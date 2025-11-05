80 năm ngành Nông nghiệp: Khát vọng vươn tầm phát triển xanh

Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là dấu mốc mở ra một chương mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng; khẳng định quyết tâm đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm, xanh hơn, hiện đại hơn...

Sáng 5/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945–2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định: Trải qua tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã khẳng định vai trò chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước. Không chỉ là "trụ đỡ" của nền kinh tế, ngành còn giữ vai trò bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế của hàng chục triệu nông dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.

Dù ở bất kỳ giai đoạn nào: chiến tranh, đổi mới hay hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, nông nghiệp và môi trường luôn gắn bó, bổ trợ lẫn nhau. Tinh thần ấy được gìn giữ và phát huy trong suốt 80 năm, trở thành nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững và ổn định xã hội.

Việc tổ chức kỷ niệm 80 năm mang ý nghĩa tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Môi trường đã cống hiến, đồng thời khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong giai đoạn chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nông nghiệp sinh thái.

Theo ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12/2025, với điểm nhấn là Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tổ chức vào sáng 12/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Bên cạnh lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động giàu ý nghĩa được tổ chức. Đó là, Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, giới thiệu dấu ấn lịch sử, thành tựu khoa học – công nghệ, các mô hình sản xuất tiêu biểu với sự tham gia của doanh nghiệp và hiệp hội lớn. Gala Dinner chào mừng (tối 11/11/2025) tại Trụ sở Bộ – không gian giao lưu, tri ân giữa các thế hệ cán bộ và đại biểu.

Dự kiến hơn 1.200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nguyên lãnh đạo Bộ, các tổ chức quốc tế, cùng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua toàn ngành sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường.

Chương trình “Về nguồn” tại Khu di tích Bộ Canh nông (Tuyên Quang), kết hợp thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo và gia đình chính sách. Lễ gắn biển công trình chào mừng tại Trạm bơm Phù Sa (Hà Nội) và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng). Ngoài ra, công tác truyền thông được triển khai đồng bộ trên nền tảng số, báo chí và truyền hình. Các sản phẩm nổi bật gồm: Phim tài liệu “80 năm Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam” do VTV thực hiện. Kỷ yếu, không gian trưng bày ảnh – tư liệu – báo chí 80 năm của ngành.

Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI – chủ đề “Nông nghiệp và môi trường Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”.

Tính đến đầu tháng 11/2025, các tiểu ban nội dung, hậu cần, tuyên truyền, thi đua – khen thưởng đã hoàn thiện toàn bộ phương án tổ chức các hạng mục chính như: Chương trình tổng thể; Kịch bản chi tiết buổi lễ; Trưng bày triển lãm… Cùng với đó, phương án hậu cần, an ninh, y tế... đã được rà soát và phê duyệt. Bộ nhận diện sự kiện, phim tài liệu, các ấn phẩm truyền thông đã hoàn thành; công tác trang trí và tổng duyệt dự kiến hoàn tất trước ngày 10/11/2025.

Đặc biệt, quà tặng dành cho đại biểu là sản phẩm OCOP 5 sao, không chỉ thể hiện tinh thần tri ân mà còn quảng bá thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra bạn bè quốc tế.