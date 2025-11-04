Tháo gỡ những “điểm nghẽn” pháp luật về nông nghiệp và môi trường

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 04/11/2025
Chu Khôi
04/11/2025, 16:35
Tháo gỡ những điểm nghẽn pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường đang trở thành một trong những nhiệm vụ cấp bách của Quốc hội. Dự án Luật sửa đổi 15 luật trong lĩnh vực này đã được trình bày vào ngày 4/11/2025, với mục tiêu xử lý 20 điểm nghẽn pháp lý, đẩy mạnh phân cấp và cắt giảm thủ tục hành chính...
Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã trình bày Tờ trình dự án Luật, nhấn mạnh vào việc thể chế hóa các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương hai cấp.
Dự án Luật này bao gồm 17 điều, trong đó 15 điều sửa đổi, bổ sung 15 luật, cùng 2 điều quy định về hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp. Các luật được sửa đổi, bổ sung bao gồm: Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Đa dạng sinh học, Luật Đê điều, Luật Đo đạc và bản đồ, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Lâm nghiệp, Luật Phòng, chống thiên tai, Luật Tài nguyên nước, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Thú y, Luật Thủy lợi, Luật Thủy sản, và Luật Trồng trọt.
Một trong những điểm nổi bật của dự án Luật là việc tập trung vào ba nhóm nội dung lớn.
Thứ nhất, về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân quyền và phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, dự án thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết số 190/2025/QH15. Cụ thể, sửa đổi, bổ sung 67 điều tại 14 luật để phân định thẩm quyền trong quản lý nhà nước và 112 điều tại 14 luật về phân quyền các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng cho Bộ trưởng, và từ Bộ trưởng cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh.
Thứ hai, về cắt giảm và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, thủ tục hành chính, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 75 điều tại 11 luật, bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh ở 26 điều của 8 luật, và điều chỉnh 49 điều tại 9 luật nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, công bằng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
Thứ ba, về xử lý các “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, Chính phủ xác định 20 điểm nghẽn tại 9 luật cần được xử lý ngay trong năm 2025, gồm 5 điểm đã có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền và 15 điểm được địa phương kiến nghị. Một số nội dung đáng chú ý như: Luật Thú y, miễn công bố hợp quy trong quản lý chất lượng thuốc thú y; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, cho phép nhập cây mang bầu đất theo quy định của Chính phủ; Luật Trồng trọt, bãi bỏ quy định về tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước, bổ sung quy định về quản lý cơ sở đóng gói.
Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: “Dự án Luật không chỉ tập trung vào các nhóm nội dung trên mà còn sửa đổi, bổ sung một số quy định để bảo đảm tính thống nhất với các luật mới ban hành như Luật Thanh tra, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, hay các dự án Luật đang trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 như Luật Địa chất và Khoáng sản, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư”.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Ủy ban đồng tình với việc dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến ba nhóm nội dung lớn: phân cấp, phân quyền; cắt giảm điều kiện đầu tư, thủ tục hành chính; và xử lý 20 “điểm nghẽn” pháp lý trong 15 luật được sửa đổi.
Trong bối cảnh này, việc phân cấp mạnh cho địa phương được nhấn mạnh, đặc biệt trong thẩm quyền cấp, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi, bảo đảm phù hợp với Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị. Đồng thời, cần làm rõ biện pháp thay thế khi bãi bỏ thủ tục công bố hợp quy thuốc thú y, cũng như tác động đến việc kiểm soát chất lượng thuốc sau lưu hành.
22:54, 09/05/2025
Tích hợp "hệ sinh thái kế toán khí hậu" vào hoạt động kinh doanh là bước đi chiến lược, giúp doanh nghiệp Việt Nam có được "tấm hộ chiếu tín dụng xanh", tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và hội nhập sâu vào dòng chảy tài chính toàn cầu...
Sau 5 năm kiên định xây dựng nền tảng tiêu dùng - bán lẻ tích hợp, Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) chính thức ghi dấu bước ngoặt lợi nhuận.
5 năm kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 30%, đưa Việt Nam vào top 10 đối tác xuất khẩu hàng đầu của EU. Tuy nhiên, đằng sau những con số ấn tượng là một thực tế đáng suy ngẫm: lợi thế thuế quan 0% vẫn chưa được khai thác triệt để và khoảng cách giữa tiềm năng với thực tiễn vẫn còn quá xa...
Sự việc hàng loạt tiệm vàng tại khu vực trung tâm phường Hạc Thành đồng loạt đóng cửa trong nhiều ngày qua đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân. Tuyến phố vốn nhộn nhịp nay trở nên vắng lặng bất thường.
Tối 3/11, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Đông Anh (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 và phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai. Sự kiện khép lại một hành trình hội tụ, sáng tạo và kết nối, mở ra hướng đi mới trong xúc tiến thương mại – đầu tư – văn hóa của Việt Nam.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: