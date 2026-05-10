Sau tái cấu trúc, Nam Hoa (NHT) hoạt động có lãi, trả cổ tức bằng tiền mặt 30%

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (mã chứng khoán: NHT) vừa thông qua nghị quyết chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 30% cho năm 2025 (tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu). Đây là mức chi trả cao, phản ánh sự phục hồi ấn tượng và dòng tiền ổn định của doanh nghiệp sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ…

Lịch chốt quyền nhận cổ tức tiền mặt là ngày 25/5/2026 và thời gian thanh toán dự kiến vào 11/6/2026.

CƠ CẤU TÀI CHÍNH LÀNH MẠNH

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đầy biến động với áp lực lạm phát kéo dài, các cuộc xung đột địa chính trị diễn ra phức tạp gây gián đoạn chuỗi cung ứng và đẩy chi phí logistic tăng cao, việc Nam Hoa duy trì mức cổ tức cao mà không gây áp lực lên thanh khoản đã cho thấy hiệu quả từ mô hình kinh doanh mới sau giai đoạn tái cấu trúc quyết liệt.

Dù phải đối mặt với “cơn gió ngược” từ sự suy giảm của ngành gỗ xuất khẩu (2023–2024) và chi phí nguyên vật liệu đầu vào bấp bênh, Nam Hoa vẫn ghi nhận những chỉ số tài chính phục hồi ấn tượng.

Cụ thể, năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất đạt 382 tỷ đồng, tăng 8,5%, đặc biệt lợi nhuận sau thuế đạt hơn 40 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 357% so với năm trước.

Đà bứt phá này tiếp tục được duy trì trong quý 1/2026 với doanh thu đạt 52 tỷ đồng (tăng gần 10%) và lợi nhuận sau thuế đạt gần 8,3 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh mẽ 180% bất chấp những tác động bất lợi từ biến động toàn cầu.

Ban lãnh đạo Nam Hoa cho biết cơ cấu tài chính của công ty trở nên lành mạnh và tối ưu hơn đáng kể nhờ chiến lược quản trị dòng tiền hiệu quả: thu về gần 160 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng Nhà máy Nam Hoa Củ Chi để ưu tiên dòng tiền cho chiến lược đầu tư bất động sản khu công nghiệp và chung cư; nâng cao năng suất lao động, giảm lỗi trong quá trình sản xuất, tối ưu nguyên vật liệu đồng thời với cắt giảm tồn kho nguyên vật liệu và bán thành phẩm…

Nguồn lực tài chính lành mạnh và cấu trúc vốn ít thâm dụng hơn không chỉ giúp Nam Hoa đứng vững trước các cú sốc kinh tế mà còn tạo nền tảng để công ty chủ động đầu tư, thúc đẩy các lĩnh vực kinh doanh mới và đón đầu các cơ hội tăng trưởng trong chu kỳ kinh tế tiếp theo.

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH MỚI

Về kế hoạch kinh doanh sắp tới, Nam Hoa cho biết công ty sẽ tập trung nâng cao năng lực cốt lõi. Ban lãnh đạo nhận định các lĩnh vực đồ chơi gỗ, đồ décor và phong cách sống (lifestyle) vẫn tiếp tục có nhiều dư địa tăng trưởng dài hạn tại các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản và Bắc Âu.

Ảnh: NHT.

Đặc biệt, xu hướng “tiêu dùng xanh”, phương pháp giáo dục sớm (Montessori) và phong trào hạn chế rác thải nhựa đang mở ra cơ hội lớn cho các sản phẩm gỗ an toàn, chất lượng cao. Bên cạnh đó, việc tập trung vào phân khúc décor theo phong cách tối giản Bắc Âu dự kiến sẽ mang lại biên lợi nhuận tốt hơn hẳn so với nội thất truyền thống.

Tuy nhiên, cũng giống như nhiều doanh nghiệp cùng ngành khác, công ty sẽ phải đối mặt với những khó khăn khi sức mua toàn cầu hồi phục chậm và sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Trung Quốc.

Để giữ vững vị thế, Nam Hoa đang chủ động tìm kiếm giải pháp tháo gỡ các rào cản kỹ thuật khắt khe, đặc biệt là các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và quy định về truy xuất nguồn gốc carbon. Việc sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ sau tái cấu trúc chính là chìa khóa giúp công ty đầu tư vào công nghệ và quy trình chuẩn hóa, nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe này và củng cố năng lực cạnh tranh trên trường quốc tế.

Theo đó, Nam Hoa dự kiến mảng kinh doanh cốt lõi này sẽ tăng trưởng trung bình 15%/năm, đồng thời duy trì biên lợi nhuận mục tiêu ở mức khả quan đạt 20%/doanh thu.

Bước ngoặt lớn nhất trong hành trình tái cấu trúc của Nam Hoa chính là sự chuyển mình mạnh mẽ của công ty con Miền Quê, mở ra lĩnh vực kinh doanh mới - bất động sản công nghiệp. Sau khi “cắt bỏ” mảng nội thất xuất khẩu vốn chịu lỗ nặng do biến động thị trường vào giai đoạn 2023–2024, Miền Quê đã chuyển hướng sang khai thác bất động sản công nghiệp.

Hiện đơn vị này đang vận hành hiệu quả 85.000 m2 đất và nhà xưởng cho thuê, tạo ra dòng tiền ổn định gần 50 tỷ đồng mỗi năm. Dự kiến đến cuối năm 2026, toàn bộ lỗ lũy kế sẽ được xử lý triệt để, đưa Miền Quê thành một trong những “trụ cột” đóng góp từ 30–35 tỷ đồng lợi nhuận hàng năm cho Nam Hoa từ năm 2027.

Ảnh: NHT.

Không dừng lại ở đó, Nam Hoa đang tiến tới chuyên nghiệp hóa mảng kinh doanh tiềm năng này thông qua việc thành lập Nam Hoa Land. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm quy mô với mục tiêu tăng diện tích cho thuê từ 55.000m2 lên 100.000 m2 bằng xây nhà xưởng cao tầng.

Định hướng mới không chỉ dừng lại ở cho thuê hạ tầng mà còn mở rộng sang nghiên cứu chuyển đổi quỹ đất sang phân khúc nhà ở cao tầng và đầu tư góp vốn vào các khu công nghiệp trọng điểm như Tây Ninh, Hải Phòng.

Chiến lược đa dạng hóa này được kỳ vọng sẽ giúp Nam Hoa thiết lập một bệ đỡ tài chính vững chắc, giảm thiểu tối đa các rủi ro từ chu kỳ biến động của ngành xuất khẩu truyền thống.

“Chúng tôi không chỉ tái cấu trúc để tồn tại, mà để kiến tạo một vị thế mới. Bằng cách tinh gọn nguồn lực và đa dạng hóa hệ sinh thái với Nam Hoa Land, chúng tôi đang xây dựng một nền tảng vững chắc, giúp doanh nghiệp hóa giải các rủi ro chu kỳ và đón đầu những cơ hội kinh doanh mới”, ông Đoàn Hương Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa cho biết.