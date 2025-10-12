Sắp thực hiện quyền mua, Chủ tịch NLG bán ra 3 triệu cổ phiếu

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chủ Nhật, 12/10/2025
Hoài An
12/10/2025, 08:45
Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.
Ông Nguyễn Xuân Quang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).
Theo đó, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG thông báo đã bán 3 triệu cổ phiếu NLG, từ ngày 12/9/2025 đến ngày 10/10/2025 như đã đăng ký.
Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu cổ phiếu NLG từ gần 36,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,47% xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.
Trước đó, CTCP Đầu tư Thái Bình - tổ chức có liên quan ông Nguyễn Đức Thuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị NLG - làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NLG, từ ngày 20/8 đến ngày 18/9, nhưng kết thúc thời gian này, tổ chức này chỉ bán được 113.000 cổ phiếu NLG, bằng phương pháp khớp lệnh do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.
Ngay sau đó, tổ chức này đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG, từ ngày 29/9 đến ngày 28/10/2025 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.
Nếu thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu từ 17,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,43% vốn điều lệ xuống 14,57 triệu cổ phiếu, chiếm 3,79% vốn Nam Long.
Được biết, ngày 20/10 tới đây, Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tuy nhiên, NLG đã thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ ngày 20/10/2025 – 17/11/2025 sang ngày 27/10/2025 – 17/11/2025.
Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.
Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/10/2025 đến ngày 10/11/2025.
Nếu hoàn tất, Nam Long ước tính sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán. Theo đó, vốn điều lệ của NLG sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.
Chốt phiên ngày 10/10, giá cổ phiếu NLG tăng thêm 3,20% lên 40.350 đồng/cổ phiếu.
