Bất động sản

Bộ Xây dựng phát động 10 nội dung thực hiện thi đua

Phan Nam

06/10/2025, 15:45

Hoàn thiện văn bản pháp lý; phát triển đồng bộ về hạ tầng; quản lý tốt thị trường bất động sản; đột phá về khoa học công nghệ… là một số trong 10 nội dung của Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2025 – 2030 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 06/10/2025.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Thông qua thực hiện các nội dung thi đua, Bộ Xây dựng quyết tâm nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, cùng với cả nước tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030, lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tạo niềm tin và khí thế để bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC

Theo đó, Bộ Xây dựng quy định 10 nội dung thi đua .

Thứ nhất là thi đua trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch và các đề án: thực hiện rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để đề xuất sửa đổi, bổ sung, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, các khó khăn, vướng mắc; Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch bảo đảm đồng bộ, thống nhất để quy hoạch thực sự là công cụ của Nhà nước trong việc hoạch định phương hướng và kiến tạo không gian phát triển…

Thứ hai là thi đua trong phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác không gian phát triển mới, lấy đô thị làm động lực phát triển vùng và đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Trong đó, về kết cấu hạ tầng giao thông: phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh. Tập trung nguồn lực trung ương cho hạ tầng chiến lược, công trình trọng điểm; nghiên cứu hình thành quỹ phát triển hạ tầng…

Về hạ tầng đô thị: phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại, nhất là tại các đô thị lớn, gắn với yêu cầu phát triển đô thị xanh, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, đường vành đai; các công trình cấp, thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập tại các đô thị lớn…

Về phát triển đô thị: đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hoá bảo đảm kết hợp đồng bộ và hài hòa giữa cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới. Chú trọng mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng; Phát triển đô thị theo hướng nén kết hợp tạo lập không gian công cộng, không gian xanh, sinh thái để tăng hiệu quả sử dụng đất và tài nguyên; Phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị đi trước một bước, khai thác hiệu quả không gian ngầm, nhất là tàu điện ngầm tại các đô thị lớn…

Thứ ba, thi đua trong công tác quản lý đầu tư và thi công các dự án hạ tầng chiến lược: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án, trọng tâm là đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền trong công tác đầu tư, quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó giao các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan quyết định đầu tư đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, cảng hàng không để các địa phương chủ động cân đối nguồn lực, tham gia đầu tư…

Thứ tư, thi đua trong công tác quản lý hoạt động vận tải, bảo đảm an toàn giao thông tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả: Nghiên cứu đề xuất giải pháp để thúc đẩy hình thành các trung tâm logistics tại các đầu mối vận tải lớn (cảng biển, ICD, ga đường sắt, sân bay,...) với đầy đủ dịch vụ và tính tự động hóa cao để gom hàng và phân phối theo mô hình “Hub & Spoke”, kết nối nhiều phương thức vận tải…

Thứ năm, thi đua trong công tác quản lý nhà nước về nhà ở và thị trường bất động sản: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách cho phát triển, quản lý nhà ở và thị trường bất động sản góp phần phát triển bền vững về kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, khơi dậy tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước, tạo môi trường thuận lợi để huy động, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển; Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhà ở đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội; Xây dựng và đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, liên vùng; tham mưu, hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm tại các đô thị lớn.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

Thứ sáu, thi đua trong công tác quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc và đẩy mạnh quản lý phát triển đô thị: Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực quy hoạch đô thị và nông thôn, kiến trúc đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển; Nâng cao vai trò định hướng trong công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch, nhất là các quy hoạch vùng, hệ thống đô thị - nông thôn, khu chức năng, quy hoạch phát triển đô thị ven biển, đặc khu để triển khai chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển đến 2030, góp phần thúc đẩy kết nối liên vùng, liên ngành và đổi mới mô hình phát triển không gian…

Thứ bảy, thi đua nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản công: Xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiện đại; Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, nhất là tài sản là nhà, đất, trụ sở làm việc và xe ô tô công; Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách về xử lý tài sản công, tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm quản lý và thẩm quyền quyết định; Khuyến khích các hình thức xử lý linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng loại tài sản, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, không để thất thoát tài sản nhà nước.

Thứ tám là thi đua về đột phá phát triển khoa học - công nghệ - đổi mới - sáng tạo và chuyển đổi số, về công tác xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách hành chính, công tác môi trường và vật liệu xây dựng, công tác đăng kiểm phương tiện và sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp; nâng cao công tác hợp tác quốc tế.

Thứ chín là thi đua về nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ mười là thi đua trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức; về tổ chức xây dựng Đảng; về kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; về công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu từ mục tiêu chung và 10 nội dung thi đua trên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể cho phù hợp với đặc điểm của từng chuyên ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để phát động thi đua theo năm, theo đợt. Mỗi đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Từ khóa:

Bộ Xây dựng Đảng bộ nhà ở thi đua thị trường bất động sản

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ

Thành phố Hà Nội xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong cải tạo chung cư cũ là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; vừa bảo đảm an toàn cho người dân, vừa góp phần chỉnh trang đô thị theo hướng hiện đại, văn minh…

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 9/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 9/2025

Với quyết tâm cao để huy động và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, bức tranh kinh tế – xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Việt Nam đã đạt được kết quả rất tích cực khi GDP quý 3 tăng 8,23%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trong 9 tháng đạt 680,66 tỷ USD (tăng 17,3% so với cùng kỳ); tổng vốn FDI đăng ký tại Việt Nam trong 9 tháng đạt hơn 28,54 tỷ USD (tăng 15,2%)....

Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm dự kiến khánh thành ngày 19/12

Bộ Xây dựng quyết tâm hoàn thành các công trình trọng điểm dự kiến khánh thành ngày 19/12

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành các công trình, dự án trọng điểm theo đúng kế hoạch đề ra, để tổ chức khởi công, khánh thành vào ngày 19/12/2025. Đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam, Biên Hòa - Vũng Tàu, Cảng hàng không quốc tế Long Thành...

A&T Group bắt tay HTM Group: Nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp bếp chuẩn châu Âu FRANKE

A&T Group bắt tay HTM Group: Nâng tầm trải nghiệm sống với giải pháp bếp chuẩn châu Âu FRANKE

Ngày 24/9/2025, tại TP.HCM, A&T Group và HTM Group đã chính thức ký Biên bản ghi nhớ hợp tác cung cấp và lắp đặt thiết bị bếp FRANKE - thương hiệu hơn 110 năm lịch sử đến từ Thụy Sĩ cho dự án A&T Saigon Riverside.

TP. Hồ Chí Minh tổ chức 38 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

TP. Hồ Chí Minh tổ chức 38 chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

UBND TP. Hồ Chí Minh đã quyết định về việc tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh hiện hữu với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương (cũ) và Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)…

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

Những nơi mua trái phiếu chính phủ nhiều nhất trong năm qua, stablecoin cũng có mặt

1

Công an Hà Nội đang làm rõ thông tin về dự án tiền ảo Antex

Khung pháp lý

2

Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Tiêu điểm

3

Các quỹ ETF lại rút ròng đột biến khỏi thị trường Việt Nam

Chứng khoán

4

Khối ngoại bán ròng 1.900 tỷ, cổ phiếu nào tâm điểm xả?

Chứng khoán

5

Vingroup thành lập công ty sản xuất thép VinMetal - chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim

Thị trường

VnEconomy