Thứ Ba, 23/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng tăng dữ dội do kỳ vọng lãi suất còn giảm

Điêp Vũ

23/09/2025, 06:48

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh, đưa khối lượng vàng nắm giữ đạt mốc 1.000 tấn...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9), thiết lập kỷ lục thứ 36 trong năm nay, do nhà đầu tư tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bước vào một chu kỳ cắt giảm lãi suất mới. Tuy nhiên, giá vàng có thể biến động nhiều trong tuần này do sẽ có nhiều quan chức Fed phát biểu và một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh, đưa khối lượng vàng nắm giữ đạt mốc 1.000 tấn.

Lúc 6h sáng nay (23/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 8,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại thị trường New York, tương đương giảm 0,2%, giao dịch ở mức 3.738,7 USD/oz - theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 119,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.188 đồng (mua vào) và 26.448 đồng (bán ra).

Đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.747 USD/oz, tăng 61 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng gần 1,7%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 đang tiến gần tới mốc 3.800 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn này chốt phiên đầu tuần ở mức 3.775,1 USD/oz, tăng khoảng 1,5% so với đóng cửa tuần trước.

“Tôi dự báo giá vàng lập kỷ lục mới trong tuần này vì các quan chức Fed có thể phát tín hiệu tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, họ cũng có thể nói là Fed sẽ dựa vào dữ liệu kinh tế để quyết định tốc độ và mức độ của các đợt cắt giảm”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định với hãng tin Reuters.

Một loạt quan chức Fed dự kiến sẽ có phát biểu về chính sách tiền tệ trong tuần này, bao gồm phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày thứ Ba. Thị trường sẽ theo dõi sát sao những đánh giá, nhận định dó để tìm ra manh mối về đường đi của chính sách tiền tệ.

Vào ngày thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng và báo cáo này có thể tác động không nhỏ đến các quyết định lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương này.

Sau động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed vào hôm 17/9, thị trường đang kỳ vọng cơ quan này sẽ giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12. Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy khả năng giảm lãi suất vào 2 tháng này hiện tương ứng là 93% và 81%.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất giảm có lợi cho giá vàng. Năm nay, giá vàng đã tăng hơn 42% và lập kỷ lục 36 lần - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.

Ông Staunovo cho rằng đang có một sự dịch chuyển trong các yếu tố hỗ trợ giá vàng. “Cho tới hiện tại, yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ giá vàng là nhu cầu của các ngân hàng trung ương và khu vực châu Á. Bây giờ, các nhà đầu tư phương Tây bắt đầu nhảy vào thị trường vàng, thể hiện rõ nhất qua việc các quỹ ETF mua vàng vì kỳ vọng lãi suất ở Mỹ còn giảm”, vị chuyên gia nói, dự báo từ nay đến giữa năm 206, giá vàng sẽ đạt mốc 3.900 USD/oz.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, đưa khối lượng nắm giữ đạt 1.000,6 tấn vàng. Tuần trước, quỹ này mua ròng gần 20 tấn vàng.

Đồng USD vững giá trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 97,64 điểm, giảm không đáng kể so với mức chốt của tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số giảm khá mạnh vào đầu giờ sáng nay, có lúc giảm gần 0,4%, còn 97,3 điểm.

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

13:26, 22/09/2025

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

08:02, 22/09/2025

Trung Quốc tính nới quy định về nhập khẩu vàng

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

08:02, 22/09/2025

Áp lực chốt lời có cản nổi đà tăng của giá vàng?

Từ khóa:

giá USD giá vàng thế giới vàng

Đọc thêm

Giá iphone khác nhau thế nào giữa các quốc gia?

Giá iphone khác nhau thế nào giữa các quốc gia?

Sử dụng dữ liệu từ ngân hàng Deutsche Bank, đồ họa thông tin dưới đây so sánh giá điện thoại iPhone 16 Pro dung lượng 128GB tại các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau so với tại Mỹ năm 2025...

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đồ họa thông tin dưới đây cho thấy xu hướng dân số của 4 nền kinh tế lớn và có dân số đông gồm Ấn Độ, Trung Quốc, châu Âu và Mỹ...

VnEconomy

"Sốt" vàng ở Indonesia, ngân hàng nhận gửi hơn 1,3 tấn sau nửa năm

Tại Indonesia, nước sản xuất vàng lớn thứ 8 thế giới, vàng đang ngày càng trở thành một phần quan trọng trong danh mục đầu tư của người dân bình thường...

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Theo ông Dalio, tất cả các đồng tiền giấy chủ chốt đang mất đi sức hấp dẫn ở vị thế kênh lưu trữ giá trị, vì các chính phủ trên toàn cầu không thể hiện được quyết tâm hạn chế chi tiêu công và vay mượn...

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Kế hoạch thu phí thị thực H-1B của Mỹ có thể khiến doanh nghiệp tốn thêm 14 tỷ USD/năm

Lâu nay, Thung lũng Silicon - đại bản doanh của các công ty công nghệ hàng đầu Mỹ - phụ thuộc vào thị thực H-1B để tuyển dụng kỹ sư, nhà khoa học và nhà phát triển phần mềm từ nước ngoài...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các nhà mạng sẵn sàng roaming theo chỉ đạo ứng phó bão Ragasa

Kinh tế số

2

TP.HCM lên kế hoạch khởi công đồng loạt 9 tuyến metro năm 2027

Đầu tư

3

Giảm liên tiếp 5 phiên liên tiếp, các công ty chứng khoán khuyến nghị gì?

Chứng khoán

4

Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2030 quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP

Kinh tế số

5

Tiền trong nước bắt đáy, gom hết hàng của khối ngoại bán ra

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy