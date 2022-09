Sau hàng loạt vụ cháy nổ, Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt việc cấp phép xây dựng

Ngày 21/9, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 4253 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát công tác thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt về PCCC.

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, KỊP THỜI XỬ LÝ VI PHẠM

Công văn của Bộ Xây dựng cho biết tại một số địa phương gần đây đã xảy ra một số vụ hoả hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, đặc biệt là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình hình cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ, tai nạn, sự cố gây ra tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng.

Cụ thể, đối với các dự án, công trình xây dựng phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng, trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng phải lưu ý rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo sự tuân thủ của thiết kế với các quy định hiện hành.

"Chỉ kết luận đủ điều kiện phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng và đóng dấu thẩm định bản vẽ khi văn bản góp ý kiến về PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở hoặc Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC của cơ quan Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ có kết luận rõ về việc hồ sơ thiết kế đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ. Trường hợp phát sinh loại hình công trình chưa có tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC, cần phản ánh kịp thời đến Bộ Xây dựng, Bộ Công an, các bộ ngành có liên quan để xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật làm công cụ quản lý", công văn của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Đối với công trình sửa chữa, cải tạo, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương cần có kiểm định, đánh giá hiện trạng. Đặc biệt lưu ý về hệ thống điện, hệ thống PCCC trước khi thực hiện phương án thiết kế cải tạo trình thẩm định, thẩm duyệt về PCCC theo quy định.

Về công tác cấp phép xây dựng, cần tăng cường kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các công trình đã thực hiện chuyển đổi công năng sang kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường và kinh doanh dịch vụ khác nhưng không thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng hoặc thực hiện không đúng với giấy phép xây dựng đã được cấp theo quy định.

Trong quá trình thực hiện cấp giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cần tập trung xem xét, lấy ý kiến phối hợp của cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy đối với các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

CƠ SỞ KINH DOANH KARAOKE, VŨ TRƯỜNG PHẢI CÓ LỐI THOÁT NẠN THỨ 2

Cũng tại văn bản số 4253, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương khi thực hiện cấp phép xây dựng cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, cần xem xét việc đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư số 147/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định biện pháp bảo đảm an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Trong đó, đặc biệt lưu ý nội dung phải có lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, lô gia, lối lên mái, thang dây, ống tụt…); có các phương tiện, thiết bị chữa cháy, có phương án xử lý tình huống cháy nổ, thoát nạn an toàn.

Đối với các công trình có chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ công trình trong quá trình khai thác sử dụng song không thuộc đối tượng phải điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, đề nghị các địa phương rà soát căn cứ trên công năng sử dụng mới của công trình; chỉ cấp phép kinh doanh hoạt động khi công trình đảm bảo an toàn chịu lực, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về PCCC và pháp luật có liên quan.

Theo Bộ Xây dựng, các địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý trật tự xây dựng, tuân thủ theo giấy phép xây dựng được cấp; cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm việc kiểm tra công tác nghiệm thu trên cơ sở kết quả nghiệm thu đưa vào sử dụng của chủ đầu tư, chủ cơ sở đã được cơ quan cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền thẩm duyệt kiểm tra theo quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện các nội dung trên, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các địa phương phản ánh về Bộ Xây dựng để được hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời .