Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Thứ Sáu, 23/01/2026
Châu Anh
23/01/2026, 10:31
Từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng điểm thi tài năng - TSA thay cho điểm học lực tính từ học bạ, được xem là yếu tố tác động đến quyết định đăng ký dự thi của nhiều thí sinh...
Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ghi nhận gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 24–25/01/2026 tại 28 điểm thi ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Đáng chú ý, trong tổng số thí sinh đăng ký có khoảng 2.000 học sinh lớp 10 và 11, chiếm 12%, cho thấy sự quan tâm ngày càng sớm của học sinh phổ thông đối với kỳ thi TSA.
Theo Ban tổ chức, số lượng thí sinh tăng cao một phần nhờ việc cung cấp miễn phí phiên bản eBook Cẩm nang thi TSA, giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc, nội dung kỳ thi và mức độ phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.
Bên cạnh đó, từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng điểm thi TSA thay cho điểm học lực tính từ học bạ, được xem là yếu tố tác động đến quyết định đăng ký dự thi của nhiều thí sinh.
Kỳ thi TSA đợt 1 năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 24–25/01/2026, với 3 kíp thi tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố. Cụm điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất đặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh. Riêng tại đây, thí sinh sẽ được trải nghiệm hệ thống check-in tự động siêu nhanh với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh.
Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất. Thí sinh cần kiểm tra kỹ thời gian, địa điểm dự thi theo thông báo trên tài khoản MyTSA và mang theo CCCD để phục vụ công tác check-in.
Ban tổ chức lưu ý, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng theo quy định; các thiết bị thu, phát tín hiệu, ghi hình, tài liệu và vật dụng trái phép đều không được phép sử dụng.
Kết quả thi dự kiến được công bố sau khoảng 10 ngày trên hệ thống MyTSA.
Theo Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sau sáp nhập, đến nay thành phố có 478 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 198.000 người học, tổng số cán bộ quản lý – nhà giáo là hơn 20.000 người...
Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã Hậu Lộc đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ, giúp người dân, nhất là hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận tri thức, giảm nghèo thông tin, từ đó mở ra sinh kế mới, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.
Tổng nguồn lực chăm lo Tết năm nay cho đoàn viên, người lao động dự kiến khoảng hơn 3.400 tỷ đồng; trong đó, kinh phí của thành phố là hơn 400 tỷ đồng, còn lại là của doanh nghiệp và công đoàn cơ sở...
Từ năm 2026, cách xác định mức đóng bảo hiểm thất nghiệp sẽ được áp dụng theo quy định mới, liên quan trực tiếp đến mức tiền lương làm căn cứ đóng và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: