Chủ Nhật, 12/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Sắp thực hiện quyền mua, Chủ tịch NLG bán ra 3 triệu cổ phiếu

Hoài An

12/10/2025, 08:45

Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.

Sơ đồ giá cổ phiếu NLG trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu NLG trên TradingView.

Ông Nguyễn Xuân Quang báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị NLG thông báo đã bán 3 triệu cổ phiếu NLG, từ ngày 12/9/2025 đến ngày 10/10/2025 như đã đăng ký.

Sau giao dịch, ông Quang đã giảm sở hữu cổ phiếu NLG từ gần 36,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,47% xuống còn gần 33,5 triệu cổ phiếu, chiếm 8,69% vốn tại Nam Long.

Trước đó, CTCP Đầu tư Thái Bình - tổ chức có liên quan ông Nguyễn Đức Thuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị NLG - làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NLG, từ ngày 20/8 đến ngày 18/9, nhưng kết thúc thời gian này, tổ chức này chỉ bán được 113.000 cổ phiếu NLG, bằng phương pháp khớp lệnh do giá cổ phiếu chưa đạt kỳ vọng.

Ngay sau đó, tổ chức này đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu NLG, từ ngày 29/9 đến ngày 28/10/2025 với lý do cơ cấu danh mục đầu tư.

Nếu thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu từ 17,07 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,43% vốn điều lệ xuống 14,57 triệu cổ phiếu, chiếm 3,79% vốn Nam Long.

Được biết, ngày 20/10 tới đây, Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Tuy nhiên, NLG đã thông báo điều chỉnh thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ ngày 20/10/2025 – 17/11/2025 sang ngày 27/10/2025 – 17/11/2025.

Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán gần 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 27/10/2025 đến ngày 10/11/2025.

Nếu hoàn tất, Nam Long ước tính sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán. Theo đó, vốn điều lệ của NLG sẽ tăng từ gần 3.851 tỷ đồng lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

Chốt phiên ngày 10/10, giá cổ phiếu NLG tăng thêm 3,20% lên 40.350 đồng/cổ phiếu.

Tái cơ cấu danh mục, quỹ ngoại Singapore đăng ký bán hết 7,64% vốn tại NLG

07:46, 22/07/2025

NLG lên kế hoạch phát hành 660 tỷ đồng trái phiếu để đảo nợ

14:50, 01/06/2025

Hai con trai Chủ tịch NLG tiếp tục mua thêm 2 triệu cổ phiếu

09:16, 23/01/2025

Từ khóa:

bán ra cổ phiếu chủ tịch hội đồng quản trị chứng khoán CTCP Đầu tư Thái Bình đầu tư NLG Ông Nguyễn Xuân Quang

Đọc thêm

Cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa: Ứng cử viên nào sáng giá?

Cấp phép tối đa 5 sàn giao dịch tài sản mã hóa: Ứng cử viên nào sáng giá?

Những doanh nghiệp có lợi thế về nền tảng công nghệ với sự am hiểu về blockchain và fintech hoặc hợp tác với đối tác quốc tế về chia sẻ công nghệ và hạ tầng sẽ là những ứng cử viên sáng giá đầu tiên được cấp phép.

BAF Việt Nam muốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ và bổ sung vốn

Trái phiếu phát hành kỳ hạn 36 tháng, dự kiến triển khai trong quý 4/2025 hoặc quý 1/2026, sau khi được Uỷ Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; lãi trái phiếu cố định 10%/năm, kỳ tính lãi 6 tháng.

Vi phạm quy định với cổ đông, LBE bị phạt nặng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ LVA (mã LBE-HNX) tổng số tiền là 227,5 triệu đồng.

Bảy lãnh đạo NVL dự kiến mua hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP "ế"

Hội đồng quản trị NVL chào bán hơn 17,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho thành viên chủ chốt có cấp bậc từ 11 trở lên...

GMC muốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Garmex Sài Gòn cho biết hình thức chuyển nhượng là chỉ định, giá chuyển nhượng là 313 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế VAT). Phí môi giới là 1% trên giá trị chuyển nhượng.

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thế giới

Tổng cung tiền toàn cầu 25 năm qua

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh phát động phong trào “Bình dân học vụ số” giai đoạn 2025-2026

Kinh tế số

2

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 41-2025

Ấn phẩm

3

Bộ Công Thương quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão lũ

Thị trường

4

Nam Cường phản hồi về sự cố 2 ô tô sụt hố tại Khu đô thị Nam Cường – Cổ Nhuế

Bất động sản

5

Đột phá phát triển nhà ở xã hội: Hướng đến an sinh bền vững ở Việt Nam

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy