Giá vàng tăng dữ dội do kỳ vọng lãi suất còn giảm

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (22/9), thiết lập kỷ lục thứ 36 trong năm nay, do nhà đầu tư tin tưởng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bước vào một chu kỳ cắt giảm lãi suất mới. Tuy nhiên, giá vàng có thể biến động nhiều trong tuần này do sẽ có nhiều quan chức Fed phát biểu và một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh, đưa khối lượng vàng nắm giữ đạt mốc 1.000 tấn.

Lúc 6h sáng nay (23/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 8,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại thị trường New York, tương đương giảm 0,2%, giao dịch ở mức 3.738,7 USD/oz - theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 119,1 triệu đồng/lượng, tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.188 đồng (mua vào) và 26.448 đồng (bán ra).

Đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.747 USD/oz, tăng 61 USD/oz so với mức chốt của tuần trước, tương đương tăng gần 1,7%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 đang tiến gần tới mốc 3.800 USD/oz. Giá vàng giao kỳ hạn này chốt phiên đầu tuần ở mức 3.775,1 USD/oz, tăng khoảng 1,5% so với đóng cửa tuần trước.

“Tôi dự báo giá vàng lập kỷ lục mới trong tuần này vì các quan chức Fed có thể phát tín hiệu tiếp tục cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, họ cũng có thể nói là Fed sẽ dựa vào dữ liệu kinh tế để quyết định tốc độ và mức độ của các đợt cắt giảm”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS nhận định với hãng tin Reuters.

Một loạt quan chức Fed dự kiến sẽ có phát biểu về chính sách tiền tệ trong tuần này, bao gồm phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell vào ngày thứ Ba. Thị trường sẽ theo dõi sát sao những đánh giá, nhận định dó để tìm ra manh mối về đường đi của chính sách tiền tệ.

Vào ngày thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8. PCE là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng và báo cáo này có thể tác động không nhỏ đến các quyết định lãi suất tiếp theo của ngân hàng trung ương này.

Sau động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed vào hôm 17/9, thị trường đang kỳ vọng cơ quan này sẽ giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong năm nay, vào tháng 10 và tháng 12. Dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME cho thấy khả năng giảm lãi suất vào 2 tháng này hiện tương ứng là 93% và 81%.

Vàng là tài sản không mang lãi suất nên môi trường lãi suất giảm có lợi cho giá vàng. Năm nay, giá vàng đã tăng hơn 42% và lập kỷ lục 36 lần - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm trở lại đây - Nguồn: Trading Economics.

Ông Staunovo cho rằng đang có một sự dịch chuyển trong các yếu tố hỗ trợ giá vàng. “Cho tới hiện tại, yếu tố quan trọng nhất hỗ trợ giá vàng là nhu cầu của các ngân hàng trung ương và khu vực châu Á. Bây giờ, các nhà đầu tư phương Tây bắt đầu nhảy vào thị trường vàng, thể hiện rõ nhất qua việc các quỹ ETF mua vàng vì kỳ vọng lãi suất ở Mỹ còn giảm”, vị chuyên gia nói, dự báo từ nay đến giữa năm 206, giá vàng sẽ đạt mốc 3.900 USD/oz.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, đưa khối lượng nắm giữ đạt 1.000,6 tấn vàng. Tuần trước, quỹ này mua ròng gần 20 tấn vàng.

Đồng USD vững giá trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 97,64 điểm, giảm không đáng kể so với mức chốt của tuần trước. Tuy nhiên, chỉ số giảm khá mạnh vào đầu giờ sáng nay, có lúc giảm gần 0,4%, còn 97,3 điểm.