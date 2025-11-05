80 năm ngành Nông nghiệp: Khát vọng vươn tầm phát triển xanh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 05/11/2025
Chu Khôi
05/11/2025, 16:28
Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường không chỉ là dịp nhìn lại truyền thống vẻ vang, mà còn là dấu mốc mở ra một chương mới: Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, bền vững và thịnh vượng; khẳng định quyết tâm đưa nông nghiệp Việt Nam vươn tầm, xanh hơn, hiện đại hơn...
Sáng 5/11/2025, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945–2025) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.
Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhận định: Trải qua tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã khẳng định vai trò chiến lược trong sự nghiệp phát triển đất nước. Không chỉ là "trụ đỡ" của nền kinh tế, ngành còn giữ vai trò bảo đảm an ninh lương thực, sinh kế của hàng chục triệu nông dân, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và cân bằng hệ sinh thái.
Dù ở bất kỳ giai đoạn nào: chiến tranh, đổi mới hay hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, nông nghiệp và môi trường luôn gắn bó, bổ trợ lẫn nhau. Tinh thần ấy được gìn giữ và phát huy trong suốt 80 năm, trở thành nền tảng vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững và ổn định xã hội.
Việc tổ chức kỷ niệm 80 năm mang ý nghĩa tri ân các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Nông nghiệp và Môi trường đã cống hiến, đồng thời khơi dậy khát vọng đổi mới sáng tạo trong giai đoạn chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển nông nghiệp sinh thái.
Theo ông Lê Trọng Đảm, Phó Tổng biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường, chuỗi sự kiện kỷ niệm diễn ra từ tháng 7 đến tháng 12/2025, với điểm nhấn là Lễ Kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, tổ chức vào sáng 12/11/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.
Bên cạnh lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động giàu ý nghĩa được tổ chức. Đó là, Triển lãm thành tựu 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, giới thiệu dấu ấn lịch sử, thành tựu khoa học – công nghệ, các mô hình sản xuất tiêu biểu với sự tham gia của doanh nghiệp và hiệp hội lớn. Gala Dinner chào mừng (tối 11/11/2025) tại Trụ sở Bộ – không gian giao lưu, tri ân giữa các thế hệ cán bộ và đại biểu.
Dự kiến hơn 1.200 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, nguyên lãnh đạo Bộ, các tổ chức quốc tế, cùng những điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua toàn ngành sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường.
Chương trình “Về nguồn” tại Khu di tích Bộ Canh nông (Tuyên Quang), kết hợp thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo và gia đình chính sách. Lễ gắn biển công trình chào mừng tại Trạm bơm Phù Sa (Hà Nội) và Cảng cá Thọ Quang (Đà Nẵng). Ngoài ra, công tác truyền thông được triển khai đồng bộ trên nền tảng số, báo chí và truyền hình. Các sản phẩm nổi bật gồm: Phim tài liệu “80 năm Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam” do VTV thực hiện. Kỷ yếu, không gian trưng bày ảnh – tư liệu – báo chí 80 năm của ngành.
Giải Báo chí Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lần thứ VI – chủ đề “Nông nghiệp và môi trường Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới”.
Tính đến đầu tháng 11/2025, các tiểu ban nội dung, hậu cần, tuyên truyền, thi đua – khen thưởng đã hoàn thiện toàn bộ phương án tổ chức các hạng mục chính như: Chương trình tổng thể; Kịch bản chi tiết buổi lễ; Trưng bày triển lãm… Cùng với đó, phương án hậu cần, an ninh, y tế... đã được rà soát và phê duyệt. Bộ nhận diện sự kiện, phim tài liệu, các ấn phẩm truyền thông đã hoàn thành; công tác trang trí và tổng duyệt dự kiến hoàn tất trước ngày 10/11/2025.
Đặc biệt, quà tặng dành cho đại biểu là sản phẩm OCOP 5 sao, không chỉ thể hiện tinh thần tri ân mà còn quảng bá thương hiệu nông nghiệp Việt Nam ra bạn bè quốc tế.
Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 tháng của năm 2025 đạt hơn 58 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm 2024. Nhiều nhóm hàng như rau quả, cà phê, hạt điều, hạt tiêu và thủy sản đều ghi nhận sự bứt phá vượt xa các năm trước. Thị trường xuất khẩu cũng có sự chuyển dịch rõ nét, khi giá trị sang châu Âu và châu Phi tăng mạnh, cho thấy nỗ lực mở rộng thị trường và nâng cao vị thế của nông sản Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu...
Quan hệ hợp tác Việt Nam – Thái Lan bước vào giai đoạn mới, hướng tới đối tác chiến lược toàn diện. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh được xem là điểm đến trọng tâm của dòng vốn đầu tư Thái Lan với hàng loạt tập đoàn lớn như Amata, SCG, Central Group, Siam City Cement…
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: "Việc gỡ bỏ thẻ vàng IUU là nhiệm vụ không thể trì hoãn, không chỉ vì danh dự quốc gia mà còn vì sự phát triển bền vững của ngành thủy sản"...
Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai một loạt các giải pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường ngoài nước, giúp tăng trưởng kinh tế…
Niềm tin của người tiêu dùng trong mua sắm online lâu nay bị suy giảm do hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Online Friday 2025 sẽ hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh số minh bạch và lành mạnh với sự chung tay của tất cả các bên…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: