Sản xuất nông nghiệp tháng 8/2025: Phục hồi tích cực nhưng còn nhiều thách thức
Chu Khôi
06/09/2025, 20:18
Tháng 8/2025 ghi nhận nhiều chuyển biến trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước. Diện tích gieo cấy lúa giảm nhưng tiến độ thu hoạch khả quan; chăn nuôi gia cầm tăng, trong khi chăn nuôi lợn gặp khó do dịch bệnh. Lĩnh vực lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản tiếp tục khởi sắc, góp phần củng cố đà phục hồi kinh tế và bảo đảm an ninh lương thực…
Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính, tính đến ngày 20/8/2025,
cả nước đã gieo cấy được 1.899,4 nghìn ha lúa Hè Thu, giảm 8,7 nghìn ha so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó, các địa phương phía Bắc đạt 172,6 nghìn ha, giảm
1,4 nghìn ha; các địa phương phía Nam đạt 1.726,8 nghìn ha, giảm 7,3 nghìn ha.
Diện tích lúa Hè Thu giảm so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do một số địa phương
chuyển một phần diện tích lúa sang cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
Tuy nhiên, tiến độ thu hoạch lúa Hè Thu sớm tại các tỉnh phía Nam lại đạt
1.140,9 nghìn ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2024, với một số địa phương như Cà
Mau và Vĩnh Long có tiến độ thu hoạch nhanh chóng.
BIẾN ĐỘNG GIEO TRỒNG VÀ CHĂN NUÔI
Đối với sản xuất lúa vụ mùa, tổng diện tích gieo cấy đạt
1.375,6 nghìn ha, giảm 6,4 nghìn ha so với cùng kỳ năm trước. Các địa phương
phía Bắc đạt 978,3 nghìn ha, giảm 15,6 nghìn ha (trong đó, vùng Đồng bằng sông
Hồng đã cơ bản kết thúc gieo cấy với diện tích đạt 471,3 nghìn ha, giảm 10,5
nghìn ha); các địa phương phía Nam đạt 397,3 nghìn ha, tăng 9,2 nghìn ha. Hiện tại,
lúa mùa đang trong giai đoạn sinh trưởng chính vụ, các địa phương đang tích cực
bón thúc và phòng trừ sâu bệnh.
Về lúa Thu Đông, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống
được 449,3 nghìn ha lúa Thu Đông, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự chậm
trễ trong tiến độ xuống giống chủ yếu do thời tiết mưa kéo dài và các địa
phương chủ động cho đất nghỉ để cải thiện độ dinh dưỡng. Một số địa phương có
tiến độ xuống giống chậm so với cùng kỳ năm trước: Vĩnh Long bằng 90,3%; Đồng
Tháp bằng 91,7%; Cần Thơ bằng 95,2%. Hiện lúa thu đông đang phát triển tốt, các
địa phương cần thường xuyên kiểm tra, xây dựng phương án bảo đảm an toàn hệ thống
thủy lợi trong mùa mưa lũ.
Cùng với gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang
tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Tuy nhiên, diện tích một số cây hằng năm giảm
so với cùng kỳ năm trước do hiệu quả kinh tế không cao.
Tính đến ngày 29/8/2025, trên đàn vật nuôi cả nước không còn dịch tai xanh và dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Nghệ An, Quảng Ngãi; dịch viêm da nổi cục còn ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Sơn La, Nghệ An, Đồng Nai và dịch tả lợn châu Phi còn ở 33/34 địa phương chưa qua 21 ngày.
Thông tin về lĩnh vực chăn nuôi, Cục Thống kê cho
hay chăn nuôi trâu, bò tiếp tục xu hướng giảm chủ yếu do diện tích chăn thả bị
thu hẹp và hiệu quả kinh tế không cao. Chăn nuôi lợn gặp khó khăn do dịch tả lợn
châu Phi diễn biến phức tạp. Bệnh dịch chủ yếu bùng phát ở các hộ, cơ sở chăn
nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo các điều kiện an toàn sinh học, sát trùng, cách ly,
kiểm soát việc ra vào chuồng trại cùng với thời tiết giao mùa, mưa nhiều, độ ẩm
cao làm giảm hiệu quả khử trùng, tạo môi trường thuận lợi cho vi-rút lây lan.
Một số địa phương có tổng đàn lợn giảm nhiều so với cùng
kỳ năm trước: Quảng Trị giảm 13,6%; Phú Thọ giảm 12,8%; Cao Bằng giảm 10,3%; Đà
Nẵng giảm 7,2%; Quảng Ngãi giảm 5,8%; Hà Nội giảm 3,2%; Hà Tĩnh giảm 2,6%; Ninh
Bình giảm 2,2%. Mặc dù vậy, tại các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi quy mô lớn
đàn lợn vẫn được bảo vệ tốt nhờ áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an toàn sinh
học. Chăn nuôi gia cầm tăng khá do các điều kiện sản xuất tương đối thuận lợi,
dịch bệnh được kiểm soát tốt, không bùng phát các ổ dịch lớn.
LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN: ĐIỂM SÁNG TĂNG TRƯỞNG
Trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới trong
tháng 8/2025 ước đạt 22,4 nghìn ha, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây
lâm nghiệp trồng phân tán đạt 6,5 triệu cây, tăng 6,8%; sản lượng gỗ khai thác
đạt 2.284,8 nghìn m3, tăng 6,6% do giá gỗ nguyên liệu duy trì ổn định và nhiều
địa phương đẩy mạnh khai thác gỗ đến kỳ thu hoạch.
Tính chung 8 tháng năm 2025, diện tích rừng trồng mới
tập trung ước đạt 186,8 nghìn ha, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước; số cây
lâm nghiệp trồng phân tán đạt 60,4 triệu cây, tăng 2,7%; sản lượng gỗ khai thác
đạt 15.463,2 nghìn m3, tăng 7,4%.
Diện tích rừng bị thiệt hại trong tháng 8/2025 là 31,5 ha,
giảm 35,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó rừng bị chặt, phá là 22,7 ha, giảm
47,5%; diện tích rừng bị cháy là 8,8 ha, tăng 66,7%. Tính chung 8 tháng năm
2025, diện tích rừng bị thiệt hại là 960,3 ha, giảm 30,7% so với cùng kỳ năm
trước, trong đó diện tích rừng bị chặt, phá là 654,5 ha, tăng 1,0%; diện tích rừng
bị cháy là 305,8 ha, giảm 58,6%.
Về sản xuất thủy sản, theo số liệu của Cục Thống kê, sản
lượng thủy sản tháng 8/2025 ước đạt 916,4 nghìn tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm
trước. Sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 592,5 nghìn tấn, tăng 4,6% so với cùng
kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 380,7 nghìn tấn, tăng 3,5%; tôm đạt 150,3 nghìn
tấn, tăng 5,8%.
Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng 8/2025 tăng so với cùng kỳ năm
trước do giá cá tra nguyên liệu tăng, sản lượng cá tra thu hoạch bảo đảm nguồn
nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu. Sản lượng cá tra tháng 8/2025 ước đạt
168,9 nghìn tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng tôm tháng 8/2025 tăng so với cùng kỳ năm trước do người nuôi áp dụng mô hình thâm canh, siêu
thâm canh và ứng dụng công nghệ cao làm tăng năng suất nuôi. Sản lượng tôm thẻ
chân trắng tháng 8/2025 ước đạt 111,0 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước;
sản lượng tôm sú đạt 29,1 nghìn tấn, tăng 3,9%.
Tháng 8/2025, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 323,9
nghìn tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 248,6 nghìn tấn,
giảm 1,0%; tôm đạt 10,5 nghìn tấn, giảm 0,9%; thủy sản khác đạt 64,8 nghìn tấn,
giảm 1,5% do thời tiết bất lợi bởi mưa bão, các phương tiện nằm bờ tránh bão. Sản
lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 306,0 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ
năm trước, trong đó: Cá đạt 236,3 nghìn tấn, giảm 1,0%; tôm ước đạt 9,2 nghìn tấn,
giảm 2,1%; thủy sản khác đạt 60,5 nghìn tấn, giảm 1,5%.
Tính chung 8 tháng năm 2025, sản lượng thủy sản ước đạt
6.416,4 nghìn tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 4.555,0
nghìn tấn, tăng 2,7%; tôm đạt 954,2 nghìn tấn, tăng 5,6%; thủy sản khác đạt
907,2 nghìn tấn, tăng 2,2%.
Tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản trong tháng 8/2025 cho thấy sự phục hồi và phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, mặc
dù vẫn còn nhiều thách thức cần vượt qua. Các địa phương cần tiếp tục theo dõi
và điều chỉnh các biện pháp sản xuất để đảm bảo an toàn và hiệu quả trong bối cảnh
thời tiết biến đổi và dịch bệnh vẫn tiềm ẩn. Sự phát triển bền vững của ngành
nông nghiệp không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế mà còn đảm bảo an ninh
lương thực cho đất nước.
