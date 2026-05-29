Sau khi chạm đáy 2 tháng, giá vàng đảo chiều ngoạn mục nhờ báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (28/5), chốt phiên gần mức 4.500 USD/oz sau khi có thời điểm trong phiên giảm xuống mức thấp nhất 2 tháng...

Số liệu lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ đã mang tới cho thị trường một sự giải tỏa áp lực nhất định, và giá dầu thô cũng đi xuống sau khi có tin Mỹ và Iran nhất trí gia hạn thỏa thuận ngừng bắn.

Đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng giảm, hỗ trợ thêm cho giá vàng phục hồi, nhưng quỹ vàng SPDR Gold Trust bán ròng sau mấy phiên “nằm im” liên tiếp.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York dừng ở mức 4.496,9 USD/oz, tăng 39,4 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng khoảng 0,88% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 75,78 USD/oz, tăng 1,01 USD/oz, tương đương tăng 1,35%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 1,1%, đạt 4.532,4 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn 4.366 USD/oz, thấp nhất kể từ cuối tháng 3, có lúc tăng tới hơn 4.517 USD/oz, tương đương phạm vi dao động hơn 150 USD/oz.

Tất cả các nguồn sức ép mất giá chính đối với kim loại quý trong thời gian gần đây đều dịu đi trong phiên này: giá dầu tiếp tục giảm, đồng USD sụt khá mạnh, và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống.

Có hai nguyên nhân quan trọng đằng sau sự thoái lui đồng loạt này, bao gồm tin Mỹ và Iran đã đạt thỏa thuận gia hạn ngừng bắn, và báo cáo lạm phát ít nhiều khả quan của Mỹ.

Nguồn thạo tin tiết lộ với hãng tin CNBC rằng Washington và Tehran đã đạt được một biên bản ghi nhớ (MoU) có thời hạn 60 ngày về gia hạn lệnh ngừng bắn, đồng thời khởi động đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Theo nguồn tin, thỏa thuận này đang chờ sự phê chuẩn của Tổng thống Donald Trump.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London - giá tham chiếu của thị trường dầu toàn cầu - hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 0,58 USD/thùng, đóng cửa ở mức 93,71 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,22 USD/thùng, tương đương tăng 0,3%, chốt ở 88,9 USD/thùng.

Trước đó, giá cả hai loại dầu đã tăng mạnh trong phiên sau khi có tin Mỹ và Iran tấn công lẫn nhau. Iran tuyên bố đã tấn công một căn cứ không quân của Mỹ nhưng không nói rõ là ở đâu. Phía Mỹ sau đó nói rằng Iran đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Kuwait nhưng tên lửa đó đã bị đánh chặn thành công.

Trước khi có các diễn biến này, lực lượng Mỹ đã tấn công vào một khu vực quân sự của Iran được cho là chuẩn bị có các hành động đe dọa với quân Mỹ và tàu bè thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz - theo tiết lộ của một quan chức Mỹ với trang tin Ms NOW. Các nguồn tin cũng nói rằng một số thiết bị bay không người lái của Iran đã bị đánh chặn.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD giảm 0,21% trong phiên này, chốt ở mức 98,99 điểm.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng theo tháng thấp hơn dự báo là tăng 0,5%, còn mức tăng theo năm bằng với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

PCE lõi - chỉ số không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,2% theo tháng và tăng 3,3% theo năm, so với dự báo là tăng tương ứng 0,3% và 3,3%.

Mức tăng PCE toàn phần 12 tháng là cao nhất kể từ tháng 5/2023, còn PCE lõi 12 tháng là mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Tuy nhiên, mức tăng theo tháng yếu hơn dự báo của cả PCE toàn phần và PCE lõi làm dấy lên hy vọng rằng đợt tăng bùng của giá cả trong tháng trước đã bắt đầu dịu đi.

PCE là thước đo lạm phát quan trong nhất đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Sau báo cáo PCE, kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất trong năm nay cũng giảm bớt, phản ánh qua việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục xuống thang.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 3 điểm cơ bản xuống còn 4,453%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 4,025%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm 3 điểm cơ bản, còn 4,98%.

“Ban đầu là số liệu PCE yếu, tiếp đó là tin tức về khả năng sắp có một thỏa thuận để mở cửa eo biển Hormuz trở lại. Tất cả mang tới cho giá vàng một sự giải tỏa áp lực rất cần thiết”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nói với hãng tin Reuters.

Ông Wong chỉ ra rằng trước khi đảo chiều sang trạng thái tăng trong phiên này, giá vàng đã có nguy cơ rớt khỏi ngưỡng trung bình động 200 ngày. “Đây là ngưỡng mà nhiều nhà giao dịch coi là phép thử quyết định đối với khả năng duy trì xu hướng tăng”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo chiến lược gia trưởng Bart Melek của công ty TD Securities, dữ liệu PCE cho thấy Fed có thể giữ nguyên lãi suất trong năm nay thay vì tăng như thị trường đã lo ngại trong thời gian gần đây.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,3 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.032,6 tấn vàng. Trước phiên bán ròng này, quỹ đã giữ nguyên mức nắm giữ suốt từ đầu tuần.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (29/5), giá vàng và giá bạc chững so với mức chốt của phiên hôm qua.

Lúc hơn 6h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,05% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch gần mức 4.495 USD/oz. Giá bạc giao tăng 0,01%, giao dịch ở mức 75,8 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương xấp xỉ 142,9 triệu đồng/lượng, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 26.113 đồng (mua vào) và 26.393 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.