Sau vụ Hyundai, Mỹ sẽ tiếp tục truy bắt lao động nhập cư trái phép

Vụ đột kích vào nhà máy của Hyundai là chiến dịch thực thi pháp luật đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Bộ An ninh nội địa Mỹ, với sự tham gia của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE)...

Ngày 4/9, lực lượng chức năng Mỹ đột kích vào một nhà máy sản xuất ắc quy ô tô của Hyundai Motor ở bang Georgia và bắt giữ hàng trăm lao động được cho là nhập cư trái phép, trong đó có 300 người Hàn Quốc. Hình ảnh được công bố một ngày sau đó cho thấy những người này bị còng tay và giải lên xe buýt.

Đây được xem là chiến dịch thực thi pháp luật đơn lẻ lớn nhất trong lịch sử Bộ An ninh nội địa Mỹ, với sự tham gia của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE).

Phát biểu trong chương trình “State of the Union” của hãng tin CNN, ông Tom Homan, quan chức chịu trách nhiệm giám sát vấn đề biên giới tại Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch siết chặt kiểm soát người nhập cư trái phép bằng cách tập trung vào địa điểm làm việc của các doanh nghiệp.

“Chúng tôi sẽ tăng cường hoat động thực thi pháp luật. Không doanh nghiệp được phép thuê người nhập cư trái phép vì lòng tốt. Doanh nghiệp thường thuê những người này vì họ làm việc chăm chỉ hơn, chịu mức lương thấp hơn và tránh được cuộc cạnh tranh khi tuyển dụng lao động là công dân Mỹ”, ông Homan cho biết.

Tuy nhiên, những người phản đối chiến dịch thực thi pháp luật này của chính quyền ông Trump cũng như một số tổ chức đại điện doanh nghiệp cho rằng nhiều ngành công nghiệp lớn của Mỹ - bao gồm nông nghiệp, khách sạn và đóng gói thịt - phụ thuộc vào người nhập cư trái phép. Các vụ bắt giữ và trục xuất như vậy có thể ảnh hưởng lớn tới thị trường lao động của các ngành này.

Phản ứng sau cuộc đột kích của ICE vào nhà máy của Hyundai, Chính phủ Hàn Quốc ngày 7/9 cho biết những công dân Hàn Quốc trong vụ việc sẽ được hồi hương sau khi hoàn tất các thủ tục hành chính.

Tại cuộc họp báo một ngày sau vụ bắt giữ, ICE cho biết trong những người bị bắt có một số người đã vượt biên giới trái phép và ở quá hạn thị thực. Nhiều người trong số này chỉ có thị thực du lịch hoặc công tác - loại thị thực không được phép làm việc.

Vụ bắt giữ tại nhà máy của Hyundai diễn ra sau nhiều tuyên bố cứng rắn của ông Trump về vấn đề nhập cư trái phép. Nhiều tuần qua, các quan chức cấp cao Nhà Trắng đã đề xuất chính quyền điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia và sĩ quan liên bang đến Chicago để giải quyết tình tình tội phạm và nhập cư bất hợp pháp.