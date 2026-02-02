Sản xuất than tháng đầu năm đạt kết quả vượt trội

Tháng 1/2026 đánh dấu khởi đầu thuận lợi cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) khi hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước…

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết được hỗ trợ bởi thời tiết thuận lợi, hoạt động khai thác than trong tháng 1 đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, than nguyên khai đạt 3,38 triệu tấn, vượt 6,5% kế hoạch tháng và tăng 14,5% so với cùng kỳ. Than sạch sản xuất đạt 3,43 triệu tấn, hoàn thành 100,6% kế hoạch và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ than ước đạt 3,88 triệu tấn, cho thấy nhu cầu thị trường duy trì ở mức cao. Các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng như mét lò đào cũng đạt 25,71 nghìn mét, vượt 6,6% kế hoạch và tăng ấn tượng 39,7% so với cùng kỳ. Bốc xúc đất đá đạt 9,34 triệu m3, vượt 4,2% kế hoạch tháng.thuật chặt chẽ và duy trì tốt công tác an toàn lao động.

Mảng khoáng sản cũng có tháng 1 khởi sắc với nhiều sản phẩm vượt kế hoạch đáng kể. Sản xuất Alumina đạt 124 nghìn tấn, vượt 18,1% kế hoạch tháng. Tiêu thụ Alumina đạt 79,8 nghìn tấn, tăng 40,2% so với cùng kỳ, trong khi khai thác quặng bauxit đạt 680 nghìn tấn, tăng 31,8% so với cùng kỳ.

Ngành đồng cũng ghi nhận kết quả tích cực với sản xuất tinh quặng đồng đạt 9,6 nghìn tấn, hoàn thành 100,1% kế hoạch và tăng 13,1% so với cùng kỳ. Đặc biệt ấn tượng là sản xuất kẽm thỏi đạt 950 tấn, vượt 21,8% kế hoạch và tăng gấp đôi (109,6%) so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý nhất là mặt hàng đồng tấm với tiêu thụ đạt 3,6 nghìn tấn, vượt 80% kế hoạch và tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ, cho thấy nhu cầu thị trường đối với sản phẩm này đang rất cao.

Sản xuất điện đạt 836 triệu kWh, tương đương với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp cũng có sự tăng trưởng tốt với sản xuất thuốc nổ đạt 5,8 nghìn tấn, tăng 6,1% so với cùng kỳ.

Đặc biệt, sản xuất Amon Nitrat đạt 17,5 nghìn tấn, vượt 16,7% kế hoạch và tăng 55,7% so với cùng kỳ. Tiêu thụ sản phẩm này đạt 11,2 nghìn tấn, tăng gần gấp đôi (96,6%) so với cùng kỳ.

Tổng hợp toàn bộ hoạt động, doanh thu hợp nhất của TKV trong tháng 1/2026 ước đạt 13,68 nghìn tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Tập đoàn dự kiến nộp ngân sách nhà nước 2,5 nghìn tỷ đồng, thể hiện đóng góp quan trọng vào nguồn thu quốc gia.

Dự báo về tháng 2/2026, TKV cho biết đây sẽ là tháng đặc biệt với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, số ngày sản xuất thấp hơn bình quân. Tuy nhiên, tập đoàn vẫn đặt mục tiêu sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai, 3,33 triệu tấn than sạch và tiêu thụ 4,0 triệu tấn than.

Với kế hoạch cụ thể và sự chuẩn bị chu đáo cho dịp Tết, TKV tự tin sẽ duy trì đà tăng trưởng và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra, góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành than - khoáng sản Việt Nam trong năm 2026.