Sắp có cơ chế khuyến khích một cá nhân cũng có thể khởi nghiệp?

Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đang được xây dựng sẽ mở đường khuyến khích một cá nhân khởi nghiệp...

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh đưa ra tại họp báo TECHFEST Việt Nam 2025 ngày 3/12.

TECHFEST Việt Nam 2025 với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”, do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14/12/2025.

Thông tin về đột phá của diễn đàn năm nay, ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cho biết đây là lần đầu tiên Techfest VietNam được hòa vào không gian văn hóa mở ngay giữa lòng khu vực hồ Hoàn Kiếm, tạo điều kiện để người dân trực tiếp tiếp cận, trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới và mô hình kinh doanh hiện đại.

"Diễn đàn năm nay sẽ có chủ đề khoan dung với thất bại. Bởi khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp dựa trên công nghệ, luôn đi kèm rủi ro lớn, vì vậy chúng ta phải xây dựng một văn hóa thấu hiểu, chấp nhận và khoan dung với những thất bại ấy" Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh

“Cách làm này cũng là kinh nghiệm mà chúng tôi học hỏi từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Singapore, nơi hành trình đổi mới sáng tạo bắt đầu từ những ‘bài toán vỉa hè’ và đi đến việc hình thành các kỳ lân tỷ đô”, ông Tuấn nói.

TECHFEST Việt Nam 2025 sẽ có sự tham gia của những ‘kỳ lân’ công nghệ đã có thương hiệu với những startup rất trẻ. Đây là sân chơi mà cả doanh nghiệp lớn và nhỏ đều có cơ hội xuất hiện, lan tỏa và kết nối.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

"Tôi tin rằng qua TECHFEST năm nay, chúng tôi sẽ tìm thấy nhiều ý tưởng mới, gặp được nhiều chuyên gia và đối tác để cùng phát triển những giải pháp có giá trị”, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết.

Đáng chú ý Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh TECHFEST năm nay sẽ tập trung vào văn hoá chấp nhận rủi ro trong khởi nghiệp.

Thứ trưởng nói: "Diễn đàn năm nay sẽ có chủ đề khoan dung với thất bại. Bởi khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp dựa trên công nghệ, luôn đi kèm rủi ro lớn, vì vậy chúng ta phải xây dựng một văn hóa thấu hiểu, chấp nhận và khoan dung với những thất bại ấy".

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Bộ Chính trị Đề án Quốc gia về Khởi nghiệp sáng tạo. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã kết luận và chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Theo Thứ trưởng, tinh thần xuyên suốt của chiến lược là “khởi nghiệp sáng tạo toàn dân”, trong đó khoa học – công nghệ là lực lượng nòng cốt, thúc đẩy tăng trưởng và hình thành các kỳ lân Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo sẽ mở đường cho cơ chế chỉ một cá nhân cũng có thể khởi nghiệp, nghĩa là một người cũng có thể đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Trước đây luật pháp và điều kiện chưa cho phép Việt Nam thực hiện mô hình này, nay, bằng các nền tảng số, người dân có thể dễ dàng đăng ký tự thành lập doanh nghiệp để được hưởng nhiều ưu đãi, so với hộ kinh doanh.

Thứ trưởng khẳng định: "Khi nói đến khởi nghiệp sáng tạo, chúng ta không chỉ nói về startup. Điều quan trọng hơn là tinh thần toàn dân khởi nghiệp – nơi mọi người, ở mọi tầng lớp, đều có thể ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo thu nhập cho bản thân và đóng góp cho sự phát triển của đất nước".

Thứ trưởng Hoàng Minh.

Về nội dung chính, TECHFEST Việt Nam 2025 sẽ có hơn 10 hội thảo quốc tế, tọa đàm chuyên môn, trình diễn và trải nghiệm công nghệ cùng hơn 20 sự kiện thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác kinh doanh giữa các đối tác trong nước với quốc tế.

Lễ Khai mạc TECHFEST Việt Nam 2025 có sự tham dự của các nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn mới của đất nước, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là triển khai Chiến lược Quốc gia khởi nghiệp sáng tạo. Sự kiện công bố các chính sách của quốc gia, địa phương trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như một động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong thời kỳ mới.

Diễn đàn còn tạo không gian đối thoại chính sách đột phá của quốc gia và địa phương, thúc đẩy đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo, tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ diễn đàn còn có Chung kết Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2025 nhằm tìm kiếm, hỗ trợ và tôn vinh những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu của người Việt trong và ngoài nước, những đơn vị tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các thách thức của doanh nghiệp và xã hội.

TECHFEST Việt Nam 2025 là cơ hội kết nối nhà đầu tư, cập nhật chính sách mới, khám phá công nghệ tiên tiến và tiếp cận các mô hình kinh doanh quốc tế ngay giữa không gian phố đi bộ Hà Nội. Đây sẽ là điểm hội tụ sôi động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tinh thần khởi nghiệp toàn dân và khát vọng xây dựng quốc gia đổi mới sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.