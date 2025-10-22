Sau sáp nhập tỉnh thành, Huế vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về chuyển đổi số

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Kết quả xếp hạng Chỉ số Chuyển đổi số (DTI) năm 2024 của các địa phương vừa được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố, Thành phố Huế xếp thứ hai toàn quốc, tăng một bậc so với năm 2023, khẳng định vị thế trong tiến trình chuyển đổi số...
Cụ thể, theo bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2024 trên phạm vi toàn quốc, đối với nhóm 63 tỉnh, thành phố (trước sáp nhập) thì Thành phố Huế đứng vị trí thứ 5, sau TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Hà Nội. Tuy nhiên, đối với nhóm đánh giá 34 tỉnh, thành phố (sau sáp nhập) thì Huế đã vươn lên đứng thứ hai sau Hà Nội, và đứng trên Hải Phòng (thứ ba), TP. Hồ Chí Minh (thứ tư) và Thanh Hóa (thứ năm).
Thành phố Huế là một trong những địa phương đi đầu trong xây dựng đô thị thông minh, chính quyền số và ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc xếp hạng DTI hàng năm được coi là căn cứ quan trọng phản ánh mức độ sẵn sàng và hiệu quả triển khai chuyển đổi số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây cũng là một trong những chỉ số quan trọng trong đánh giá năng lực quản trị, điều hành và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương.
Trong những năm gần đây, thành phố Huế đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hướng đến xây dựng mô hình đô thị di sản đặc trưng, xanh, thông minh và mang bản sắc văn hóa riêng. Công tác chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt, đóng vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính quyền địa phương chú trọng ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tương tác với người dân, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của cộng đồng.
Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động quản lý mà còn là sự đổi mới tư duy, cách làm và văn hóa phục vụ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức đều phải thích ứng với phương thức làm việc mới, lấy người dân làm trung tâm, phục vụ nhanh chóng, hiệu quả và minh bạch hơn. Việc xây dựng chính quyền số được thực hiện song song với phát triển kinh tế số và xã hội số, giúp tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công một cách dễ dàng, nhanh chóng.
Để đạt được kết quả xếp hạng cao, thành phố Huế đã đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ, đầu tư phát triển hạ tầng số, trung tâm điều hành đô thị thông minh, cổng dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng tương tác với người dân. Đồng thời, Huế cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, khuyến khích cộng đồng dân cư tham gia sử dụng các nền tảng số trong sinh hoạt, học tập và sản xuất kinh doanh.
Thành phố Huế tiếp tục đặt mục tiêu duy trì vị trí nhóm đầu trong bảng xếp hạng chuyển đổi số toàn quốc, hướng đến mô hình thành phố trung ương đặc thù trong tương lai. Với sự chủ động, sáng tạo và quyết tâm của hệ thống chính trị, sự chung tay của doanh nghiệp cùng sự đồng thuận của người dân, Huế kỳ vọng tiếp tục dẫn đầu về hiệu quả chuyển đổi số. Việc thực hiện tốt các định hướng theo Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ tạo tiền đề quan trọng để Huế phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.
