc truy xuất thông tin giao dịch và xử lý các hành vi gian lận thuế liên quan đến bán hàng trực tuyến hoặc livestream.

Nguồn thu từ thương mại điện tử trong năm nay tăng khoảng 50–60%, một phần nhờ truy thu từ các năm trước. Đồng thời, con số này cũng phản ánh hiệu quả quản lý thuế ngày càng đồng bộ, minh bạch hơn. (Cục Thuế)

Bên cạnh đó, liên quan đến Điều 44 về cơ sở dữ liệu thương mại điện Cục Thuế kiến nghị làm rõ hơn trách nhiệm của Bộ Công Thương đối với ba nội dung: (i) ban hành chuẩn kết nối dữ liệu giữa các bộ, ngành; (ii) phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chia sẻ thông tin và (iii) thiết lập cơ chế chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên quan.

Đối với chính sách thuế, Cục Thuế cho biết cơ quan này ủng hộ việc nghiên cứu cơ chế ưu đãi phù hợp để thúc đẩy thương mại điện tử, song lưu ý các ưu đãi này cần được thực hiện trên cơ sở tích hợp trong hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Thuế Giá trị gia tăng và Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Về phạm vi áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Công Thương) đề nghị bổ sung quy định theo hướng nếu pháp luật chuyên ngành ngân hàng chưa có quy định cụ thể thì sẽ áp dụng Luật Thương mại điện tử để điều chỉnh.

Theo đại diện Vụ Pháp chế, thực tế hiện nay nhiều ứng dụng của các ngân hàng không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính mà còn tích hợp thêm các tiện ích mang tính thương mại điện tử như bán vé số, xem phim, đặt vé sự kiện… Tuy nhiên, các hoạt động này hiện chưa chịu sự điều chỉnh rõ ràng của pháp luật, dẫn đến khoảng trống pháp lý và khó khăn trong công tác quản lý.

Bên cạnh đó, đại diện Vụ Pháp chế nhấn mạnh, các dịch vụ xuyên biên giới được quy định trong các hiệp định quốc tế hiện nay không bao gồm thương mại điện tử theo nghĩa hẹp.

“Nếu tiếp tục coi các giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới như những dịch vụ thông thường, sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng về nghĩa vụ thuế và trách nhiệm pháp lý giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài”, đại diện Vụ Pháp chế cho biết.

Vì vậy, cần có cách tiếp cận thống nhất và toàn diện hơn để bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, phù hợp với Hiến pháp và các cam kết quốc tế; đồng thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và triển khai thực thi Luật Thương mại điện tử.