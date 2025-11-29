Sau “cú trượt” của iPhone Air, trào lưu điện thoại siêu mỏng đang chững lại

Giá vàng trong nước và thế giới
Từng được xem là xu hướng mới, điện thoại di động siêu mỏng nay lại trở thành lĩnh vực mà nhiều hãng sản xuất đang “lưỡng lự” tiếp tục tham gia...
Một báo cáo mới đây cho thấy nhiều ông lớn của Trung Quốc từ Xiaomi, Vivo đến Oppo đang đồng loạt đóng băng dự án hoặc âm thầm rời bỏ cuộc đua sản xuất những chiếc điện thoại siêu mỏng.
Theo PhoneArena, những hãng từng theo đuổi triết lý “càng mỏng càng đẹp” đã bắt đầu chùn bước khi doanh số iPhone Air không tạo được cú hích như kỳ vọng. Nhiều công nghệ vốn được chuẩn bị riêng cho các mẫu máy siêu mỏng cũng đang được các hãng chuyển hướng sang những dòng sản phẩm khác.
Chẳng hạn như Xiaomi từng dự định tung ra một mẫu “Air đúng nghĩa” để cạnh tranh trực diện với Apple, trong khi Vivo kỳ vọng tạo dấu ấn bằng độ mỏng của dòng S tầm trung. Nhưng đến nay, cả hai được cho là đã rời khỏi cuộc đua này.
Hiện nay, hai model được coi là đại diện cho xu hướng này là iPhone Air và Galaxy S25 Edge có vẻ chỉ tạo được tiếng vang về mặt truyền thông. Còn về thương mại, các báo cáo cho thấy người dùng không mấy mặn mà với việc sở hữu một chiếc điện thoại siêu mỏng.
iPhone Air là mẫu iPhone đầu tiên được Apple thiết kế lại hoàn toàn kể từ iPhone X (2017). Máy chỉ dày 5,6mm. Một con số ấn tượng. Nhưng để đạt độ mỏng này, Apple phải chấp nhận dùng pin nhỏ hơn khiến thời lượng sử dụng bị rút ngắn và chỉ trang bị một camera cho máy. Trong khi đó, mức giá không quá chênh lệch so với iPhone 17 Pro - dòng máy có ba camera và pin tốt hơn rõ rệt.
Phía Samsung cũng không khá hơn. Galaxy S25 Edge được cho là có doanh số mờ nhạt, đến mức hãng đã hủy kế hoạch ra mắt Galaxy S26 Edge, vốn dự định nằm trong dòng S26. Điều này càng cho thấy điện thoại siêu mỏng chưa phù hợp ở thời điểm hiện tại.
Theo các nhà quan sát, trừ khi có thêm những công nghệ tiên tiến hơn, giúp dù máy có mỏng đi thì vẫn có thể đáp ứng đầy đủ tính năng mà người dùng kỳ vọng, đó là đủ bền, đủ mạnh và đủ tiện lợi.
Còn ở thời điểm hiện tại, khi mà những mẫu máy siêu mỏng như Air và Edge chưa đáp ứng được kỳ vọng cơ bản nhất là thời lượng pin, thì dù máy có mỏng hơn cũng khó để hấp dẫn người dùng.
Sáng ngày 28/11, Ban Chỉ đạo thành phố Đà Nẵng về thực hiện NQ số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị “về đột phá phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” tổ chức phiên họp nhằm đánh giá tiến độ triển khai nghị quyết, đồng thời định hướng những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.
Tính đến tháng 7 năm nay, tổng lượng người dùng trên ba sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Nam Phi đã đạt 7,8 triệu tài khoản...
Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công ty Trung Quốc được đánh giá là đang dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong việc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Ngày 27/11, tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã phối hợp cùng SuperEdge và AI Research Labs - Đại học Columbia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo công nghệ trí tuệ nhân tạo SuperEdge AI Summit 2025.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: