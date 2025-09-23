Thứ Ba, 23/09/2025

Trang chủ Thế giới

Sau 36 lần lập kỷ lục giá năm nay, vàng đã hình thành bong bong?

Ngọc Trang

23/09/2025, 17:09

Dù thị trường vàng xuất hiện một số tín hiệu bong bóng giá khi lập kỷ lục lần thứ 36 năm nay vào phiên giao dịch ngày 22/9, nhưng một số nhà phân tích cho rằng kim loại quý này vẫn chưa tăng giá quá mức...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters

"Kể từ giữa năm 2023, giá vàng liên tục tăng và lập nhiều kỷ lục giá. Điều này xảy ra trong bối cảnh nhiều người xem vàng là ‘khoản đầu tư hoàn hảo ở thời điểm hoàn hảo' do nỗi lo xoay quanh vấn đề lạm phát, tiền tệ mất giá, tình trạng nợ công, xung đột và bất ổn kinh tế xã hội”, ông Brett Friedman, quản lý tại công ty Winhall Risk Analytics, nhận xét trong một báo cáo gần đây.

Theo ông, vàng là một công cụ đầu tư hoàn hảo dành cho những người muốn được “đảm bảo trong thảm họa”. Mối quan tâm lớn kéo theo giá vàng tăng vọt trong vài năm qua. Tuy nhiên, ông cho rằng điều này không đồng nghĩa rằng vàng đang ở trong hoặc đang hình thành một bong bóng.

Giá vàng ghi nhận mức tăng mạnh trong thời gian qua, riêng năm nay tăng khoảng 43%. Trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (COMEX), giá vàng giao tháng 12 tăng 69,3 USD/oz, tương đương tăng 1,9%, đạt mức 3.775,1 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9), mức cao nhất mọi thời đại. Đây là phiên lập kỷ lục giá thứ 36 của vàng kể từ đầu năm đến nay - theo dữ liệu từ Dow Jones Market Data.

“Dù không dễ để xác định các bong bóng tài chính bởi chúng chỉ rõ ràng khi chúng ta nhìn lại, chứ rất khó nhận biết khi bong bóng đang diễn ra. Nhưng thị trường vàng vẫn chưa xảy ra bong bóng mà chỉ đang ở trong giai đoạn giá lên mạnh mẽ và liên tục”, ông Friedman chỉ ra.

Ông khuyến nghị nhà đầu tư cần tỉnh táo xem xét những khẳng định thiếu căn cứ về vấn đề này.

"Hợp đồng quyền chọn mua vàng đang cho thấy chưa có bong bóng nào hình thành cả. Nếu có bong bóng thì biến động của loại hợp đồng này sẽ tăng lên”, ông Friedman nhận định trong báo cáo.

Ngoài ra, một yếu tố nữa cho thấy chưa có bong bóng vàng là giá trị biến động dự báo của vàng hiện vẫn đang ở mức “tương đối bình thường”. Theo ông Friedman, giá trị này thường tăng lên khi nhà đầu tư lo lắng về xu hướng bất ổn gia tăng hoặc nhà đầu tư đang triển khai biện pháp phòng ngừa rủi ro trong giao dịch quyền chọn.

Tuy nhiên, chuyên gia này cũng thừa nhận đang xuất hiện một số tín hiệu cho thấy “vàng có thể hình thành bong bóng”.

“Các tín hiệu này gồm sự hiện diện ngày càng nhiều của tin tức về vàng trên các mạng xã hội và kênh truyền thông chính thống, cũng như sự bùng nổ hoạt động của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng”, ông Friedman chỉ ra.

Một số chuyên gia về kim loại quý tin rằng nền tảng để giá vàng tăng khá mạnh, do đó giá kim loại này có thể sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới.

“Một loạt các yếu tố đang tạo nên một ‘cơn bão hoàn hảo’ định hình động lực thúc đẩy giá vàng và bạc. Các yếu tố đó gồm sự thay đổi chính sách tại Mỹ, động thái hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như căng thẳng leo thang giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga. Cùng với đó là xuất hiện rạn nứt trong mối quan hệ đoàn kết của phương Tây ở mọi vấn đề, từ chiến tranh ở dải Gaza cho tới việc ứng với với sự nổi lên của Trung Quốc”, ông Adrian Ash, giám đốc nghiên cứu tại công ty BullionVault, nhận xét với trang tin tài chính MarketWatch.

Theo ông, tất cả những điều này đang làm tăng sức hấp dẫn của vàng và bạc như các kênh trú ẩn an toàn.

“Sự sụp đổ trong niềm tin và hợp tác toàn cầu hiện chưa có dấu hiệu dừng lại. Cổ phiếu các quỹ ETF vàng tăng mạnh gần đây cho thấy dòng tiền chảy vào vàng mới chỉ bắt đầu thôi”, ông Ash chỉ ra.

Dữ liệu từ FactSet cho thấy giá cổ phiếu quỹ SPDR Gold Shares - ETF vàng lớn nhất thế giới - tăng liên tục trong 5 tuần qua.

Theo ông Jake Hanley, giám đốc điều hành kiêm quản lý danh mục đầu tư cấp cao tại công ty Teucrium, vàng tăng giá trong phiên giao dịch ngày 22/9 dường như không dựa trên bất kỳ tin tức nào.

“Theo phân tích kỹ thuật giá vàng từ ngày 1/9 đến nay, tôi cho rằng vàng đang ở trong một giai đoạn giá lên lành mạnh và sự tăng giá này được củng bố bởi tâm lý ngày càng thận trọng về lạm phát và mối lo ngại về địa chính trị”, ông Hanley nhận định.

