Sắp diễn ra Tuần lễ công trình xanh, giao thông xanh Việt Nam 2025

Phát triển nhà ở và bất động sản xanh, ứng dụng vật liệu mới tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, quy hoạch đô thị và hạ tầng xanh, giải pháp quản lý thông minh, thúc đẩy giao thông xanh là những nội dung chính của hội thảo và triển lãm "Tuần lễ công trình xanh, giao thông xanh Việt Nam 2025" diễn ra ngày 29/10 tại TP. Hồ Chí Minh.
“Tuần lễ công trình xanh Việt Nam” là hoạt động thường niên do Bộ Xây dựng tổ chức (từ năm 2020), thu hút sự tham gia của hàng ngàn đại biểu trong và ngoài nước. Sự kiện đã trở thành diễn đàn uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng xanh, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, lan tỏa các giải pháp hiệu quả năng lượng và bền vững.
Năm nay, đánh dấu sự mở rộng quy mô và tầm vóc của ngành xây dựng sau khi hợp nhất cùng ngành giao thông, sự kiện được mở rộng quy mô thành hội thảo và Triển lãm "Tuần lễ công trình xanh và giao thông xanh Việt Nam năm 2025" với chủ đề “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển công trình xanh và giao thông xanh theo hướng bền vững”. Đồng thời, các hoạt động cũng đa dạng hơn, gồm:
04 hội thảo chuyên đề: Công trình xanh – sự chuyển mình từ các mô hình truyền thống đến sáng tạo bền vững; Tối ưu hoá sử dụng năng lượng, vật liệu để giảm thiểu phát thải trong công trình xanh; Giao thông xanh – Tầm nhìn chiến lược quốc gia vì mục tiêu phát triển bền vững; Chuyển đổi năng lượng xanh trong giao thông vận tải.
Các phiên hội thảo chuyên đề sẽ tập trung vào những nội dung trọng điểm như: phát triển nhà ở và bất động sản xanh, ứng dụng vật liệu mới tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải, quy hoạch đô thị và hạ tầng xanh, giải pháp quản lý thông minh, thúc đẩy giao thông xanh thông qua chuyển đổi năng lượng, phương tiện điện, hạ tầng giao thông thông minh, góp phần phát triển toàn diện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong xây dựng và giao thông.
01 Phiên hội thảo toàn thể về “Đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển Công trình Xanh và Giao thông Xanh theo hướng bền vững” với sự tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, cùng đông đảo đại biểu trong và ngoài nước đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các ngân hàng và tổ chức tín dụng, doanh nghiệp sản xuất, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công, quản lý vận hành công trình và hạ tầng giao thông…
Các bên sẽ cùng nhau trao đổi, thảo luận về chiến lược đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ tiên tiến, chuyển đổi số và giải pháp năng lượng xanh trong xây dựng và giao thông, nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên, giảm phát thải nhằm thúc đẩy phát triển công trình xanh và giao thông xanh tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ hội thảo còn có hoạt động vinh danh các tổ chức, cá nhân có đóng góp cho phát triển xanh; trao chứng nhận công trình xanh; trao giải cuộc thi kiến trúc xanh sinh viên.
01 Triển lãm quy tụ hơn 30 doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ, vật liệu và thiết bị tiên tiến trong xây dựng xanh, từ vật liệu thân thiện môi trường, thiết bị tiết kiệm năng lượng, đến các giải pháp giao thông xanh và mô hình quản lý công trình hiệu quả.
Bên lề sự kiện còn có chương trình tham quan thực địa.
Những hoạt động này đóng vai trò kết nối quan trọng trong hệ sinh thái xây dựng xanh – từ nhà phát triển, đơn vị tư vấn, thiết kế, đầu tư đến vận hành – mở ra cơ hội hợp tác thiết thực, đồng thời, mang lại những giá trị tích cực, góp phần định hình tương lai phát triển ngành xây dựng của quốc gia.
