Đại học Bách khoa Hà Nội: Gần 17.000 thí sinh dự kỳ thi Đánh giá tư duy

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức ghi nhận gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 24–25/01/2026 tại 28 điểm thi ở Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đáng chú ý, trong tổng số thí sinh đăng ký có khoảng 2.000 học sinh lớp 10 và 11, chiếm 12%, cho thấy sự quan tâm ngày càng sớm của học sinh phổ thông đối với kỳ thi TSA.

Theo Ban tổ chức, số lượng thí sinh tăng cao một phần nhờ việc cung cấp miễn phí phiên bản eBook Cẩm nang thi TSA, giúp thí sinh hiểu rõ hơn về cấu trúc, nội dung kỳ thi và mức độ phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới.

Bên cạnh đó, từ năm 2026, trong phương thức xét tuyển tài năng diện 1.3, Đại học Bách khoa Hà Nội sử dụng điểm thi TSA thay cho điểm học lực tính từ học bạ, được xem là yếu tố tác động đến quyết định đăng ký dự thi của nhiều thí sinh.

Kỳ thi TSA đợt 1 năm 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 24–25/01/2026, với 3 kíp thi tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố. Cụm điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất đặt tại Đại học Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh. Riêng tại đây, thí sinh sẽ được trải nghiệm hệ thống check-in tự động siêu nhanh với thời lượng khoảng 10 giây cho mỗi thí sinh.

Hiện công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được hoàn tất. Thí sinh cần kiểm tra kỹ thời gian, địa điểm dự thi theo thông báo trên tài khoản MyTSA và mang theo CCCD để phục vụ công tác check-in.

Ban tổ chức lưu ý, thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng theo quy định; các thiết bị thu, phát tín hiệu, ghi hình, tài liệu và vật dụng trái phép đều không được phép sử dụng.

Kết quả thi dự kiến được công bố sau khoảng 10 ngày trên hệ thống MyTSA.